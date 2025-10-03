GST घटने के बाद ये हैं Royal Enfield की 5 सबसे सस्ती Bikes, 20 हजार तक हुई कीमतों में कटौती

Top 5 cheapest Royal Enfield bikes भारत सरकार के नए GST दर के चलते 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर टैक्स 18% हो गया है। Royal Enfield की Classic Bullet Hunter Meteor और Goan Classic मॉडल अब सस्ती हो गई हैं। Goan Classic की कीमत में लगभग 20000 रुपये तक की कटौती हुई है। Classic 350 के टॉप-एंड मॉडल में 19000 रुपये से ज्यादा की कमी आई है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत सरकार के नए GST दर की घोषणा के बाद 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर लगने वाला टैक्स घटकर 18% हो गया है। इस कटौती का पूरा फायदा Royal Enfield की मोटरसाइकिलों पर मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की 350cc रेंज की सभी मॉडल Classic, Bullet, Hunter, Meteor और Goan Classic पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है। हम यहां पर आपको इन टॉप 5 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की कीमतों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत में सबसे ज्यादा कमी की गई है।

Royal Enfield की 5 सबसे सस्ती बाइक मॉडल कीमत में कमी नई कीमत Royal Enfield Goan Classic 350 ₹19,417 - ₹19,665 ₹2,17,934 - ₹2,20,716 Royal Enfield Classic 350 ₹16,135 - ₹19,222 ₹1,81,118 - ₹2,15,750 Royal Enfield Bullet 350 ₹14,464 - ₹18,057 ₹1,62,161 - ₹2,02,049 Royal Enfield Meteor 350 ₹12,508 - ₹16,662 ₹1,95,762 - ₹2,15,883 Royal Enfield Hunter 350 ₹12,260 - ₹14,867 ₹1,37,640 - ₹1,66,883 1. Royal Enfield Goan Classic 350

यल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 कंपनी की सबसे नई और स्टाइलिश बाइक है। इसे अट्रैक्टिव बॉबर लुक देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत में करीब 20,000 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके साथ ही पहले से ज्यादा किफायती हो गई है।

2. Royal Enfield Classic 350 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। इसके टॉप-एंड एमराल्ड ग्रीन शेड की कीमत में 19,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है। यह 349 cc का इंजन, और आरामदायक एर्गोनॉमिक्स के साथ आती है। अब इसकी कीमत में कटौती के बाद यह ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन गई है।

3. Royal Enfield Bullet 350 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को साधारण स्टाइलिंग, सिग्नेचर थम्प और एक आरामदायक राइडिंग पोस्चर के साथ ऑफर किया जाता है। इस बाइक की कीमत में 18,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की घई है। इसकी वजह से इसका टॉप-स्पेक ब्लैक गोल्ड वेरिएंट अब पहले से काफी ज्यादा किफायती हो गया है।

4. Royal Enfield Meteor 350 रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 एक क्रूजर बाइक है, जो हाईवे पर आरामदायक सफर और आरामदायक एर्गोनॉमिक्स देने का काम करती है। इसके टॉप सुपरनोवा ट्रिम में 16,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है। इसके अलावा, हाल ही में 2025 के अपडेट में कीमतों में बचत के अलावा नए रंग और फीचर्स भी शामिल किए घए हैं।