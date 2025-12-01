Language
    TVS iQube ST vs Ather Rizta Z: फीचर्स के मामले कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    TVS iQube vs Ather Rizta Z: भारतीय बाजार में TVS iQube और Ather Rizta Z दो लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। TVS iQube में 7 इंच का TFT टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और दो राइडिंग मोड हैं। Ather Rizta Z में Google Maps नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। Ather में 34 लीटर का बड़ा स्टोरेज है। कीमत की बात करें तो TVS iQube सस्ता है, जबकि Ather Rizta Z थोड़ा महंगा है पर एडवांस फीचर्स से भरपूर है।

    TVS iQube या Ather Rizta Z: कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में परिवार के लिए उपयोगी स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में TVS iQube 5.3kWh और Ather Rizta Z दो बेहद पॉपुलर फैमिली ई-स्कूटर हैं। एक अच्छे फैमिली स्कूटर में फीचर्स, कम्फर्ट और यूजेबिलिटी का सही कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। यहां पर हम आपको दोनों (TVS iQube vs Ather Rizta Z) इलेक्ट्रिक स्कूटरों के फीचर्स की तुलना करते हैं बता आपके लिए कौन-सा मॉडल बेहतर रहेगा?

    TVS iQube के फीचर्स

    1. TVS iQube Electric में 7-इंच का TFT टचस्क्रीन कंसोल मिलता है। इसमें स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, बैटरी प्रतिशत, रेंज और टाइम समेत जरूरी जानकारी मिलती है।
    2. इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसमें कॉल-SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, OTA अपडेट और वॉइस असिस्ट के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन शामिल है।
    3. इसमें TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), USB चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स मोड समेत दो राइडिंग मोड इको और पावर भी दिया जाता है। इसमें हिल होल्ड फीचर भी मिलता है, जो इसके केवल 3.1kWh वेरिएंट ऑफर किया जाता है।
    फीचर्स TVS iQube Electric  Ather Rizta Z
    कंसोल 7-इंच TFT 7-इंच TFT
    ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हाँ हाँ
    टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन हाँ हाँ
    कॉल/SMS अलर्ट हाँ हाँ
    USB चार्जिंग पोर्ट हाँ हाँ
    स्मार्ट की (चाबी) नहीं नहीं
    अंडरसीट स्टोरेज (सीट के नीचे जगह) 32 लीटर 34 लीटर

    Ather Rizta Z के फीचर्स

    1. Ather Rizta Z में भी 7-इंच TFT टचस्क्रीन मिलता है, जिसमें TVS iQube जैसे बेसिक फीचर्स मौजूद हैं। इसमें Google Maps का फुल नेविगेशन मिलता है, जो इसे नेविगेशन के मामले में ज्यादा एडवांस बनाता है।
    2. इसके साथ ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और वॉइस असिस्ट दिया गया है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स मोड के साथ ही तीन राइडिंग मोड Zip, Eco और SmartEco भी मिलता है।
    3. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। जिसमें आपातकालीन स्टॉप सिग्नल (तेज ब्रेक पर टेल-लाइट फ्लैश), फाल सेफ (स्कूटर गिरने पर मोटर कट-ऑफ), एंटी-थेफ्ट अलर्ट (चोरी या टो करने पर नोटिफिकेशन), मैजिक ट्विस्ट (ज्यादा रिजनरेटिव ब्रेकिंग) दी गई है।
    4. Ather में 34 लीटर की बड़ी अंडरसीट स्टोरेज मिलती है, जो iQube के 32 लीटर से ज्यादा है। इनमें से कई फीचर्स AtherStack Pro पैकेज में मिलते हैं, जिसकी कीमत 20,000 रुपये ज्यादा है।

    TVS iQube vs Ather Rizta Z: कीमत

    मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम)
    TVS iQube  1,58,834 रुपये
    Ather Rizta Z ₹1,73,998 रुपये

    अगर आप जरूरी और प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ एक भरोसेमंद फैमिली स्कूटर चाहते हैं और बजट नहीं बढ़ाना चाहते, तो TVS iQube 5.3kWh आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप ज्यादा फीचर-रिच स्कूटर चाहते हैं और लगभग 15,000 रुपये ज्यादा खर्च करने में परेशानी नहीं है, तो Ather Rizta Z आपके लिए सही ऑप्शन है, खासकर इसके एडवांस सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स की वजह से।