Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350: दोनों में से कौन-सी रॉयल एनफील्ड बाइक बेस्ट?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Royal Enfield Classic 350 और Bullet 350 दोनों ही लोकप्रिय मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन उनके डिजाइन और फीचर्स में कुछ अंतर हैं। Classic 350 में बेहतर फिनिशिंग, LED हेडलैंप और ट्रिपर नेविगेशन जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं, जबकि Bullet 350 थोड़ी सस्ती है और इसमें क्लासिक लुक बरकरार रखा गया है। इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बाइकें लगभग एक जैसी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Classic 350 और Bullet 350 दोनों ही Royal Enfield की क्लासिक शान हैं। यह दोनों ही मोटरसाइकिल शानदार डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसकी वजह से बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि दोनों में से उनके लिए बेस्ट कौन-सी रहेगी। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों (Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350) मोटरसाइकिल की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि डिजाइन, इंजन, अंडरपिनिंग्स, फीचर्स और कीमत के मामले में आपको लिए कौन-सी बेहतर रहेगी?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350: डिजाइन

    • Classic 350: इसमें गोल हेडलैंप, आइकोनिक क्रोम हुड दी गई है और इसमें दो-टोन टियर-ड्रॉप टैंक ऊपर ग्रीन पेंट, साइड पर क्रोम और बीच में गोल्डन पिनस्ट्राइप दिए गए हैं। यह पिनस्ट्राइप आगे-पीछे के फेंडर पर भी चलता है, जिससे बाइक का लुक क्लासिक और प्रीमियम दोनों लगे। Classic का सिंगल सीट फिनिश अच्छा और फिनिशिंग में प्रीमियम लगता है।

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350

    • Bullet 350: ये परंपरा से जुड़ा हुआ रूप है। इसमें चमकदार ब्लैक फेंडर, साइड पैनल और टैंक, जिन पर गोल्डन बैजिंग दी गई हैं। दशकों वाली आइकॉनिक सिल्हूट दी गई है। Bullet का सिंगल-पीस सीट यूनिट segmented दिखता है, जो क्लासिक और functional दोनों है, पर Classic की सीट ज्यादा बेहतरीन लगती है।
    स्पेसिफिकेशन Royal Enfield Classic 350 (Emerald Green) Royal Enfield Bullet 350 (Black Gold)
    डिजाइन थीम दो-टोन फिनिश (ग्रीन और क्रोम) ब्लैक बॉडी और गोल्डन बैजिंग
    हेडलैंप राउंड LED हेडलैंप, क्रोम हुड के साथ राउंड हैलोजन हेडलैंप
    फ्यूल टैंक डिजाइन टीयरड्रॉप शेप, गोल्डन पिनस्ट्राइप के साथ क्लासिक ब्लैक टैंक, गोल्डन लोगो
    सीट टाइप सिंगल सीट (रिमूवेबल पिलियन सीट) सिंगल-पीस सेगमेंटेड सीट
    इंजन टाइप 349cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर वही 349cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर
    इंजन फिनिश ब्रश्ड क्रोम फिनिश, मेटालिक-ब्लैक फिन्स मैट ब्लैक फिनिश
    एयरबॉक्स डिज़ाइन ओवल-शेप्ड यूनिट रेक्टैंगुलर यूनिट
    एग्जॉस्ट लॉन्ग पी-शूटर स्टाइल, क्रोम फिनिश लॉन्ग पी-शूटर स्टाइल, ब्लैक फिनिश
    फ्रेम और सस्पेंशन ब्लैक फ्रेम, टेलीस्कोपिक फोर्क्स, क्रोम रियर शॉक्स समान सेटअप (ब्लैक फोर्क कवर, क्रोम रियर शॉक्स)
    व्हील्स और टायर स्पोक व्हील्स (19" फ्रंट / 18" रियर), ट्यूब्ड टायर्स समान (19" फ्रंट / 18" रियर)
    ब्रेक्स फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक
    इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेमी-डिजिटल (एनालॉग स्पीडो + LCD डिस्प्ले) सेमी-डिजिटल (एनालॉग स्पीडो + LCD डिस्प्ले)
    नेविगेशन पोड (Tripper) स्टैंडर्ड (इनबिल्ट हेडलैंप काउल में) ऑप्शनल (₹4,650 एक्स्ट्रा)
    लाइटिंग फुल LED (हेडलैंप, इंडिकेटर) हैलोजन सेटअप

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350: इंजन

    इन दोनों मोटरसाइकिल में एक समान इंजन दिया गया है। Classic का इंजन केस ब्रश्ड क्रोम फिनिश देता है। इसमें एयर-कूलिंग फिन्स पर मेटालिक-और-ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। Bullet का केस मैट ब्लैक फिनिश है, ये उसके overall ब्लैक थीम से बेहतर मेल खाता है। एअर बॉक्स में भी फर्क है। Classic में ओवल-शेप एअरबॉक्स मिलता है, जबकि Bullet में रेक्टैंगुलर दिया गया है। एग्जॉस्ट दोनों में लंबा पी-शूटर स्टाइल है, लेकिन Classic का क्रोम यूनिट ज्यादा शाइन करता है। परफॉर्मेंस की बात करे तो दोनों में वही इंजन है, इसलिए ड्राइविंग-फील ज्यादातर समान रहेगी

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350 (4)

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350: अंडरपिनिंग

    दोनों का फ्रेम ब्लैक फिनिश में है और सस्पेंशन सेटअप भी समान है। फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क कवर ब्लैक हैं, जो दोनों को पुरानी-स्कूल टच देते हैं। रियर शॉक में क्रोम फिनिश है। दोनों में ही व्हील्स स्पोक टाइप हैं और ट्यूब्ड टायर्स के साथ 19-इंच फ्रंट, 18-इंच रियर कॉम्बिनेशन दोनों में है। दोनों में ही डिस्क ब्रेक दोनों पर मौजूद हैं और ये डिजाइन में अच्छे से घुलमिल जाते हैं।

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350 (3)

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350: फीचर्स

    इन दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी-डिजिटल है। दोनों में सर्कुलर एनालॉग स्पीडोमीटर और नीचे छोटी LCD जो ओडो, ट्रिप और फ्यूल गेज दिखाती है। Classic में LED हेडलैंप और इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि Bullet में अभी हैलोजन यूनिट है। एक बड़ा प्रैक्टिकल फायदा Classic का ट्रिपर-नेविगेशन पोड है। ये हेडलैंप काउल में फिक्स होकर टर्न-बाय-टर्न देता है और Classic को मुफ्त में मिलता है। वही पोड Bullet के लिए एक्सेसरी के रूप में है और उसकी कीमत 4,650 रुपये ज्यादा लगेगी। यानी जो तुरंत उपयोगी नेविगेशन आप चाहते हैं, वो Classic में स्टैण्डर्ड है, Bullet में वही सुविधा जोड़ने पर आपको और खर्च करना होगा।

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350 (2)

    Royal Enfield Classic 350 vs Bullet 350: कीमत

    Classic 350 की एक्स-शोरूम कीमत 2,15,750 रुपये है, जबकि Bullet 350 की एक्स-शोरूम 2,02,409 रुपये है। दोनों की कीमत में 13,341 रुपये का फर्क है। Classic की थोडी-सी प्रीमियम कीमत उसके बेहतर फिनिशिंग, LED हेडलैंप और स्टैण्डर्ड ट्रिपर-पॉड से आकर बनती है।

     