    Tata Sierra vs Hyundai Creta: दोनों में से कौन-सी कॉम्पैक्ट SUV है बेहतर?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    Tata Sierra vs Hyundai Creta: नई टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट की कीमतें जारी हो चुकी हैं। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा से होगा। कीमत, कैबिन और फीचर्स के माम ...और पढ़ें

    Hero Image

    Tata Sierra vs Hyundai Creta: कौन सी एसयूवी है बेहतर?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया गया है। इसका मुकाबला Hyundai Creta से देखने के लिए मिलेगा। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी बेस्ट रहेगी?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Sierra vs Hyundai Creta: कीमत

    कार मॉडल शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) अधिकतम कीमत (एक्स-शोरूम)
    Tata Sierra ₹11.49 लाख ₹18.49 लाख
    Hyundai Creta ₹10.73 लाख ₹20.20 लाख

    Creta थोड़ी सस्ती शुरू होती है, लेकिन टॉप मॉडल में यह Sierra से महंगी है। वहीं Sierra अपनी कीमत पर ज्यादा प्रीमियम फीचर्स देने की कोशिश करती दिखती है।

    Tata Sierra vs Hyundai Creta: कैबिन और फीचर्स

    Tata ने Sierra का इंटीरियर अब तक का अपना सबसे प्रीमियम केबिन बताया है। पहली नजर में यह बात सही भी लगती है। Sierra में मिलने वाला ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप इसे फीचर-सेगमेंट में एक बड़ा बढ़त देता है। इसके मुकाबले Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है। इसके अलावा Sierra को 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो Creta के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और बड़े हैं।

     Tata Sierra  Hyundai Creta
    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 12.3-इंच 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
    वेंट्स के साथ डुअल ज़ोन ऑटो AC वेंट्स के साथ डुअल ज़ोन ऑटो AC
    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
    पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
    मैन्युअल एडजस्ट सह-ड्राइवर सीट बॉस मोड के साथ 8-वे एडजस्टेबल पावर्ड सह-ड्राइवर सीट
    मैन्युअल बॉस मोड 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट
    रियर विंडो सनशेड रियर विंडो सनशेड
    एक्सटेंडेबल अंडर-थाई सपोर्ट के साथ फ्रंट सीटें पैनोरमिक सनरूफ
    पैनोरमिक सनरूफ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर पड्ल लैंप
    पड्ल लैंप ऑटो-डिमिंग IRVM
    ऑटो-डिमिंग IRVM बूट लैंप
    बूट लैंप इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs
    इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट
    मल्टी-ड्राइव मोड टेरेन मोड्स - सैंड, स्नो, मड
    टेरेन मोड्स 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें
    60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें टाइप-C USB पोर्ट (फ्रंट और रियर)
    टाइप-C USB पोर्ट (फ्रंट और रियर) पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट


    Tata Sierra


    Hyundai Creta
    टचस्क्रीन 12.3-इंच 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
    को-पैसेंजर मनोरंजन स्क्रीन 12.3-इंच 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
    12 स्पीकर JBL ब्लैक साउंड सिस्टम साउंडबार के साथ कनेक्टेड कार टेक
    कनेक्टेड कार टेक स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
    स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स Apple CarPlay और Android Auto
    Apple CarPlay और Android Auto OTA अपडेट्स
     वॉयस असिस्टेंट वॉयस असिस्टेंट
     Alexa कनेक्टिविटी Alexa कनेक्टिविटी
     को-पैसेंजर स्क्रीन पर गेमिंग JioSaavn म्यूजिक स्ट्रीमिंग

    Tata Sierra vs Hyundai Creta: इंटीरियर

    इंटीरियर में दोनों SUVs के पास कई समान फीचर्स हैं, लेकिन Sierra अपनी फीचर्स की मदद से एक कदम आगे निकल जाती है। इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, फ्रंट सीट्स के लिए एक्सटेंडेड अंडर-थाई सपोर्ट दिया गया है। इनसे Sierra के केबिन का प्रीमियम और कम्फर्ट लेवल काफी बेहतर दिखता है। जहां Sierra अपने टेक और प्रीमियम टच से प्रभावित करती है, वहीं Creta भी कुछ ऐसे फीचर्स देती है, जो रोजमर्रा की कम्फर्ट जरूरतों को बेहतर पूरा करते हैं।

     Tata Sierra Hyundai Creta
    ब्लैक / बेज डुअल-टोन केबिन थीम ग्रे डुअल-टोन केबिन थीम
    लेदरेट अपहोल्स्ट्री लेदरेट अपहोल्स्ट्री
    लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
    मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग एम्बर (नीला) एम्बिएंट लाइटिंग
    एक्सटेंडेबल सनशेड के साथ ड्राइवर और पैसेंजर वैनिटी मिरर पैसेंजर वैनिटी मिरर
    सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स
    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स
    फ्रंट सीट बैक पॉकेट सनग्लास होल्डर
    कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
      स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
      फ्रंट सीट बैक पॉकेट
      कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    Tata Sierra vs Hyundai Creta: डिजाइन और कलर ऑप्शंस

    नई Tata Sierra का डिजाइन अपने सेगमेंट में एकदम अलग है। इसकी स्टाइलिंग में 90 के दशक वाली क्लासिक झलक आज भी देखने को मिलती है, जो इसे बाकी SUVs से अलग पहचान देती है। Sierra को छह आकर्षक कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके नाम भी भारतीय टच लिए हुए हैं।

    Tata Sierra  Hyundai Creta
    LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स क्वाड-बीम LED हेडलाइट्स
    फुल-चौड़ाई LED टेललाइट्स कनेक्टेड LED टेललाइट्स
    फुल-चौड़ाई LED DRLs LED पोजिशनिंग लैंप्स
    LED अनुक्रमिक इंडिकेटर्स कनेक्टेड LED DRLs
    19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स LED सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स
    फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
    ब्लैक रूफ रेल्स फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स
    फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स रूफ रेल्स
    शार्क-फिन एंटीना बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स
    रियर स्पॉइलर बॉडी कलर्ड ORVMs
    बॉडी-कलर्ड B-पिलर शार्क-फिन एंटीना
    फॉक्स अल्पाइन विंडो स्टाइलिंग रेड ब्रेक कैलिपर्स (केवल नाइट एडिशन)
      रियर स्पॉइलर

    क्या Sierra फीचर्स की नई लीडर है?

    Tata Sierra Hyundai Creta
    मल्टीपल एयरबैग्स छह एयरबैग (स्टैंडर्ड के रूप में)
    लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS)
    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
    ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम
    हिल-होल्ड असिस्ट हिल-होल्ड असिस्ट
    हिल-डिसेंट कंट्रोल हिल-डिसेंट कंट्रोल
    रिमाइंडर के साथ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट रिमाइंडर के साथ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
    360-डिग्री कैमरा 360-डिग्री कैमरा
    फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स
    रियर वाइपर और वॉशर रियर वाइपर और वॉशर
    रियर डिफॉगर रियर डिफॉगर
    ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
    रियर डिस्क ब्रेक रियर डिस्क ब्रेक
    ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज

    जो फीचर्स अभी तक सामने आए हैं, उनके आधार पर Tata Sierra आधुनिक फीचर्स और प्रीमियम टेक अनुभव के मामले में Creta को कड़ी टक्कर देती है। ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, बड़ा व्हील साइज और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम Sierra को एक एडवांस SUV बनाते हैं। हालांकि Creta अभी भी कुछ कम्फर्ट फीचर्स के साथ बढ़त बनाए रखती है।