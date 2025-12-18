Tata Sierra vs MG Hector facelift: किसके बेस वेरिएंट में मिलते हैं ज्यादा फीचर्स?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में Tata Sierraके सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा किया गया है। साथ ही MG Hector का एक और फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। Hector में ज्यादा बड़े बदलाव तो नहीं किए गए हैं, लेकिन इसका बेस वेरिएंट Style पहले से ज्यादा बेहतरीन हो गया गया है। अब Hector की शुरुआती कीमत Tata Sierra के करीब पहुंच गई है। ऐसे में हम आपको यहां पर इन दोनों (Tata Sierra vs MG Hector facelift) गाड़ियों के बेस वेरिएंट की तुलना करते हुए बता रहे है, किसमें ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं?

Tata Sierra vs MG Hector facelift: कीमत

वेरिएंट कीमत MG Hector Style 11.99 लाख रुपये Tata Sierra Smart+ 11.49 लाख रुपये

कीमत की तुलना में Tata Sierra का बेस मॉडल, MG Hector Style से करीब 50,000 रुपयेसस्ता है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों SUVs की बताई गई कीमतें इंट्रोडक्टरी हैं और आगे चलकर बदली जा सकती हैं।

Tata Sierra vs MG Hector facelift: इंजन

विवरण Tata Sierra Smart+ MG Hector Style इंजन 1.5L NA पेट्रोल | 1.5L डीजल 1.5L टर्बो-पेट्रोल पावर 106 bhp | 118 bhp 143 bhp टॉर्क 145 Nm | 260 Nm 250 Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल (6MT) 6-स्पीड मैनुअल (6MT) ड्राइव लेआउट फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD)

MG Hector के बेस वेरिएंट में डीजल इंजन का विकल्प नहीं है। जबकि Tata Sierra का पेट्रोल इंजन भले ही कम पावरफुल और नॉन-टर्बो हो, लेकिन इसमें डीजल ऑप्शन उपलब्ध है। दोनों SUVs फ्रंट-व्हील ड्राइव और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं। यहां पावरट्रेन की ऑप्शन के मामले में Sierra आगे निकलती है।

Tata Sierra vs MG Hector facelift: एक्सटीरियर

फीचर Tata Sierra Smart+ MG Hector Style हेडलाइट्स LED प्रोजेक्टर हैलोजन DRLs LED LED फ्रंट फॉग लैंप नहीं नहीं व्हील्स 17-इंच स्टील 17-इंच स्टील (व्हील कवर के साथ) डोर हैंडल फ्लश-फिटिंग पुल-टाइप रूफ रेल्स नहीं हां रियर स्पॉइलर हां हां टेल-लाइट्स LED बल्ब + LED

बेस वेरिएंट में Tata Sierra कुछ ऐसे फीचर्स देती है जो इसे ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और फ्लश-टाइप डोर हैंडल शामिल है, जो केवल Sierra में मिलता है। Hector में पारंपरिक पुल-टाइप हैंडल और बेसिक हाइलोज लाइट मिलती है। दोनों में LED DRLs हैं, लेकिन फ्रंट फॉग लैंप किसी में नहीं मिलता है। दोनों 17-इंच स्टील व्हील्स पर आती हैं, हालांकि Hector में व्हील कवर मिलते हैं। पीछे से Sierra ज्यादा प्रीमियम लगती है, क्योंकि इसमें कनेक्टेड LED टेललैंप हैं, जबकि Hector में बल्ब और LED का मिक्स इस्तेमाल हुआ है।

Tata Sierra vs MG Hector facelift: इंटीरियर

फीचर Tata Sierra Smart+ MG Hector Style मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले 4-इंच 3.5-इंच टचस्क्रीन नहीं नहीं स्पीकर्स नहीं नहीं पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप हां नहीं ORVMs के लिए पावर एडजस्टमेंट हां हां फ्रंट आर्मरेस्ट हां हां रियर सीट रिक्लाइन नहीं हां रियर AC वेंट्स हां हां

दोनों ही SUVs के बेस वेरिएंट अंदर से काफी बेसिक हैं। टचस्क्रीन और स्पीकर्स दोनों में ही नहीं मिलते हैं। Sierra में Hector3.5-इंच यूनिट के मुकाबले 4-इंच का बड़ा मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। इसमें पुश-बटन स्टार्ट भी मिलता है, जो हेक्टर में नहीं है। दोनों में ही दोनों में पावर ORVMs, फ्रंट आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। हालांकि, Hector में रियर सीट रिक्लाइन फीचर मिलते है, जो Sierra के बेस वेरिएंट में नहीं है।

Tata Sierra vs MG Hector facelift: सेफ्टी

सेफ्टी फीचर Tata Sierra Smart+ MG Hector Style एयरबैग्स 6 6 ABS के साथ EBD हां हां पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल हिल होल्ड असिस्ट हां हां ISOFIX सीट एंकर हां हां ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स हां हां

सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs काफी हद तक एक जैसी हैं। दोनों में ही 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, ABS के साथ EBD, हिल-होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं। साथ ही ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स दोनों में मिलता है। दोनों में केवल पार्किंग ब्रेक का अंतर है। Hector में मैनुअल हैंडब्रेक है, जबकि Sierra में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है।

हमारी राय

अगर आपको ज्यादा स्पेस और रियर सीट कम्फर्ट चाहिए, तो MG Hector Style एक मजबूत विकल्प बनकर उभरती है, भले ही कीमत थोड़ी ज्यादा हो। वहीं, कम कीमत, डीजल इंजन का विकल्प और ज्यादा मॉडर्न बेसिक फीचर्स आपकी प्राथमिकता हैं, तो Tata Sierra Smart+ ज्यादा समझदारी भरा चुनाव लगती है। कुल मिलाकर, बेस वेरिएंट में दोनों SUVs अपने-अपने तरीके से संतुलित पैकेज पेश करती हैं। चुनाव आपकी जरूरतों और ड्राइविंग प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।