TVS Apache RTX vs Rivals: आपके लिए कौन-सी है बेस्ड एडवेंचर मोटरसाइकिल?
TVS Apache RTX vs Yezdi Adventure vs Suzuki V-Strom SX vs KTM 250 Adventure: टीवीएस मोटरसाइकिल ने अपनी पहली एडवेंचर बाइक TVS Apache RTX को लॉन्च किया है। यह बाइक KTM 250 Duke, Suzuki V-Strom SX और Yezdi Adventure को टक्कर देगी। Apache RTX में नया RTX-D4 इंजन है और यह लिक्विड-कूल्ड तकनीक के साथ आती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टीवीएस मोटरसाइकिल ने अपनी पहली एडवेंचर बाइक TVS Apache RTX को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स और शानदार डिजाइन के साथ लेकर आया गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला KTM 250 Duke, Suzuki V-Strom SX और Yezdi Adventure जैसी बाइक से देखने के लिए मिलेगा। आइए विस्तार में जानते हैं की टीवीएस अपाचे RTX अपनी प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले किन खास फीचर्स के साथ आती है।
TVS Apache RTX vs Rivals: इंजन
|मॉडल
|TVS Apache RTX
|KTM 250 Adventure
|Suzuki V-Strom SX
|Yezdi Adventure
|इंजन
|299cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड/ऑयल-कूल्ड
|249cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड
|249cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड
|334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड
|पावर
|35 hp
|31 hp
|26.5 hp
|29.6 hp
|टॉर्क
|28.5 Nm
|25 Nm
|22.2 Nm
|29.6 Nm
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड
|6-स्पीड
|6-स्पीड
|6-स्पीड
Apache RTX में TVS का नया RTX-D4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन लिक्विड-कूल्ड और एयर/ऑयल-कूल्ड दोनों तकनीक के साथ आती है। यह अपने प्रतिद्वंद्वियों में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है। इस सेगमेंट इसके बाद KTM 250 Adventure और Yezdi Adventure ही बेहतर पावर देती है। इसके बाग सबसे कम V-Strom SX पावर देती है।
TVS Apache RTX vs Rivals: डाइमेंशन
|मॉडल
|TVS Apache RTX
|KTM 250 Adventure
|Suzuki V-Strom SX
|Yezdi Adventure
|सीट हाइट
|835 mm
|825 mm
|835 mm
|815 mm
|कर्ब वजन
|180 kg
|176 kg
|167 kg
|187 kg (ड्राई)
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|200 mm
|228 mm
|205 mm
|NA
|फ्यूल टैंक क्षमता
|12.5 लीटर
|14.5 लीटर
|12 लीटर
|15.5 लीटर
|व्हीलबेस
|1430 mm
|NA
|1440 mm
|1465 mm
इस सेगमेंट में सबसे हल्की बाइक V-Strom SX है, जबकि Yezdi Adventure काफी भारी है। Yezdi का ड्राई वेट 187 किलोग्राम है, जिससे इसका कर्ब वेट 200 किलोग्राम के पार जा सकता है। Apache RTX का वजन ज्यादा है, लेकिन इसमें अच्छा बैलेंस और स्टाइलिश डिजाइन मिलता है। Yezdi Adventure की सीट हाइट सबसे कम है। Apache RTX और V-Strom SX में सीट हाइट काफी ऊँची है, जबकि KTM 250 Adventure का सेटअप बैलेंस्ड है।
TVS Apache RTX vs Rivals: सस्पेंशन
|मॉडल
|TVS Apache RTX
|KTM 250 Adventure
|Suzuki V-Strom SX
|Yezdi Adventure
|सस्पेंशन (फ्रंट/रियर)
|USD फोर्क / मोनोशॉक
|USD फोर्क / मोनोशॉक
|टेलिस्कोपिक फोर्क / मोनोशॉक
|टेलिस्कोपिक फोर्क / मोनोशॉक
|टायर्स / व्हील साइज (फ्रंट/रियर)
|110/80-19 / 150/70-17
|19-इंच / 17-इंच
|100/90-19 / 140/70-17
|90/90-21 / 130/80-17
|ब्रेक्स (फ्रंट/रियर)
|320mm डिस्क / 240mm डिस्क
|320mm डिस्क / 240mm डिस्क
|डिस्क / डिस्क
|320mm डिस्क / 240mm डिस्क
इस सेगमेंट की Yezdi Adventure में 21-इंच का फ्रंट व्हील मिलता है। सभी बाइकें 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर के साथ आते हैं। Apache RTX में सबसे चौड़े टायर्स दिए गए हैं, जो उसे बेहतर ग्रिप और स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, Apache RTX के BTO वेरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है, जो इसे बाकी बाइक्स से एक कदम आगे रखता है।
TVS Apache RTX vs Rivals: फीचर्स
|मॉडल
|TVS Apache RTX
|KTM 250 Adventure
|Suzuki V-Strom SX
|Yezdi Adventure
|फीचर्स
|TPMS, एडजस्टेबल सस्पेंशन (BTO वेरिएंट), ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 5-इंच TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, राइडर मोड्स (Urban, Rain, Tour, Rally)
|5-इंच TFT डिस्प्ले, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर
|LCD डैश, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
|LCD डैश, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, तीन ABS मोड्स
|ट्रैक्शन कंट्रोल
|स्टैंडर्ड (बेस वेरिएंट से)
|नहीं
|नहीं
|स्टैंडर्ड
|क्रूज़ कंट्रोल
|स्टैंडर्ड (बेस वेरिएंट से)
|नहीं
|नहीं
|नहीं
|TFT डिस्प्ले
|5-इंच, गूगल मैप्स मिररिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
|5-इंच, KTM 390 Adventure जैसा डिस्प्ले
|नहीं
|नहीं
|ABS मोड्स
|नहीं
|नहीं
|नहीं
|तीन ABS मोड्स
|LED हेडलाइट्स
|स्टैंडर्ड
|स्टैंडर्ड
|स्टैंडर्ड
|स्टैंडर्ड
TVS Apache RTX में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी बेस वेरिएंट में मिलते हैं। अपाचे में 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें गूगल मैप्स मिररिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और राइड स्टैटिस्टिक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसी तरह KTM 250 Adventure भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है, जिसमें TFT डिस्प्ले और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल मिलता है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता।
TVS Apache RTX vs Rivals: कीमत
|मॉडल
|TVS Apache RTX
|KTM 250 Adventure
|Suzuki V-Strom SX
|Yezdi Adventure
|कीमत (ex-showroom)
|₹1.99 लाख - ₹2.24 लाख (इंट्रोडक्टरी)
|₹2.40 लाख
|₹1.98 लाख
|₹1.98 लाख
KTM 250 Adventure इस सेगमेंट में सबसे महंगी बाइक है, जबकि TVS Apache RTX की कीमत इसके मुकाबले थोड़ी कम है। हालांकि, अधिक फीचर्स और बेहतर पावर आउटपुट के कारण Apache RTX की कीमत पूरी तरह से वाजिब है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।