भारत में मिलने वाले टॉप 13 बेस्ट मोटरसाइकिल हेलमेट, लिस्ट में ₹2000 से लेकर ₹20 हजार तक के शामिल
हम यहां पर आपको बजट में आने वाले मोटरसाइकिल हेलमेट के बारे में बता रहे है। 2,000 रुपये से कम में ISI प्रमाणित हेलमेट, जैसे Vega Cliff और Studds Ninja Elite, छोटी यात्राओं के लिए उपयुक्त हैं। 2,000 से 5,000 रुपये की रेंज में Axor Hunter और Reise Helden जैसे हेलमेट सुरक्षा और आराम का संयोजन प्रदान करते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपने हाल ही में अपनी पहली टू-व्हीलर खरीदी है, तो सबसे पहले बधाई। बाइक खरीदने के बाद असली जिम्मेदारी शुरू होती है, जो है अपने लिए एक अच्छा हेलमेट चुनने की। हेलमेट सिर्फ एक नियम नहीं है, ये आपकी सुरक्षा का सबसे जरूरी गियर है। आइए जानते हैं, भारत में अलग-अलग बजट में मिलने वाले बेहतरीन हेलमेट्स कौन से हैं और किस राइडर के लिए कौन-सा बेहतर रहेगा।
2,000 रुपये तक के बेस्ट हेलमेट
इस कीमत में अगर आप हेलमेट खरीदने का सोच रहे हैं, तो बस ISI सर्टिफिकेशन और फिटिंग पर ध्यान दें। लंबी राइड या हाई-स्पीड प्रोटेक्शन की उम्मीद न करें।
- Vega Cliff: यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले बजट हेलमेट में से एक है। यह ISI सर्टिफाइड, हल्का और सस्ता है। शॉर्ट सिटी राइड के लिए ठीक-ठाक ऑप्शन है।
- Studds Ninja Elite: यह हेलमेट फ्लिप-अप फीचर के साथ आता है। यह ISI सर्टिफाइड है और रोजाना इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक भी है।
- Steelbird SBA-1 R2K: यह हेलमेट स्टाइलिश लुक, बड़ी वाइज़र और बेहतर वेंटिलेशन के साथ आता है। यहा स्टूडेंट्स या शुरुआती राइडर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है।
|हेलमेट का नाम
|सर्टिफिकेशन
|मुख्य फीचर्स
|Vega Cliff
|ISI
|हल्का, बेसिक प्रोटेक्शन, किफायती, शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटिंग के लिए आदर्श
|Studds Ninja Elite
|ISI
|फ्लिप-अप डिजाइन, शहर में आसान उपयोग, ISI सर्टिफाइड
|Steelbird SBA-1 R2K
|ISI
|स्टाइलिश, बड़ा वाइज़र, अच्छी वेंटिलेशन, एंट्री-लेवल राइडर्स के लिए
|Axor Hunter
|DOT & ECE
|एग्रेसीव स्टाइलिंग, डुअल वाइज़र, हाइवे राइडिंग के लिए उपयुक्त
|Reise Helden
|ISI
|वेंटिलेटेड इंटरियर्स, डबल-डी-रिंग क्लोजर, क्लीन डिजाइन, कम्यूटर्स के लिए बेस्ट
|SMK Bionic Adult
|DOT & ECE
|इटैलियन डिजाइन, ब्लूटूथ-रेडी इंटरियर्स, फ्यूचरिस्टिक लुक
|Acerbis Profile 4
|ECE
|हल्का, वेंटिलेटेड, टूरिंग और हल्के ऑफ-रोड के लिए, मजबूत कंस्ट्रक्शन
|KYT TT Range
|ECE 22.06
|एरोडायनामिक, हल्का, रेस-इंस्पायर्ड डिजाइन, हाईवे राइडर्स के लिए बेस्ट
|MT Revenge 2 / Blade 2 SV
|ECE 22.06
|हल्का, एरोडायनामिक, टूरिंग-फ्रेंडली, सुरक्षित और आरामदायक
|LS2 Storm II FF800
|ECE
