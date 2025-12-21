Suzuki Access 125 Vs Hero Destini 125: कीमत, माइलेज और फीचर्स के मामले में कौन बेहतर?
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 125cc स्कूटर सेगमेंट में Suzuki Access 125 और Hero Destini 125 लंबे समय से भरोसेमंद नाम रहे हैं। दोनों ही स्कूटर रोज़मर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जहां माइलेज, आराम और मेंटेनेंस अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप एक ऐसा स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो शहर में रोज़ाना चलाने के लिए सही हो, तो यह तुलना आपके लिए मददगार साबित होगी।
Access 125 Vs Destini 125: कीमत
Suzuki Access 125 चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 77,684 रुपये से शुरू होकर 93,877 रुपये तक जाती है। वहीं Hero Destini 125 की एक्स-शोरूम कीमत 83,997 से शुरू होती है और 84,919 रुपये तक जाती है। यहां Access 125 ज्यादा वेरिएंट्स के साथ आता है, जबकि Destini 125 सीमित लेकिन सीधी रेंज में उपलब्ध है।
|स्पेसिफिकेशन
|Suzuki Access 125
|Hero Destini 125
|इंजन टाइप
|124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड
|124.6cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड
|पावर
|8.31 hp
|9 hp
|टॉर्क
|10.2 Nm
|10.4 Nm
|ट्रांसमिशन
|CVT
|CVT
|क्लेम्ड माइलेज
|45 km/l
|60 km/l
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|₹ 77,684 – ₹ 93,877
|₹ 83,997 – ₹ 84,919
|इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|डिजिटल-एनालॉग, ब्लूटूथ सपोर्ट
|सेमी-डिजिटल
|USB चार्जर
|हाँ
|हाँ
|फ्यूल फिलर कैप (बाहर से)
|हाँ
|नहीं (सुरक्षित स्टोरेज से ही)
|लाइटिंग
|हैलोजन
|LED हेडलैम्प
|ईंधन स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम
|नहीं
|i3S स्टार्ट-स्टॉप
|फीचर फोकस
|राइड कनेक्ट, कंज़र्वेटिव परफॉर्मेंस
|माइलेज-ओरिएंटेड, बेसिक फीचर्स
Access 125 Vs Destini 125: इंजन
- Suzuki Access 125 में 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो करीब 8.31 hp की पावर और 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका फोकस स्मूद और रिफाइंड राइड पर है।
- Hero Destini 125 में 124.6cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो लगभग 9 hp की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क देता है। दोनों स्कूटर CVT गियरबॉक्स के साथ आते हैं और इन्हें खासतौर पर सिटी राइडिंग के लिए ट्यून किया गया है।
Access 125 Vs Destini 125: माइलेज
माइलेज के मामले में दोनों स्कूटर अपने-अपने तरीके से मजबूत हैं। Suzuki Access 125 का दावा किया गया माइलेज करीब 45 km/l है। Hero Destini 125 का दावा किया गया माइलेज लगभग 60 km/l बताया गया है। हालांकि, असली माइलेज राइडिंग स्टाइल और ट्रैफिक कंडीशन पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें थोड़ा फर्क आ सकता है।
Access 125 Vs Destini 125: फीचर्स
- Suzuki Access 125 में Bluetooth-इनेबल्ड डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, USB चार्जिंग और चुनिंदा वेरिएंट्स में Suzuki Ride Connect जैसे फीचर्स मिलते हैं।
- Hero Destini 125 में सेमी-डिजिटल कंसोल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, LED हेडलैंप और बेहतर माइलेज के लिए Hero का i3S स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम दिया गया है।
हमारी राय
अगर आप स्मूद परफॉर्मेंस, भरोसेमंद फील और ज्यादा वेरिएंट ऑप्शन चाहते हैं, तो Suzuki Access 125 आपके लिए सही रहेगा। वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता बेहतर माइलेज और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है, तो Hero Destini 125 एक समझदारी भरा विकल्प बनता है।
अंत में फैसला आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। दोनों स्कूटर अपने-अपने तरीके से मजबूत और भरोसेमंद हैं।
