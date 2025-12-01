TVS iQube ST vs Ather Rizta Z: फीचर्स के मामले कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट?

TVS iQube vs Ather Rizta Z: भारतीय बाजार में TVS iQube और Ather Rizta Z दो लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। TVS iQube में 7 इंच का TFT टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और दो राइडिंग मोड हैं। Ather Rizta Z में Google Maps नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। Ather में 34 लीटर का बड़ा स्टोरेज है। कीमत की बात करें तो TVS iQube सस्ता है, जबकि Ather Rizta Z थोड़ा महंगा है पर एडवांस फीचर्स से भरपूर है।

TVS iQube या Ather Rizta Z: कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर?