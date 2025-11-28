Language
    TVS iQube ST vs Vida VX2 Plus: कौन-सा है बेहतर फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:31 PM (IST)

    TVS iQube ST vs Vida VX2 Plus: भारतीय बाजार में TVS iQube ST और Vida VX2 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बीच कड़ी टक्कर है। iQube ST बेहतर बैटरी रेंज और फीचर्स प्रदान करता है, जबकि Vida VX2 Plus अधिक किफायती है। iQube में बड़ा स्टोरेज और आधुनिक कनेक्टिविटी है। चुनाव आपकी आवश्यकताओं और बजट पर निर्भर करता है। 

    TVS iQube ST VS Vida VX2 Plus: कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है सही?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में साल 2025 में अभी तक कई ईवी स्कूटर लॉन्च हुए हैं। कई तो लोगों के भरोसेमंद और पॉपुलर फैमिली स्कूटर बने हुए है। TVS iQube और Vida VX2 दोनों ही इस सेगमेंट में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों (TVS iQube ST vs Vida VX2 Plus) इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सा बेहतर रहेगा?

    TVS iQube vs Vida VX2: बैटरी और रेंज

    स्पेसिफिकेशन TVS iQube ST 3.5kWh Vida V X2 Plus
    बैटरी क्षमता 3.5kWh 3.4kWh
    दावा की गई IDC रेंज 145 किमी 142 किमी
    चार्जिंग समय (0-80%) 3 घंटे 4 घंटे और 13 मिनट
    पीक पावर आउटपुट 4.4kW 6kW
    टॉप स्पीड 78 किमी/घंटा 80 किमी/घंटा

    TVS iQube ST बैटरी कैपेसिटी और IDC रेंज के मामले में Vida VX2 Plus से थोड़ा बेहतर साबित होता है। iQube का 0-80% चार्जिंग टाइम, VX2 की तुलना में 1 घंटा 13 मिनट कम है, जिससे रोजाना के इस्तेमाल में ज्यादा सुविधा मिलती है।
    Vida VX2 Plus में दो रिमूवेबल बैटरियां दी जाती है, जिन्हें आप घर पर आसानी से चार्ज कर सकते हैं। VX2 Plus की पीक पावर ज्यादा होने के कारण इसकी टॉप स्पीड भी अधिक बताई गई है।

    TVS iQube vs Vida VX2: अंडरपिनिंग्स

    स्पेसिफिकेशन्स TVS iQube ST 3.5kWh Vida V X2 Plus
    फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक फोर्क टेलिस्कोपिक फोर्क
    रियर सस्पेंशन ट्विन शॉक एब्जॉर्बर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर
    फ्रंट व्हील (अगला पहिया) 12-इंच 12-इंच
    रियर व्हील (पिछला पहिया) 12-इंच 12-इंच
    फ्रंट ब्रेक (अगला ब्रेक) डिस्क डिस्क
    रियर ब्रेक (पिछला ब्रेक) ड्रम ड्रम

    हार्डवेयर के मामले में दोनों स्कूटर लगभग बराबर हैं। दोनों में ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है कि सिर्फ इसी आधार पर किसी एक को बेहतर कहा जाए। इसलिए चयन करते समय हार्डवेयर को निर्णायक फैक्टर नहीं माना जा सकता।

    TVS iQube vs Vida VX2: डाइमेंशन्स और स्टोरेज

    डाइमेंशन TVS iQube ST 3.5kWh Vida V X2 Plus
    कर्ब वेट (वजन) 119 किलोग्राम 115 किलोग्राम
    अंडरसीट स्टोरेज स्पेस (सीट के नीचे जगह) 32 लीटर 27.2 लीटर

    TVS iQube ST का अंडरसीट स्टोरेज बड़ा है, जिससे इसका प्रैक्टिकल यूज बढ़ जाता है। Vida VX2 Plus में फ्रंट एप्रन पर दो छोटे स्टोरेज स्पेस (फ्रंक) का ऑप्शन मिलता है, जिनमें आप केबल, चार्जर, पानी की बोतल जैसी चीजें रख सकते हैं। हालांकि, यह फीचर एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध है।

    TVS iQube vs Vida VX2: फीचर्स

    फीचर्स TVS iQube ST 3.5kWh Vida V X2
    कंसोल 7-इंच TFT 4.3-इंच TFT
    ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हाँ हाँ
    टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन हाँ हाँ
    कॉल/SMS अलर्ट हाँ हाँ
    USB चार्जिंग पोर्ट हाँ हाँ
    स्मार्ट की (चाबी) नहीं नहीं

    TVS iQube ST में 7-इंच बड़ा TFT टचस्क्रीन दी गई है, जिसमें स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, बैटरी प्रतिशत, रेंज की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कॉल–SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, OTA अपडेट्स, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन + वॉयस असिस्ट, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) की भी जानकारी मिलती है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स मोड और राइडिंग मोड Eco व Power दिए गए हैं। TVS iQube में मिलने वाले सभी फीचर्स Vida VX2 Plus में मिलते हैं।

    TVS iQube vs Vida VX2: कीमत

    स्कूटर कीमत (एक्स-शोरूम)
    TVS iQube ST 3.5kWh 1,27,935 रुपये 
    Vida VX2 Plus 94,800 रुपये 

    Vida VX2 Plus काफी ज्यादा किफायती है, लेकिन फीचर्स कम हैं। TVS iQube ST प्राइस ज्यादा रखता है, लेकिन फीचर्स भी उसी अनुपात में अधिक मिलते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता फैमिली के लिए एक बेसिक, सस्ती, लेकिन उपयोगी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो Vida VX2 Plus एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फीचर्स से भरपूर, टेक-लैस्ड, प्रैक्टिकल और एडवांस फैमिली स्कूटर चाहते हैं, तो TVS iQube ST आपके लिए बेहतरीन है।

     