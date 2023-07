घर बैठे ऑनलाइन चुटकियों में ट्रांसफर करें वाहन की ओनरशिप , ऐसे करें अप्लाई

आमतौर पर कार की ओनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए एजेंट को मोटा पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप इसे आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं।कार या बाइक की ट्रांसफर करवाने के लिए आपको Ministry of Road Transport Highways की वेबसाइट पर जाना चहिए।नए यूजर होने पर आपको Register Now के ऑप्शन पर जाना होगा।

Transfer vehicle ownership online sitting at home

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। पुरानी गाड़ी खरीदते समय आपको कई बातों का खास ख्याल रखना चहिए। इसके साथ ही अगर आप कार खरीद रहे हैं तो इसे ट्रांसफर करवाने की भी जरुरत होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक अपराध के श्रेणी में आ जाते हैं। आमतौर पर कार की ओनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए एजेंट को मोटा पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप इसे आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। कैसे कर सकते हैं अप्लाई कार या बाइक की ट्रांसफर करवाने के लिए आपको Ministry of Road Transport & Highways की वेबसाइट पर जाना चहिए। यहां आपको अपने राज्य को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहां पर आपको Login करना होगा। नए यूजर होने पर आपको Register Now के ऑप्शन पर जाना होगा। कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन लोगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस में मौजूद Vehicle Related Service में जाना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दर्ज होने के बाद आपको Form 29 और 30 भरना होगा। जब आप दोनों फॉर्म पर डिटेल भर देंगे, तो आपको वहीं आरसी बुक नजर आएगी। आपको बता दें, दिल्ली में कार की आरसी ट्रांसफर करने के लिए 500 रुपये लगते हैं। अब आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। RTO ऑफिस भेजने होंगे गाड़ी के डॉक्यूमेंट पेमेंट करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट RTO के ऑफिस भेजना होगा। अब सभी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी कार की आरसी आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। एक बार गाड़ी की जब आरसी ट्रांसफर हो जाएगी उसके मात्र 7 दिनों में आपके घर आ जाएगी।

Edited By: Ayushi Chaturvedi