|विंड-टनेल टेस्टेड, बेहतरीन वेंटिलेशन, MotoGP-इंस्पायर्ड, हाई-स्पीड राइडिंग के लिए
|Airoh Connor
|ECE
|हल्का, लंबी दूरी के लिए आरामदायक, एरोडायनामिक, टूरिंग और एडवेंचर के लिए
|Airoh Wraap
|ECE
|शानदार वेंटिलेशन, एडवेंचर और टूरिंग के लिए उपयुक्त, सुरक्षित और आरामदायक
|MT Thunder 4
|ECE 22.06
|नवीनतम ECE स्टैंडर्ड, हल्का, हाइवे और ट्रैक राइडिंग के लिए आदर्श
2,000 से 5,000 रुपये तक के बेस्ट हेलमेट
शुरुआती राइडर्स के लिए यह सबसे बेहतर वैल्यू रेंज है। इन हेलमेट में सेफ्टी और कम्फर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है।
- Axor Hunter: यह हेलमेट ड्यूल वाइजर, DOT और ECE सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह हाईवे राइड के लिए वैल्यू फॉर मनी हेलमेट में से एक है।
- Reise Helden: इसमें ISI सर्टिफाइड, प्रीमियम क्वालिटी, वेंटिलेटेड इंटीरियर और डबल D-रिंग क्लोजर मिलता है।
- SMK Bionic Adult: यह इटालियन डिजाइन वाला हेलमेट जो भारत में बनता है। इसमें ड्यूल सर्टिफिकेशन, ब्लूटूथ रेडी इंटीरियर और मॉडर्न डिजाइन मिलता है।
5,000 से 10,000 रुपये तक के बेस्ट हेलमेट
अगर आप रेगुलर हाईवे राइडर हैं, तो यह आपकी शुरुआत का सही रहने वाला है। यह कई बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं।
- Acerbis Profile 4: इसे ECE सर्टिफाइड, हल्का, टूरिंग और हल्के ऑफ-रोडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें वेंटिलेशन और पैडिंग दोनों शानदार मिलती है।
- KYT TT Range: इस हेलमेट में भी ECE 22.06 सर्टिफाइड और एयरोडायनेमिक मिलता है। यह स्पोर्ट राइडर्स में काफी पॉपुलर है।
- MT Revenge 2 / Blade 2 SV: इस हेलमेट को ECE 22.06 सर्टिफाइड, शानदार फिनिश और टूरिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
10,000 से 20,000 रुपये तक के बेस्ट हेलमेट
जो राइडिंग को सीरियसली लेते हैं, चाहे स्पोर्ट या टूरिंग, उनके लिए यह प्रीमियम सेफ्टी और कम्फर्ट रेंज है। यह कई बेहतरीन सेफ्टी सर्टिफिकेशन के साथ ही सुविधाजनक राइडिंग के साथ आते हैं।
- LS2 Storm II FF800: इसमें एयरोडायनेमिक शेल, ECE सर्टिफिकेशन और बेहतरीन वेंटिलेशन मिलती है। इसे मोटोजीपी लुक के साथ प्रैक्टिकल डिजाइन दी गई है।
- Airoh Connor: इस हेलमेट को लाइटवेट और एयरोडायनेमिक, लंबी राइड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें ECE सर्टिफिकेशन और बढ़िया वेंटिलेशन मिलती है।
- Airoh Wraap: यह हेलमेट ऑफ-रोड स्टाइल वाला ECE सर्टिफाइड हेलमेट, एडवेंचर या टूरिंग राइडर्स के लिए काफी बेहतरीन है।
- MT Thunder 4: भारत में शुरुआती हेलमेट्स में से एक जो ECE 22.06 सर्टिफाइड है। इसमें हल्का, सुरक्षित और ट्रैक-रेडी मिलता है, जिससे यह कई हेलमेट को काफी पीछे छोड़ देता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।