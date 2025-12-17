कोहरे में कर रहे हैं बाइक राइड, सेफ्टी के लिए जरूर अपनाएं ये 10 टिप्स
सर्दियों में कोहरे के कारण मोटरसाइकिल चलाना चुनौतीपूर्ण (Fog bike safety) होता है। सुरक्षित रहने के लिए ओवर-स्पीडिंग से बचें और लो बीम का इस्तेमाल करे ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सर्दियों के आते ही कई शहरों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे में मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन को चलाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कम विजिबिलिटी की वजह से जरा-सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर समय रहते सही सावधानियां न बरती जाएं, तो जोखिम और बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, हम यहां पर आपको कोहरे में बाइक चलाते समय 10 जरूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में बता रहे हैं।
कोहरे में मोटरसाइकिल चलाने के 10 सेफ्टी टिप्स
- ओवर-स्पीडिंग से बचें: कोहरे में सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे में तेज रफ्तार से बाइक चलाना खतरनाक हो सकता है। नियंत्रित और कम स्पीड पर चलने से आपको अचानक आने वाली रुकावटों पर समय रहते प्रतिक्रिया देने का मौका मिलता है।
- हाई बीम का इस्तेमाल न करें: कोहरे में हाई बीम लाइट चलाने से रोशनी कोहरा से टकराकर वापस आंखों में पड़ती है, जिससे विजिबिलिटी और कम हो जाती है। हमेशा लो बीम का इस्तेमाल करें, ताकि सड़क बेहतर दिख सके।
- सेफ्टी गियर जरूर पहनें: रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स वाला हेलमेट और जैकेट पहनें, ताकि दूसरे वाहन चालकों को आप आसानी से दिख सकें। दस्ताने और घुटनों की सेफ्टी कैप्स पहनने से दुर्घटना की स्थिति में चोट की गंभीरता कम हो सकती है।
- सुरक्षित दूरी बनाए रखें: आगे चल रहे वाहन, खासकर ट्रकों और बसों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। इससे अगर सामने वाला वाहन अचानक ब्रेक लगाए, तो आपको समय पर रुकने का मौका मिल सके।
- अचानक मूवमेंट से बचें: लेन बदलते या मोड़ लेते समय धीरे और सोच-समझकर कदम उठाएं। तेज गति में अचानक मोड़ या बार-बार लेन बदलने से बचें। इंडिकेटर और हॉर्न का सही समय पर इस्तेमाल करें।
- आसपास के माहौल पर ध्यान दें: कोहरे में पूरी एकाग्रता जरूरी होती है। बाइक चलाते समय म्यूजिक न सुनें, क्योंकि इससे ध्यान भटकता है और आसपास की आवाजें सुनने की क्षमता कम हो जाती है।
- बाइक मेंटेनेंस को नजरअंदाज न करें: बाइक की हेडलाइट, ब्रेक, सस्पेंशन और टायर सही हालत में हों, यह सुनिश्चित करें। समय-समय पर सर्विस कराने से कोहरे में अचानक खराबी आने का खतरा कम होता है।
- फ्यूल टैंक फुल रखें: अगर आप लंबी दूरी तय करने वाले हैं, तो फ्यूल पहले से भरवा लें। कोहरे में दूर से पेट्रोल पंप दिखना मुश्किल होता है।
- GPS का इस्तेमाल करें: कोहरे में नया रास्ता अपनाने से बचें। समय बचाने के चक्कर में गलत या ज्यादा कोहरे वाले इलाके में फंस सकते हैं। GPS या अपने रोजाना के रूट का ही इस्तेमाल करें।
- मौसम की जानकारी जरूर लें: घर से निकलने से पहले मौसम का हाल जान लें। इससे आप अपने सफर की बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे और जरूरी सावधानियां पहले से ले सकेंगे।
डिस्क्लेमर: यहां बताए गए सेफ्टी टिप्स सामान्य दिशा-निर्देश हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। बाइक चलाते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
