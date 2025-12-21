Suzuki Access 125 Vs Hero Destini 125: कीमत, माइलेज और फीचर्स के मामले में कौन बेहतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 125cc स्कूटर सेगमेंट में Suzuki Access 125 और Hero Destini 125 लंबे समय से भरोसेमंद नाम रहे हैं। दोनों ही स्कूटर रोज़मर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जहां माइलेज, आराम और मेंटेनेंस अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप एक ऐसा स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो शहर में रोज़ाना चलाने के लिए सही हो, तो यह तुलना आपके लिए मददगार साबित होगी।

Access 125 Vs Destini 125: कीमत Suzuki Access 125 चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 77,684 रुपये से शुरू होकर 93,877 रुपये तक जाती है। वहीं Hero Destini 125 की एक्स-शोरूम कीमत 83,997 से शुरू होती है और 84,919 रुपये तक जाती है। यहां Access 125 ज्यादा वेरिएंट्स के साथ आता है, जबकि Destini 125 सीमित लेकिन सीधी रेंज में उपलब्ध है।