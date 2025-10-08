TVS Raider 125 vs Honda CB125 Hornet: आपके लिए कौन-सी बेस्ट होगी स्पोर्टी कम्यूटर बाइक?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में 125cc स्पोर्टी कम्यूटर मोटरसाइकिलों के बीच मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में TVS और Honda ने 125cc सेगमेंट में अपनी अलग-अलग बाइक लेकर आई है, जो कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। जहां एक तरफ TVS Raider 125 ने अपनी टॉप-एंड वेरिएंट TVS Raider 125 TFT DD लॉन्च किया है, वहीं दूसरी तरफ होंडा टू-व्हीलर ने Honda CB125 Hornet को स्पोर्टी और मॉडर्न डिजाइन के साथ लेकर आई है। हम यहां पर आपको इन दोनों (TVS Raider 125 vs Honda CB125 Hornet) मोटरसाइकिलों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि डिजाइन, इंजन परफॉर्मेंस, अंचरनिपिनिंग, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन-सी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है?

TVS Raider 125 vs Honda CB125 Hornet: डिजाइन स्पेसिफिकेशन TVS Raider 125 Honda CB125 Hornet डिजाइन स्पोर्टी लुक, ट्विन-पॉड हेडलाइट्स, स्टाइलिश ग्राफिक्स, मेटल-फिनिश ग्रैब रेल स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन, शार्प बॉडी पैनल, स्ट्रीटफाइटर लुक इंजन परफॉर्मेंस 124.8cc, सिंगल-सिलिंडर, 11.38 PS पावर, 11.75Nm टॉर्क 123.94cc, सिंगल-सिलिंडर, 11.14 PS पावर, 11.2Nm टॉर्क अंडरपिनिंग्स ब्लैक टेलीस्कोपिक फोर्क, रियर डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS गोल्डन इनवर्टेड फोर्क, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक फीचर्स 5 इंच TFT डिस्प्ले, रियर डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS 4.2 इंच TFT डिस्प्ले, स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन, स्टाइलिश ग्राफिक्स कीमत (एक्स-शोरूम) ₹95,600 ₹1,02,769 TVS Raider 125 TFT DD वेरिएंट में एक चौड़ा और फ्लैट हेडलाइट काउल दिया गया है जिसमें ट्विन-पॉड हेडलाइट्स का डिजाइन है। इसके साथ ही बाइक की फ्यूल टैंक और हेडलाइट काउल पर सिल्वर ग्राफिक्स और मेटल-फिनिश ग्रैब रेल दी गई है, जो इसे स्पोर्टी लुक देने का काम करते हैं। हालांकि, इस वेरिएंट को केवल Striking Red कलर में लॉन्च किया गया है, जिसमें फ्रंट व्हील लाल और रियर व्हील काले कलर में है। Honda CB125 Hornet का डिजाइन कुछ अलग है। इसमें स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन में LED DRLs के साथ एक स्पोर्टी लुक दिया गया है। इसका बॉडी पैनल शार्प और क्रिजड है, जिससे इसे स्ट्रीट फाइटर लुक मिलता है। इसे चार कलर ऑप्शन Pearl Siren Blue, Sports Red, और Athletic Blue Metallic में ऑफर किया जा रहा है। इसमें दिए गए व्हील्स को कलर के हिसाब से अलग दिए गए हैं। TVS Raider 125 vs Honda CB125 Hornet: इंजन TVS Raider 125 में 124.8cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो जो स्पीड और परफॉर्मेंस के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। जबकि Honda CB125 Hornet में 123.94cc का इंजन मिलता है, जो 11.14 PS की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। TVS Raider 125 vs Honda CB125 Hornet: अंडरपिनिंग दोनों ही मोटरसाइकिल में ब्लैक चेसिस और आकर्षक फोर्क्स दिए गए हैं। TVS Raider 125 में काले रंग का टेलीस्कोपिक फोर्क, जबकि Honda CB125 Hornet में गोल्डन कलर का इनवर्टेड फोर्क दिया गया है। इसके अलावा, Raider 125 में रियर डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जबकि Honda CB125 Hornet में सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक मिलता है।

TVS Raider 125 vs Honda CB125 Hornet: फीचर्स TVS Raider 125 में 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जबकि Honda CB125 Hornet में 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, दोनों ही मोटरसाइकिल में अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन दिए गए हैं, जो राइडिंग को आरामदायक बनाने का काम करते हैं।