Royal Enfield Classic 350 vs Classic 650: दोनों मोटरसाइकिल में कितना अंतर?
Royal Enfield की Classic सीरीज भारतीय बाइक प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। Classic 350 और Classic 650 में डिजाइन, इंजन और फीचर्स में अंतर है। Classic 35 ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Royal Enfield की Classic सीरीज भारतीय बाइक प्रेमियों के दिल के बेहद करीब रही है। इसका रेट्रो लुक, आरामदायक राइडिंग स्टाइल और भरोसेमंद नेचर इसे खास बनाता है। फिलहाल इस रेंज में दो मॉडल उपलब्ध हैं, जो Classic 350 और Classic 650 है। Classic 350 सालों से कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही है, जबकि Classic 650 ज्यादा पावर और बिग-बाइक फील के साथ नया विकल्प है। देखने में दोनों एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल फर्क डिटेल्स में है। हम यहां पर दोनों (Royal Enfield Classic 350 vs Royal Enfield Classic 650) की तुलना करते हुए इनके अंतर के बारे में बता रहे हैं।
Classic 350 vs Classic 650: डिजाइन
- यह दोनों ही मोटरसाइकिल Classic नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। इन दोनों में ही राउंड हेडलैंप, टियरड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, मेटल बॉडीवर्क, ट्रायंगल साइड पैनल और क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है।
- Classic 350 आकार में कॉम्पैक्ट और बैलेंस्ड लगती है। यह रोजाना के इस्तेमाल के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल महसूस होती है। वहीं, Classic 650 ज्यादा बड़ी, भारी और मस्कुलर दिखती है। इसका बड़ा इंजन, लंबा व्हीलबेस और ट्विन एग्जॉस्ट इसे ज्यादा रोड प्रेजेंस देता है। खासतौर पर इसके लंबे pea-shooter ट्विन एग्जॉस्ट डिजाइन को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं।
|फीचर
|Royal Enfield Classic 350
|Royal Enfield Classic 650
|इंजन
|349cc, सिंगल-सिलेंडर, काउंटर बैलेंस्ड
|648cc, पैरेलल-ट्विन
|पावर
|20.21 PS
|47 PS
|टॉर्क
|27 Nm
|52 Nm
|गियरबॉक्स
|5-स्पीड
|6-स्पीड
|राइडिंग नेचर
|शांत, आरामदायक, रिलैक्स्ड
|ज्यादा पावरफुल, हाईवे फ्रेंडली
|फ्रेम
|डबल क्रैडल फ्रेम
|हेवी-ड्यूटी सेटअप
|फ्रंट सस्पेंशन
|टेलिस्कोपिक फोर्क
|43mm टेलिस्कोपिक फोर्क
|रियर सस्पेंशन
|ट्विन शॉक एब्जॉर्बर
|ट्विन प्रीलोड-एडजस्टेबल शॉक्स
|वजन
|195 किलोग्राम
|243 किलोग्राम
|व्हीलबेस
|छोटा
|1475mm (350 से 85mm ज्यादा)
|फ्रंट ब्रेक
|300mm डिस्क
|320mm डिस्क
|रियर ब्रेक
|270mm डिस्क
|300mm डिस्क
|ABS
|सिंगल / डुअल चैनल (वेरिएंट अनुसार)
|सभी वेरिएंट में डुअल चैनल
|व्हील साइज
|19-इंच फ्रंट / 18-इंच रियर
|19-इंच फ्रंट / 18-इंच रियर
|टायर साइज
|90 फ्रंट / 110 रियर
|100 फ्रंट / 140 रियर
|लाइटिंग
|बेस में हैलोजन, टॉप में LED
|सभी वेरिएंट में LED
|इंस्ट्रूमेंट कंसोल
|सेमी-डिजिटल + Tripper
|सेमी-डिजिटल + Tripper
|एक्स-शोरूम कीमत
|1,81,118 रुपये से शुरू
|3,75,497 रुपये से शुरू
|किसके लिए बेहतर
|डेली यूज, नए राइडर्स, सिटी राइड
|हाईवे, लॉन्ग टूरिंग, बिग-बाइक फील
Classic 350 vs Classic 650: इंजन
- Classic 350: इसमें 349cc, सिंगल-सिलेंडर, काउंटर-बैलेंस्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.21 PS और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन स्मूदनेस और आराम पर फोकस करता है। तेज रफ्तार के बजाय यह शहर की राइड और रिलैक्स्ड क्रूजिंग के लिए बना है।
- Classic 650: इसमें 648cc, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 47 PS की पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह इंजन ज्यादा ताकतवर है, हाईवे पर तेज और स्मूद चलता है और लंबी दूरी की राइडिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ज्यादा टॉर्क होने की वजह से यह हर गियर में आसानी से खिंचती है।
Classic 350 vs Classic 650: अंडरपिनिंग्स
- Classic 350: इसमें डबल क्रैडल फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ट्विन रियर शॉक्स और कर्ब वजन 195 किलोग्राम है। हल्का वजन इसे ट्रैफिक और संकरी सड़कों पर चलाना आसान बनाता है। नए राइडर्स के लिए भी यह ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है।
- Classic 650: इसका कर्ब वजन 243 किलोग्राम और व्हीलबेस 1475mm है, जो Classic 350 से 85mm ज्यादा है। ज्यादा वजन और लंबा व्हीलबेस इसे हाई-स्पीड पर ज्यादा स्टेबल बनाते हैं, लेकिन शहर में यह 350 जितनी फुर्तीली नहीं लगती। इसमें मोटा 43mm फ्रंट फोर्क, हेवी-ड्यूटी रियर शॉक्स और बड़े डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो इसकी ज्यादा पावर के हिसाब से जरूरी भी हैं।
Classic 350 vs Classic 650: फीचर्स
- दोनों ही मोटरसाइकिल फीचर्स के मामले में ज्यादा तामझाम नहीं करतीं, और यही Classic की पहचान है। दोनों में ही सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ट्रिप्पर नेविगेशन (टर्न-बाय-टर्न) फीचर दिया जाता है।
- Classic 350 के बेस वेरिएंट में हैलोजन लाइट्स और सिंगल-चैनल ABS दिया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट में LED लाइट्स और डुअल-चैनल ABS ऑफर किया जाता है। वहीं, Classic 650 के सभी वेरिएंट में LED लाइट्स और डुअल-चैनल ABS फीचर दिया जाता है।
हमारी राय
अगर आप रोजाना चलाने के लिए, आरामदायक राइड और कम बजट में एक भरोसेमंद क्लासिक बाइक चाहते हैं, तो Royal Enfield Classic 350 एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर आपको ज्यादा पावर, हाईवे पर तेज और स्मूद राइड और एक “बिग-बाइक” जैसा अनुभव चाहिए, तो Classic 650 आपके लिए बनी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।