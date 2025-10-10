Diwali पर बना रहे हैं नई कार खरीदने का प्लान, इन 5 पर कर सकते हैं विचार, तुरंत मिलेगी डिलीवरी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली का समय आते ही घरों और सड़कों पर रौनक छा जाती है। इस त्योहार पर लोग नई चीजें खरीदना शुभ मानते हैं, चाहे वो घर हो, सोना हो या फिर नई कार। अगर आप भी इस दिवाली पर नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको ऐसी 5 गाड़ियों के बारे में बात रहे हैं, जिन्हें खरीदने जाने पर वह आपको तुरंत डिलवरी मिल जाएगी। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।

दिवाली में 10 लाख से सस्ती टॉप 5 कारें कार का नाम कीमत उपलब्धता शहर/शहरों में Renault Kiger 5.76 – 10.34 लाख रुपये नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, ठाणे, चंडीगढ़, पटना, फरीदाबाद, इंदौर, नोएडा Maruti Swift 5.79 – 8.80 लाख रुपये मुंबई, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा Maruti Dzire 6.51 – 9.32 लाख रुपये मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा Kia Sonet 7.30 – 14.09 लाख रुपये बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़, कोयंबटूर Honda Amaze 7.41 – 10 लाख रुपये नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, पटना, फरीदाबाद, इंदौर, नोएडा 1. Renault Kiger Renault Kiger सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में एक दमदार ऑप्शन है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ दो ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। Renault Kiger की एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से लेकर 10.34 लाख रुपये के बीच ऑफर की जाती है।

2. Maruti Swift Maruti Swift अपने नए पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर है। इसमें -इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, पुश बटन स्टार्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ESC और ISOFIX माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Maruti Swift की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपये से लेकर 8.80 लाख रुपये के बीच में ऑफर की जाती है।

3. Maruti Dzire Maruti Dzire वही इंजन और फीचर्स ऑफर करती है जो Swift में हैं, लेकिन इसमें ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर और 360-डिग्री कैमरा, TPMS जैसे अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं। इसमें दिया गया बड़ा बूट स्पेस और राइड कम्फर्ट इसे फैमिली कार के लिए परफेक्ट बनाता है। Maruti Dzire को एक्स-शोरूम कीमत 6.51 लाख रुपये से लेकर 9.32 लाख रुपये के बीच ऑफर की जाती है।

4. Kia Sonet Kia Sonet में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ कई ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं। इसके फीचर्स में डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 4-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और लेवल-1 ADAS शामिल है। यह SUV सेगमेंट में स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बढ़िया कॉम्बिनेशन पेश करती है। भारतीय बाजार में Kia Sonet को 7.30 लाख रुपये से लेकर 14.09 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जाता है।