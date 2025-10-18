Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिवाली पर ₹50,000 से कम कीमत में मिलने वाले टॉप 5 स्कूटर, लिस्ट में TVS से लेकर Ola तक शामिल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    भारत में 50,000 रुपये से कम कीमत वाले शीर्ष 5 स्कूटरों में Hero Electric Flash, Ampere V48, Bounce Infinity E1, Okinawa Ridge Lite और Komaki XGT X1 शामिल हैं। ये स्कूटर किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    50,000 रुपये के अंदर आने वाले टॉप 5 स्कूटर


    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इस दिवाली अगर आप एक किफायती स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपके पास पहले से कहीं बेहतर विकल्प हैं। पहले इस रेंज में सिर्फ सस्ते चीनी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलते थे, जो अक्सर क्वालिटी और भरोसे में कमजोर साबित होते थे। लेकिन अब भारतीय टू-व्हीलर कंपनियों ने इस सेगमेंट में ऐसे मॉडल लॉन्च किए हैं जो न सिर्फ टिकाऊ हैं, बल्कि रोज़मर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहां हम बता रहे हैं टॉप 5 स्कूटर जो 50,000 रुपये से कम कीमत में इस दिवाली आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ₹50 हजार के अंदर आने वाले टॉप 5 स्कूटर

    स्कूटर का नाम कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली) मुख्य फीचर्स
    Komaki XR1 ₹29,999 डिजिटल स्पीडोमीटर, ड्रम ब्रेक, ट्यूबलेस टायर
    Komaki X One (1.75 kWh) ₹49,999 डिजिटल कंसोल, पोर्टेबल बैटरी, बेसिक कनेक्टिविटी
    TVS XL100 Heavy Duty ₹43,900 मजबूत बॉडी, Easy Start, USB चार्जिंग, भरोसेमंद प्रदर्शन
    Vida VX2 Go BaaS ₹44,990 डिजिटल कंसोल, राइडिंग मोड्स, ड्रम ब्रेक, BaaS मॉडल
    Ola Gig Plus ₹49,999 डिजिटल कंसोल, कनेक्टेड टेक, पोर्टेबल बैटरी

    1. Komaki XR1

    Komaki XR1 की एक्स-शोरूम कीमत 29,999 रुपये हैं। यह इस लिस्ट का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका डिजाइन सिंपल और मॉपेड जैसा है, जो इसे शहर में छोटी दूरी की सवारी के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें हब मोटर और लिथियम-आयन बैटरी है, जो एक बार चार्ज में 70–80 किमी की रेंज और 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देती है। इसमें ड्रम ब्रेक, डिजिटल स्पीडोमीटर और ट्यूबलेस टायर जैसे बेसिक फीचर्स हैं।

    2. Komaki X One Lithium Ion 1.75 kWh

    Komaki का यह मॉडल थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें 1.75 kWh की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर है जो लगभग 85 किमी की रेंज और 45 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देती है। इसका डिजाइन स्लिम और प्रैक्टिकल है, और इसमें डिजिटल कंसोल, पोर्टेबल बैटरी और बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं। Komaki X One की एक्स-शोरूम कीमत 49,999 रुपये है।

    3. TVS XL100 Heavy Duty

    TVS XL100 एक भरोसेमंद नाम है जो दशकों से भारत की सड़कों पर चला आ रहा है। यह स्कूटर और मोटरसाइकिल के बीच का परफेक्ट कॉम्बीनेशन है। इसमें 99.7cc का इंजन है जो 4.4PS पावर और 6.5Nm टॉर्क देता है, साथ ही करीब 80kmpl का माइलेज भी। इसकी मजबूत बॉडी, लंबी सीट और आसान रखरखाव इसे हर वर्ग के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं। TVS XL100 Heavy Duty की एक्स-शोरूम कीमत 43,900 रुपये है।

    4. Vida VX2 Go BaaS

    Hero MotoCorp की EV ब्रांड Vida ने VX2 Go BaaS के जरिए किफायती EV मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसमें 2.2 kWh की रिमूवेबल बैटरी है जो करीब 90 किमी तक की रेंज देती है। टॉप स्पीड 45 किमी/घंटा है, और इसमें डिजिटल कंसोल, राइडिंग मोड्स और ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स हैं। बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल इसकी कीमत को और आकर्षक बनाता है। Vida VX2 Go BaaS की एक्स-शोरूम कीमत 44,990 रुपये है।

    5. Ola Gig Plus

    Ola Electric का यह मॉडल इस रेंज का सबसे एडवांस्ड स्कूटर है। इसमें 1.5 kWh की ड्यूल बैटरी सेटअप (कुल 3 kWh) दी गई है, जो 81 से 157 किमी तक की IDC-क्लेम्ड रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 45 किमी/घंटा है। डिजाइन यूथफुल और मॉडर्न है, और इसमें डिजिटल कंसोल और कनेक्टेड टेक जैसी सुविधाएं भी हैं। Ola Gig Plus की एक्स-शोरूम कीमत 49,999 रुपये है।

     