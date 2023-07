आने वाले दिनों में दस्तक देंगी ये दमदार SUVs, यहां पढ़ें कारों की लिस्ट

upcoming suv launch list फ्रेंच की वाहन निर्माता कंपनी सिट्रॉएन की ओर से भारत में जल्द ही सी3 एयरक्रॉस एसयूवी लॉन्च की जाएगी। इस एसयूवी को देश में पहले भी पेश किया जा चुका है। इसे अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है। उम्मीद ये कि जा रही है कि कंपनी इसे अगस्त में लॉन्च करेगी।ये कंपनी का C Cubed प्रोग्राम का दूसरा प्रोडक्ट है

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एसयूवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अभी कुल यात्री वाहनों में 50 फीसदी से भी अधिक की ब्रिकी हुई है। आज हम आपके लिए आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली एसयूवी कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनमें कौन -कौन सी कारें शामिल है। citroen c3 aircross फ्रेंच की वाहन निर्माता कंपनी सिट्रॉएन की ओर से भारत में जल्द ही सी3 एयरक्रॉस एसयूवी लॉन्च की जाएगी। इस एसयूवी को देश में पहले भी पेश किया जा चुका है। इसे अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है। उम्मीद ये कि जा रही है कि कंपनी इसे अगस्त में लॉन्च करेगी।आपको बता दें, वाहन निर्माता कंपनी Citroen C3 एयरक्रॉस को CMP मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये कंपनी का C Cubed प्रोग्राम का दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी घोषणा उसने भारत के लिए की है। जबकि C3 Aircross पहले से मौजूद कार की लंबाई में काफी बड़ी है और इसका व्हीलबेस भी लंबा है और यह मध्यम आकार के SUV स्पेस में अपनी जगह बनाने जा रही है। Honda elevate जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा की ओर से भी एलीवेट एसयूवी को भारतीय बाजार में पेश कर दिया गया है। इसे 6 जून को पेश किया गया था। लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है। इसको लेकर उम्मीद ये कि जा रही है कि इसे अगस्त के आखिर तक लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने हाल के दिनों में इसके लिए बुकिंग शुरू की है। hyundai exter साउथ कोरियाई की वाहन निर्माता कंपनी ने नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करेगी। इसे 10 जुलाई को कंपनी लॉन्च करेगी। ये कार टाटा पंच को टक्कर देगी। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो मात्र 11,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर Hyundai Exter को बुक कर सकते हैं। मिनी एसयूवी पांच ट्रिम्स में फैले 15 वेरिएंट में उपलब्ध होगी: EX, S, SX, SX (O), और SX (O) कनेक्ट

Edited By: Ayushi Chaturvedi