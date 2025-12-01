Tata Sierra के टॉप वेरिएंट Accomplished और Accomplished Plus में कितना अंतर? किसे खरीदने में होगा फायदा?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Tata Sierra को एक बार फिर से भारतीय बाजार में लाया जा चुका है। इस बार इसे मॉडर्न और एडवांस पैकेज के रूप में लेकर आया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है। यह इसके बेस वेरिएंट की कीमत है, बाकी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसकी बुकिंग भी उसके बाद से शुरू की जाएगी। इसे कुल सात वेरिएंट में लेकर आया गया है। हम यहां पर आपको इसके टॉप वेरिएंट Accomplished और Accomplished Plus में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बता रहे हैं।

Tata Sierra का डिजाइन इसके दोनों टॉप वेरिएंट Accomplished और Accomplished Plus में सिएरा के डिजाइन को काफी प्रीमियम रखा गया है। इन दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं। फुल LED लाइटिंग सेटअप एंड-टू-एंड LED DRLs LED फॉग लैंप्स 19-इंच अलॉय व्हील्स (NA पेट्रोल Accomplished वैरिएंट में 17-इंच व्हील्स) Accomplished Plus की स्टाइलिंग सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स वेलकम और गुडबाय एनिमेशन Bi-LED बूस्टर हेडलैंप्स ये हेडलैम्प्स न सिर्फ देखकर आकर्षक लगते हैं, बल्कि नाइट विजिबिलिटी को भी अलग स्तर पर बेहतर बनाते हैं। दोनों वेरिएंट सभी कलर ऑप्शंस में उपलब्ध हैं।

फीचर कैटेगरी Accomplished Accomplished Plus डिज़ाइन फुल LED लाइटिंग, 19-इंच अलॉय व्हील्स (NA पेट्रोल में 17-इंच) सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स, वेलकम/गुडबाय एनिमेशन, बाई-LED बूस्टर हेडलैंप्स इंटीरियर डुअल-टोन केबिन, लेदरटटे डैशबोर्ड व सीटें, एंबिएंट लाइटिंग (डैशबोर्ड + कंसोल) ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पैसेंजर स्क्रीन + Arcade Suite कंफर्ट फीचर्स 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर ड्राइवर सीट मेमोरी + वेलकम फंक्शन, पावर्ड टेलगेट + जेस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी AR के साथ HUD, 12-स्पीकर JBL + Dolby Atmos + सेंट्रल साउंडबार कनेक्टेड कार सुइट, 65W टाइप-C पोर्ट, एयर कंडीशनिंग + AQI डिस्प्ले ADAS सेफ्टी 13 Level-2 ADAS फीचर्स (ACC, LKA, AEB आदि) 9 अतिरिक्त ADAS फीचर्स (BSM view, RCTA, डोर ओपन अलर्ट, ISA आदि) + ऑटो-डीमिंग IRVM + SOS इंजन विकल्प NA पेट्रोल (106 PS/145 Nm), टर्बो पेट्रोल (160 PS/255 Nm), डीजल (118 PS/260-280 Nm) टर्बो पेट्रोल (160 PS/255 Nm), डीजल (118 PS/260-280 Nm) (NA पेट्रोल उपलब्ध नहीं) ट्रांसमिशन पेट्रोल MT/DCT, टर्बो-पेट्रोल AT, डीजल MT/AT टर्बो-पेट्रोल AT, डीजल MT/AT ड्राइवटाइप FWD FWD एक्सपेक्टेड प्राइस 17.5 लाख से 19 लाख रुपये के बीच 20 लाख रुपये से ज्यादा Tata Sierra का इंटीरियर सिएरा का केबिन पहले ही काफी प्रीमियम है, लेकिन Accomplished और Accomplished Plus में लग्जरी फील के साथ हाई-टेक केबिन दिया गया है। Accomplished वेरिएंट के फीचर्स डुअल-टोन इंटीरियर डैशबोर्ड पर लेदरटटे फिनिश फुल लेदरटटे सीटें एंबिएंट लाइटिंग (डैशबोर्ड + सेंटर कंसोल) गियर शिफ्टर और स्टीयरिंग पर लेदरटटे Accomplished Plus वेरिएंट के फीचर्स ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (एक्सक्लूसिव) पैसेंजर के लिए थर्ड स्क्रीन आर्केड ऐप सूट इसके स्क्रीन में आप ऐप डाउनलोड, वेब सीरीज देखना और गेमिंग तक कर सकते हैं। पैसेंजर स्क्रीन पर प्राइवेसी फिल्म नहीं है, इसलिए इसे ड्राइवर भी देख सकता है।

Tata Sierra के कंफर्ट फीचर्स इन दोनों में कुछ फीचर्स एक जैसे दिए गिए हैं। फ्रंट + रियर आर्मरेस्ट रियर सीट बैकरेस्ट के लिए 2-स्टेज रिक्लाइन फ्रंट सीट्स के लिए अंडर-थाई सपोर्ट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स Tata Sierra के फीचर्स Accomplished वेरिएंट AR के साथ HUD (हेड्स-अप डिस्प्ले) 12-स्पीकर JBL डॉल्बी एटमॉस सेंट्रल साउंडबार फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट वायरलेस चार्जर पडल लैंप Accomplished Plus वेरिएंट ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी वेलकम फंक्शन पावर्ड टेलगेट जेस्चर कंट्रोल रियर में 65W Type-C पोर्ट एयर प्यूरीफायर AQI डिस्प्ले कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आर्केड सुइट पर स्क्रीन के पैसेंजर Tata Sierra के सेफ्टी फीचर्स Accomplished वेरिएंट स्टैंडर्ड ADAS के 13 फीचर्स एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ट्रैफिक साइन रिकग्निशन लेन कीप असिस्ट हाई बीम असिस्ट AEB (पैदल यात्री, साइकिल, कार के लिए) Accomplished Plus वेरिएंट स्टैंडर्ड ADAS में मिलने वाले फीचर्स के साथ 9 फीचर्स ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर व्यू डोर ओपन अलर्ट रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट ऑटो-डिमिंग IRVM SOS कॉलिंग Tata Sierra के पावरट्रेन ऑप्शंस Accomplished वेरिएंट 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। 1.5 लीटर टर्बों पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। Accomplished Plus वेरिएंट डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। टर्बों पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। इस वेरिएंट में नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है। Tata Sierra में मिलने वाले इंजन इंजन पावर टॉर्क गियरबॉक्स 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल 106 PS 145 Nm 6 MT / 7 DCT 1.5 टर्बों पेट्रोल 160 PS 255 Nm 6 AT 1.5 डीजल 118 PS 260 Nm (MT) / 280 Nm (AT) 6 MT / 6 AT फिलहाल AWD नहीं है, लेकिन ARGOS प्लेटफॉर्म इसे सपोर्ट करता है, यानी आने वाले समय में AWD और EV संस्करण भी संभावित हैं।