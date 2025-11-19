सबसे सस्ती फैमिली कार Renault Triber हो गई पहले से ज्यादा शानदार, कैसे है ये वैल्यू-फॉर-मनी?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में Renault ने नई Triber Facelift को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह अब भी देश की सबसे किफायती 7-सीटर कारों में से एक है। इसमें कई अपडेटेड फीचर्स, नए डिजाइन और प्रैक्टिकल कैबिन लेआउट दिया गया है, जिससे यह फैमिली कार खरीदारों के लिए अब भी एक मजबूत ऑप्शन बनती है। हालांकि, हर खरीदार की जरूरतें अलग होती है। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि किन वजहों से आपको Renault Triber Facelift को खरीदना चाहिए?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Renault Triber कैसे है वैल्यू-फॉर-मनी? 1. भारत की सबसे किफायती 7-सीटर Renault Triber अब भी देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख है, जो इसे बाकी सभी MPV प्रतिद्वंदियों से काफी सस्ता बनाती है।



इसके टॉप Emotion वेरिएंट की कीमत 8.12 लाख रुपये (मैनुअल) और 8.59 लाख रुपये (AMT) तक जाती है, जो अपने-आप में एक बड़ा फायदा है।

कम कीमत होने के बावजूद यह कार पूरी तरह फैमिली-फर्स्ट अप्रोच रखती है। सात सीटों की सुविधा के साथ-साथ रिमूवेबल थर्ड रो, जिसे हटाने पर 625 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। 2. फीचर्स के हिसाब से बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी Renault Triber Facelift में कई मॉडर्न अपग्रेड दी गई हैं, और खास बात यह कि कीमत को ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है।

इसमें नए LED हेडलैम्प्स के साथ अपडेटेड एक्सटीरियर, डुअल-टोन इंटीरियर, नया ड्राइवर डिस्प्ले, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पर्याप्त स्टोरेज, जिसमें कूल्ड कम्पार्टमेंट, सेकंड और थर्ड रो एडजस्टेबल सीटें, कम स्पीड पर हल्की और तेज स्पीड पर वेटेड स्टियरिंग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के रियर कैमरा दिया गया है।