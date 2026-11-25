व्हील अलाइनमेंट के बाद भी नहीं टेढ़ा है स्टीयरिंग व्हील? मैकेनिक से जरूर चेक करवाएं ये 6 चीजें
व्हील अलाइनमेंट के बाद स्टीयरिंग टेढ़ा रहे तो फ्रंट टो, रियर थ्रस्ट एंगल, टायर, सस्पेंशन और सेंसर की जांच कराएं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कार की व्हील अलाइनमेंट करवाने के बाद उम्मीद होती है कि गाड़ी सीधी चलेगी और स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल बीच में रहेगा। हालांकि, कई बार वर्कशॉप से निकलने के बाद भी ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। कुछ मामलों में कार सीधी चलती है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा रहता है। वहीं, कुछ स्थितियों में गाड़ी खुद ही एक तरफ खिंचने लगती है। ये दोनों अलग-अलग समस्याएं हैं और इनके पीछे फ्रंट टो एडजस्टमेंट, रियर व्हील अलाइनमेंट, टायरों की स्थिति, सस्पेंशन के खराब पार्ट्स या स्टीयरिंग सिस्टम की कैलिब्रेशन जैसी वजहें हो सकती हैं।
व्हील अलाइनमेंट के बाद स्टीयरिंग टेढ़ा रहने की वजहें
व्हील अलाइनमेंट के बावजूद स्टीयरिंग व्हील का सीधा न होना केवल एक ही समस्या की ओर इशारा नहीं करता। कई बार अलाइनमेंट के दौरान फ्रंट व्हील की सेटिंग सही नहीं होती, तो कभी रियर व्हील या टायरों में गड़बड़ी इसकी वजह बनती है। मॉर्डन कारों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन भी जांचनी पड़ सकती है।
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समस्या की वजह
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क्या परेशानी होती है?
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क्या करना चाहिए?
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फ्रंट टो एडजस्टमेंट में गड़बड़ी
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कार सीधी चलती है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा रहता है।
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दोनों फ्रंट व्हील के अलग-अलग टो की सेटिंग सही करवाएं।
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रियर व्हील अलाइनमेंट खराब होना
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रियर व्हील का थ्रस्ट एंगल गाड़ी की सेंटरलाइन से अलग हो सकता है।
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फोर-व्हील अलाइनमेंट करवाकर रियर व्हील की सेटिंग जांचें।
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सस्पेंशन और स्टीयरिंग पार्ट्स खराब होना
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टाई-रॉड, बॉल जॉइंट और कंट्रोल आर्म बुश जैसे पार्ट्स अलाइनमेंट बिगाड़ सकते हैं।
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खराब पार्ट्स की मरम्मत या रिप्लेसमेंट करवाएं।
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टायर और एयर प्रेशर की समस्या
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असमान टायर प्रेशर, घिसावट या टायर की बनावट से कार एक तरफ खिंच सकती है।
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टायरों की स्थिति और एयर प्रेशर की जांच करवाएं।
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स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन
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इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्टीयरिंग की सही पोजिशन पहचानने में परेशानी महसूस कर सकते हैं।
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जरूरत पड़ने पर कंपनी की निर्धारित प्रक्रिया से सेंसर कैलिब्रेट करवाएं।
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सड़क की ढलान (रोड क्राउन)
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सड़क के एक तरफ ढलान होने से कार उसी दिशा में खिंच सकती है।
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समतल और सीधी सड़क पर कार चलाकर जांचें।
1. फ्रंट टो एडजस्टमेंट
- स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा रहने की सबसे आम वजहों में फ्रंट टो एडजस्टमेंट का सही न होना शामिल है। टो का मतलब है कि ऊपर से देखने पर कार के दोनों फ्रंट व्हील किस दिशा में हैं। अगर पहियों के अगले हिस्से एक-दूसरे की तरफ होते हैं, तो इसे टो-इन कहते हैं। वहीं, अगर वे एक-दूसरे से बाहर की तरफ होते हैं, तो इसे टो-आउट कहा जाता है।
- अलाइनमेंट के दौरान टेक्नीशियन को सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग रैक को सेंटर करना चाहिए। इसके बाद दोनों फ्रंट व्हील के टो को एडजस्ट किया जाता है। कई बार कुल टो की रीडिंग तय सीमा के भीतर होती है, लेकिन बाएं और दाएं पहिये की अलग-अलग सेटिंग सही नहीं होती। ऐसे में कार सीधी चल सकती है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील एक तरफ झुका रह जाता है। इसका समाधान दोनों फ्रंट व्हील के अलग-अलग टो को सही तरीके से एडजस्ट करना है।
2. रियर व्हील अलाइनमेंट और थ्रस्ट एंगल
