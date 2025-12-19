Royal Enfield Classic 350 vs Classic 650: दोनों मोटरसाइकिल में कितना अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Royal Enfield की Classic सीरीज भारतीय बाइक प्रेमियों के दिल के बेहद करीब रही है। इसका रेट्रो लुक, आरामदायक राइडिंग स्टाइल और भरोसेमंद नेचर इसे खास बनाता है। फिलहाल इस रेंज में दो मॉडल उपलब्ध हैं, जो Classic 350 और Classic 650 है। Classic 350 सालों से कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही है, जबकि Classic 650 ज्यादा पावर और बिग-बाइक फील के साथ नया विकल्प है। देखने में दोनों एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल फर्क डिटेल्स में है। हम यहां पर दोनों (Royal Enfield Classic 350 vs Royal Enfield Classic 650) की तुलना करते हुए इनके अंतर के बारे में बता रहे हैं।