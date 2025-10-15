दिवाली पर मोटरसाइकिल खरीदने का है प्लान, यहां देखें एक लाख के अंदर की टॉप 5 बाइक

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इस दिवाली पर अगर आप मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको 125cc सेगमेंट की आने वाली बेहतरीन मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं। यह सभी मोटरसाइकिल आपको काफी ज्यादा पावर, बेहतर परफॉर्मेंस और फिर भी शानदार माइलेज देंगी। आइए इन मोटरसाइकिल के बारे में विस्तार में जानते हैं।

125cc की टॉप 5 मोटरसाइकिल बाइक का नाम फीचर्स कीमत (एक्स-शोरूम, अनुमानित) TVS Raider 125 हल्का वजन, पेपपी इंजन, TFT डिस्प्ले, फीचर-लोडेड बाइक ₹80,500 - ₹95,600 Hero Xtreme 125R हल्की और फुर्तीली, शानदार सस्पेंशन, फ्रंट व्हील ABS (वैकल्पिक) ₹91,116 - ₹94,504 Honda Shine 125 स्मूद इंजन, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, शानदार माइलेज (60-65 kmpl) ₹78,539 - ₹82,898 Hero Glamour X 125 125cc सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक जिसमें क्रूज़ कंट्रोल, आसान राइड ₹ 82,967 - ₹ 92,186 Bajaj Pulsar N125 आरामदायक सस्पेंशन, बोल्ड डिजाइन, स्मूद इंजन और आसान हैंडलिंग ₹ 91,692 - ₹ 93,158 1. TVS Raider 125 TVS Raider 125 की एक्स-शोरूम कीमत 80,500 रुपये से लेकर 95,600 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में आती है। Raider 125 अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर-लोडेड बाइक है। बेस वेरिएंट में LCD कंसोल है, जबकि टॉप वेरिएंट में आपको TFT डिस्प्ले भी मिलता है। हाल में इसका डुअल डिस्क ब्रेक और ABS के साथ नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है।

2. Hero Xtreme 125R Hero Xtreme 125R की एक्स-शोरूम कीमत 91,116 रुपये से लेकर 94,504 रुपये तक जाती है। TVS Raider के मुकाबले Hero ने लॉन्च की Xtreme 125R, जो काफी बेहतरीन निकली। वजन में हल्की और राइड करने में बेहद आसान, जिससे रोजाना का कॉलेज या ऑफिस का सफर आसान और मजेदार बनता है। इसमें फ्रंट व्हील ABS दिया गया है। भारत की सड़कों पर ABS जैसी सुरक्षा फीचर की अहमियत कोई भी राइडर समझ सकता है।

3. Honda Shine 125 Honda Shine इस लिस्ट की सबसे भरोसेमंद बाइक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78,539 रुपये से लेकर 82,898 रुपये तक जाती है। इसमें स्मूदनेस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है। इसका इंजन बेहद रिफाइंड है, और पावर डिलीवरी इतनी सहज है कि कोई भी इसे आसानी से चला सकता है। इसमें 60-65 kmpl तक का माइलेज मिलता है।

4. Hero Glamour X 125 Hero Glamour X 125 को दो वेरिएंट में हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 82,967 रुपये से लेकर 92,186 रुपये तक है। भारत की सबसे सस्ती बाइक है, जिसमे क्रूज कंट्रोल फीचर दिया गया है। इसके साथ ही और भी कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है। इसके अलावा Glamour नाम पहले से ही 125cc सेगमेंट में एक भरोसेमंद ब्रांड है।