    GST घटने के बाद ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती कारें, 1 लाख रुपये तक हुई कीमतों में कटौती

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    भारत सरकार द्वारा GST दरें कम करने के बाद छोटी कारों पर टैक्स घटने से Maruti S-Presso Alto K10 Celerio Tata Altroz ​​और Hyundai i20 जैसी हैचबैक कारों की कीमतों में भारी कटौती हुई है। S-Presso 1.3 लाख रुपये तक सस्ती हुई है जबकि Alto K10 की कीमत में 1.08 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। Altroz की कीमत अब 6.89 लाख रुपये से शुरू होती है।

    टॉप 5 हैचबैक कारें जिनपर मिला सबसे बड़ा GST प्राइस कट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत सरकार के नए GST दरों के लागू करने के बाद छोटी कारों (4 मीटर से कम लंबाई और 1200cc पेट्रोल/CNG या 1500cc डीजल इंजन) पर टैक्स कम कर दिया है। इसका सीधा असर देश की पॉपुलर हैचबैक सेगमेंट की कारों पर पड़ा है। हम यहां पर आपको उन टॉप 5 हैचबैक कारों की नई कीमत के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत में एक लाख रुपये तक की कटौती की गई है। इनकी कीमत में कटौती को बाद से यह पहले से काफी ज्यादा किफायती हो गई है। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    भारत की 5 सबसे सस्ती कारें

    कार का नाम पुरानी कीमत (एक्स-शोरूम) नई कीमत (एक्स-शोरूम) कितनी सस्ती हुई
    Maruti S-Presso ₹4.3 लाख से शुरू ₹3.5 लाख से शुरू ₹1.3 लाख तक
    Tata Altroz ₹7.99 लाख से शुरू ₹6.89 लाख से शुरू ₹1.1 लाख तक
    Maruti Alto K10 ₹4.78 लाख से शुरू ₹3.7 लाख से शुरू ₹1.08 लाख तक
    Hyundai i20 ₹7.84 लाख से शुरू ₹6.87 लाख से शुरू ₹97,000 तक
    Maruti Celerio ₹5.64 लाख से शुरू ₹4.7 लाख से शुरू ₹94,000 तक

    1. Maruti S-Presso

    मारुति सुजुकी की सबसे किफायती हैचबैक Maruti S-Presso की कीमत में 1.3 लाख रुपये तक सस्ती हुई है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.5 लाख रुपये हो गई है। इसमें 7-इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, डुअल एयरबैग्स, ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही यह CNG ऑप्शन के साथ भी आती है।

    Maruti S-Presso

    2. Maruti Alto K10

    एंट्री-लेवल सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार Maruti Alto K10 की कीमत में 1.08 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। इसके बाद ऑल्टो K10 की शुरुआती कीमत लाख रुपये हो गई है। इसमें 7-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग्स, ABS जैसे फीचर्स मिलने के साथ ही CNG ऑप्शन और AMT ट्रांसमिशन भी मिलता है।

    Maruti Alto K10

    3. Maruti Celerio

    यह मारुति की तीसरी हैचबैक कार है, जिसकी कीमत में भारी कटौती की गई है। Maruti Celerio की कीमत में 94,000 रुपये तक की कमी की गई है। अब Celerio की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.7 लाख रुपये हो गई है। इसमें 7-इंच इंफोटेनमेंट, 6 एयरबैग्स, ESC जैसे फीचर्स के साथ ही पेट्रोल + CNG ऑप्शन भी मिलता है।

    Maruti Celerio

    4. Tata Altroz

    प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की Altroz की कीमत में भारी कटौती की गई है। इसकी कीमत में 1.1 लाख रुपये तक कम की गई है। अब Tata Altroz की एक्स-शोरूम कीमत 6.89 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सनरूफ, वायरलेस चार्जर शामिल है। साथ ही इसे पेट्रोल, डीजल, CNG ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है।

    Tata Altroz

    5. Hyundai i20

    पॉपुलर Hyundai i20 भी GST कट के बाद काफी सस्ती हो गई है। इसकी कीमत में 97,000 रुपये तक की कमी की गई है। जिसकी वजह से अब i20 की एक्स-शोरूम कीमत 6.87 लाख से शुरू होती है। यह भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है, जिसमें में 10.25-इंच टचस्क्रीन, बोस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ जैसी सुविधाएं शामिल है।

    Hyundai i20