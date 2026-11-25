ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कार की व्हील अलाइनमेंट करवाने के बाद उम्मीद होती है कि गाड़ी सीधी चलेगी और स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल बीच में रहेगा। हालांकि, कई बार वर्कशॉप से निकलने के बाद भी ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। कुछ मामलों में कार सीधी चलती है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा रहता है। वहीं, कुछ स्थितियों में गाड़ी खुद ही एक तरफ खिंचने लगती है। ये दोनों अलग-अलग समस्याएं हैं और इनके पीछे फ्रंट टो एडजस्टमेंट, रियर व्हील अलाइनमेंट, टायरों की स्थिति, सस्पेंशन के खराब पार्ट्स या स्टीयरिंग सिस्टम की कैलिब्रेशन जैसी वजहें हो सकती हैं।

व्हील अलाइनमेंट के बाद स्टीयरिंग टेढ़ा रहने की वजहें व्हील अलाइनमेंट के बावजूद स्टीयरिंग व्हील का सीधा न होना केवल एक ही समस्या की ओर इशारा नहीं करता। कई बार अलाइनमेंट के दौरान फ्रंट व्हील की सेटिंग सही नहीं होती, तो कभी रियर व्हील या टायरों में गड़बड़ी इसकी वजह बनती है। मॉर्डन कारों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन भी जांचनी पड़ सकती है।