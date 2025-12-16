Suzuki की तीन बड़ी मोटरसाइकिल पर अबतक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, 92,000 रुपये तक की बचत का मौका

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Suzuki Motorcycle India ने दिसंबर महीने के लिए अपनी प्रीमियम बाइक रेंज पर खास ईयर-एंड ऑफर्स की घोषणा की है। कंपनी की GSX-8R, Hayabusa और V-Strom 800 DE पर कुल मिलाकर 92,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। ये ऑफर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी अधिकृत Suzuki डीलरशिप्स पर उपलब्ध रहेंगे। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 के बाद 350cc से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हुआ था, जिससे कई प्रीमियम बाइक खरीदारों ने खरीद को टाल दिया। Suzuki के ये नए डिस्काउंट उसी असर को कम करने की कोशिश माने जा रहे हैं।

Suzuki मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट ऑफर बाइक मॉडल कुल डिस्काउंट / बेनिफिट्स Suzuki GSX-8R ₹ 92,000 तक Suzuki Hayabusa ₹ 59,000 तक Suzuki V-Strom 800 DE ₹ 44,000 तक Suzuki V-Strom 800 DE पर डिस्काउंट एडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए Suzuki V-Strom 800 DE पर 44,000 रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इसमें अपग्रेड ऑफर और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल है। GST संशोधन के बाद इस एडवेंचर बाइक की कीमत 10.30 लाख रुपये से बढ़कर 11 लाख रुपये हो गई है। यह बाइक 776cc के ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जो 83 hp की पावर और 78 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

Suzuki Hayabusa पर डिस्काउंट Suzuki की आइकॉनिक सुपरबाइक Hayabusa पर भी राहत दी जा रही है। इस पर कुल 59,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसमें फ्री सिंगल-सीट काउल और एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम शामिल है। GST बदलाव के बाद Hayabusa की कीमत 16.90 लाख रुपये से बढ़कर 18.06 लाख रुपये हो गई है। इसके बावजूद, 1,340cc का दमदार इंजन और 187 hp की पावर इसे सड़क पर सबसे तेज़ बाइक्स में शामिल रखती है।

Suzuki GSX-8R पर डिस्काउंट Suzuki GSX-8R इस समय कंपनी की सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाने वाली बाइक बन गई है। इस पर कुल 92,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है, जिसमें अपग्रेड बोनस, एक्सटेंडेड वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल हैं। 776cc पैरेलल-ट्विन इंजन से लैस GSX-8R की एक्स-शोरूम कीमत GST के बाद 9.88 लाख रुपये हो गई है। यह डिस्काउंट बाइक की प्रभावी कीमत को GST से पहले के स्तर के करीब लाने में मदद करता है।