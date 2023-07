Used Car Benefits: सेकंड हैंड कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान, खरीदारी से पहले जान लें इसके सभी फायदे

अगर आप अपने लिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता देंइसे खरीदने के कई फायदे हैं। पुरानी कार के लिए आपको स्क्रैच स्पीडकीमत फीचर इन बातों का ध्यान रखने की जरुरत नहीं है।आपको सेकंड हैंड मार्केट में 3 से 4 लाख रुपये में अच्छी- खासी फीचर्स लोडेड कारें मिल जाती है। (जागरण फाइल फोटो)

second hand car : Used Car Benefits see all points here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। कम बजट के चलते लोग अपने लिए एक नई कार नहीं खरीद पाते हैं जिसके कारण वो अपने लिए सेकंड हैंड कार खरीदने का फैसला लेते हैं। आपको बता दें, भारत का यूज कार मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। जहां आपको एक से बढ़कर एक सस्ती और अच्छी कार मिल जाती है। जिनका बजट कम होता है या फिर वो कुछ समय के लिए कार लेना चाहते हैं वो सेकेंड हैंड कार लेते हैं। अगर आप अपने लिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें,इसे खरीदने के कई फायदे हैं। इसका पहला फायदा यह है कि आपको नई कार के जितना खर्च करना पड़ता है। चलिए आपको इसके और भी फायदों के बारे में बताते हैं। अधिक सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है नई कार खरीदते समय कार कंपनी आपको धीमी स्पीड पर चलाने की सलाह देती है, लेकिन पुरानी कार को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं चाहे जितनी स्पीड पर चलाना होगा। स्क्रैच का डर नहीं जब भी आप अपने लिए एक नई कार खरीदकर लेकर आते हैं तो उसको बड़े आराम से चलाते हैं ताकि उसपर कोई भी स्क्रेच न लगें। लेकिन पुरानी कार के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखने की जरुरत नहीं है। कीमत होती है कम अगर आप अपने लिए एक पुरानी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको टैक्स की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि नई कार खरीदने पर आपको आरटीओ से लेकर पर्यावरण से तक, कई तरह के टैक्स चुकाने पड़ते हैं, नई कार पर एक्स शोरूम कीमत के बाद भी आपको कई लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन सेकंड हैंड कार पर आपको इतने पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं। फीचर लोडेड कार जब भी आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो आपको कम बजट में फीचर लोडेड कार मिलती है। आपको सेकंड हैंड मार्केट में 3 से 4 लाख रुपये में अच्छी- खासी फीचर्स लोडेड कारें मिल जाती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi