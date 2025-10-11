दिवाली पर बाइक खरीदने का है प्लान? लिस्ट में देखें 2 लाख तक की 5 बेस्ट ऑप्शन्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली के पर्व पर बहुत से नई चीजें खरीदते हैं। वह चाहें, चोना-चांदी हो या फिर मोटरसाइकिल-कार। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको 2 लाख रुपये तक की कीमत में आने वाली मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं। यह सभी बाइक कई बेहतरीन फीचर्स और शानदार माइलेज के साथ आती है। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

₹2 लाख तक की टॉप 5 मोटरसाइकिल बाइक का नाम कीमत (एक्स-शोरूम) इंजन/सेगमेंट माइलेज Hero Splendor Plus ₹73,902 – ₹76,437 कम्यूटर, 100cc 80 kmpl तक TVS Raider 125 ₹80,500 – ₹95,600 125cc स्पोर्टी बाइक 55 kmpl तक TVS Apache RTR 160 4V ₹1,15,852 – ₹1,35,840 160cc स्पोर्ट 45-50 kmpl तक Yamaha R15 V4 ₹1,69,425 – ₹1,74,019 150cc स्पोर्ट्स 40-45 kmpl तक Royal Enfield Classic 350 ₹1,81,118 – ₹2,15,750 350cc क्रूजर 35-40 kmpl तक 1. Hero Splendor Plus Hero Splendor Plus को 73,902 रुपये से लेकर 76,437 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर की जाती है। यह भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर बाइक है। कम मेंटेनेंस कॉस्ट, आसान राइडिंग और देश के हर कोने में सर्विस नेटवर्क इसे एक परफेक्ट कम्यूटर बाइक बनाते हैं। अगर आप पहली बार बाइक ले रहे हैं और टेंशन-फ्री राइड चाहते हैं, तो Splendor Plus सबसे भरोसेमंद विकल्प है।

2. TVS Raider 125 TVS Raider 125 को 80,500 रुपये से लेकर 95,600 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर की जाती है। इसे केवल माइलेज के लिए नहीं, बल्कि मजेदार राइड के लिए भी जानी जाती है। इसका डिजाइन बग-आई हेडलाइट और ब्राइट कलर्स इसे कॉलेज जाने वाले युवाओं के बीच फेवरेट बनाते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक, सिंगल-चैनल ABS और डिजिटल TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका माइलेज 55 kmpl से ऊपर का है।

3. TVS Apache RTR 160 4V Apache RTR 160 4V को 1.15 लाख रुपये से लेकर 1.35 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर की जाती है। इसका इंजन स्मूद है और पावर डिलीवरी बेहद लाइनियर, जो शहर और हाईवे दोनों में शानदार परफॉर्मेंस देती है। इसे 160cc सेगमेंट का ऑलराउंडर कहा जा सकता है। इसका राइडिंग डायनामिक्स बेहतरीन हैं। इसका कॉर्नरिंग और हैंडलिंग दोनों में यह बाइक्स अपने सेगमेंट में सबसे आगे है।

4. Yamaha R15 V4 Yamaha R15 V4 की एक्स-शोरूम कीमत 1.69 लाख रुपये से लेकर 1.74 लाख रुपये के बीच है। इसका एयरोडायनामिक डिजाइन, शार्प हेडलैंप्स और परफॉर्मेंस इसे अब भी सबसे अलग बनाते हैं। 150cc सेगमेंट में इसकी बराबरी कोई नहीं करता है। इसमें एडवांस फीचर्स, बेहतरीन हैंडलिंग और स्मूद इंजन मिलता है।