- स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा रहने की एक अन्य वजह रियर व्हील का सही तरीके से अलाइन न होना भी हो सकती है। थ्रस्ट एंगल यह बताता है कि कार के रियर व्हील उसकी ज्योमेट्री सेंटरलाइन के मुकाबले किस दिशा में हैं।
- अगर रियर टायर सही दिशा में अलाइन नहीं हैं, तो उनका थ्रस्ट एंगल कार की सेंटरलाइन से अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी को सीधा चलाने के लिए फ्रंट व्हील की सेटिंग प्रभावित हो सकती है। जिन कारों में रियर एक्सल की ज्योमेट्री एडजस्ट की जा सकती है, उनमें यह चेक करना खास तौर पर जरूरी है। फोर-व्हील अलाइनमेंट के दौरान जहां संभव हो, पहले रियर अलाइनमेंट और फिर स्टीयरिंग व्हील को सेंटर करके फ्रंट व्हील की सेटिंग जांचनी चाहिए।
3. सस्पेंशन और स्टीयरिंग के पार्ट्स
- अगर कार के सस्पेंशन या स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट्स खराब हैं, तो केवल व्हील अलाइनमेंट करवाने से समस्या ठीक नहीं होगी। घिसे हुए टाई-रॉड एंड, बॉल जॉइंट, कंट्रोल आर्म बुश, मुड़े हुए सस्पेंशन आर्म और खराब स्टीयरिंग लिंकेज इसकी वजह बन सकते हैं।
- गहरे गड्ढे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, स्पीड ब्रेकर पर जोर से गुजरने या दुर्घटना के बाद ऐसे पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। ढीले या खराब कंपोनेंट्स की वजह से ड्राइविंग के दौरान व्हील की अलाइनमेंट सेटिंग भी बदल सकती है। इसलिए दोबारा अलाइनमेंट कराने से पहले स्टीयरिंग और सस्पेंशन सिस्टम की जांच करानी चाहिए। खराब पार्ट्स की मरम्मत या उन्हें बदलने के बाद ही दोबारा अलाइनमेंट करवाना सही रहता है।
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4. टायरों की स्थिति और एयर प्रेशर
- हर बार स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा होने या कार के एक तरफ खिंचने की वजह व्हील अलाइनमेंट नहीं होती। टायरों में अलग-अलग एयर प्रेशर, असमान घिसावट और अलग-अलग प्रकार के टायर भी गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट पर असर डाल सकते हैं।
- इसका एक उदाहरण टायर कोनिसिटी है। इसमें टायर घूमते समय एक तरफ बल पैदा करता है, जिसकी वजह से कार एक दिशा में खिंच सकती है। इसी तरह प्लाई स्टीयर नामक टायर की एक अन्य विशेषता भी साइड की तरफ लगने वाले बल को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में टेक्नीशियन को टायरों की स्थिति, उनका एयर प्रेशर और उनसे जुड़ी संभावित समस्या की जांच करनी चाहिए। केवल अलाइनमेंट एडजस्ट करने से टायर से जुड़ी परेशानी ठीक नहीं हो सकती।
5. स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन
- आधुनिक कारों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। इन सिस्टम को स्टीयरिंग व्हील की पोजिशन की जानकारी देने के लिए स्टीयरिंग एंगल सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- कुछ अलाइनमेंट या स्टीयरिंग रिपेयर के बाद इस सेंसर को दोबारा कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सही तरीके से पहचान पाते हैं कि स्टीयरिंग की सीधी स्थिति क्या है। हालांकि, सेंसर की कैलिब्रेशन से मैकेनिकल रूप से टेढ़ा स्टीयरिंग व्हील सीधा नहीं होगा। पहले स्टीयरिंग और व्हील की ज्योमेट्री को सही करना जरूरी है। इसके बाद जरूरत के अनुसार कंपनी की निर्धारित प्रक्रिया से सेंसर कैलिब्रेट किया जाना चाहिए।
6. सड़क का ढलान भी हो सकता है वजह
- कई बार सड़क की बनावट भी कार के एक तरफ खिंचने की वजह बन सकती है। बारिश का पानी निकालने के लिए सड़कों को अक्सर किनारों की तरफ हल्का ढलान दिया जाता है। इसे रोड क्राउन कहा जाता है।
- ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाते समय कार स्वाभाविक रूप से नीचे की तरफ खिंच सकती है। इस स्थिति में ड्राइवर को गाड़ी सीधी रखने के लिए स्टीयरिंग व्हील थोड़ा मोड़ना पड़ सकता है, जिससे वह टेढ़ा दिखाई देता है। इसलिए अलाइनमेंट में गड़बड़ी मानने से पहले कार को किसी समतल और सीधी सड़क पर चलाकर जांचना चाहिए।
व्हील अलाइनमेंट के बाद भी स्टीयरिंग टेढ़ा हो तो क्या करें?
- अगर व्हील अलाइनमेंट करवाने के बाद भी स्टीयरिंग व्हील सीधा नहीं हुआ है, तो दोबारा उसी वर्कशॉप पर जाकर गाड़ी का रोड टेस्ट और अलाइनमेंट रीडिंग की जांच करवाएं। टेक्नीशियन से फ्रंट व्हील के अलग-अलग टो, कुल टो और जरूरत के अनुसार रियर थ्रस्ट एंगल की जांच करने को कहें।
- इसके साथ ही टायरों, स्टीयरिंग लिंकेज और सस्पेंशन पार्ट्स की स्थिति भी चेक करवाएं। अगर आपकी कार में स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन जरूरी है, तो उसे कंपनी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करवाना चाहिए। खुद स्टीयरिंग व्हील खोलकर उसकी पोजिशन बदलने की कोशिश न करें। इसके बजाय स्टीयरिंग रैक, टाई-रॉड और व्हील अलाइनमेंट की सही तरीके से जांच करवाएं।
- आखिरकार, सही तरीके से किया गया व्हील अलाइनमेंट कार को सीधा चलाने और स्टीयरिंग व्हील को सेंटर में रखने में मदद करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो बार-बार अलाइनमेंट करवाने के बजाय समस्या की असली वजह का पता लगाना जरूरी है।
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