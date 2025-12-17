कोहरे में कर रहे हैं बाइक राइड, सेफ्टी के लिए जरूर अपनाएं ये 10 टिप्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सर्दियों के आते ही कई शहरों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे में मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन को चलाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कम विजिबिलिटी की वजह से जरा-सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर समय रहते सही सावधानियां न बरती जाएं, तो जोखिम और बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, हम यहां पर आपको कोहरे में बाइक चलाते समय 10 जरूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में बता रहे हैं।