    सबसे सस्ती फैमिली कार Renault Triber हो गई पहले से ज्यादा शानदार, कैसे है ये वैल्यू-फॉर-मनी?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    हाल ही में Renault Triber Facelift लॉन्च हुई है, जो भारत में सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में से एक है। 5.76 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ, यह आधुनिक फीचर्स और आकर्षक डिजाइन प्रदान करती है। इसमें LED हेडलैम्प्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डुअल-टोन इंटीरियर जैसे अपडेट हैं, जो इसे फैमिली कार के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट वैल्यू-फॉर-मनी कार है।

    Renault Triber Facelift क्या यह आपके लिए सही है?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में Renault ने नई Triber Facelift को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह अब भी देश की सबसे किफायती 7-सीटर कारों में से एक है। इसमें कई अपडेटेड फीचर्स, नए डिजाइन और प्रैक्टिकल कैबिन लेआउट दिया गया है, जिससे यह फैमिली कार खरीदारों के लिए अब भी एक मजबूत ऑप्शन बनती है। हालांकि, हर खरीदार की जरूरतें अलग होती है। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि किन वजहों से आपको Renault Triber Facelift को खरीदना चाहिए?

    Renault Triber कैसे है वैल्यू-फॉर-मनी?

    1. भारत की सबसे किफायती 7-सीटर

    Renault Triber अब भी देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख है, जो इसे बाकी सभी MPV प्रतिद्वंदियों से काफी सस्ता बनाती है।

    इसके टॉप Emotion वेरिएंट की कीमत 8.12 लाख रुपये (मैनुअल) और 8.59 लाख रुपये (AMT) तक जाती है, जो अपने-आप में एक बड़ा फायदा है।

    कम कीमत होने के बावजूद यह कार पूरी तरह फैमिली-फर्स्ट अप्रोच रखती है। सात सीटों की सुविधा के साथ-साथ रिमूवेबल थर्ड रो, जिसे हटाने पर 625 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है।

    2. फीचर्स के हिसाब से बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी

    Renault Triber Facelift में कई मॉडर्न अपग्रेड दी गई हैं, और खास बात यह कि कीमत को ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है।

    इसमें नए LED हेडलैम्प्स के साथ अपडेटेड एक्सटीरियर, डुअल-टोन इंटीरियर, नया ड्राइवर डिस्प्ले, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पर्याप्त स्टोरेज, जिसमें कूल्ड कम्पार्टमेंट, सेकंड और थर्ड रो एडजस्टेबल सीटें, कम स्पीड पर हल्की और तेज स्पीड पर वेटेड स्टियरिंग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के रियर कैमरा दिया गया है।

    हालांकि इसमें वेंटिलेटेड सीट या ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन कीमत के हिसाब से यह फीचर्स का शानदार पैकेज के साथ आती है।

    3. मॉडर्न और आकर्षक डिजाइन

    Renault Triber के डिजाइन में फेसलिफ्ट के बाद अच्छा-खासा सुधार देखने को मिलता है।

    नई LED हेडलैम्प्स, स्कल्प्टेड बोनट और रिवाइज्ड बंपर फ्रंट लुक को ज्यादा शार्प बनाने का काम करते हैं। इसमें दिया गया डुअल-टोन पेंट स्कीम और ब्लैक्ड-आउट ORVMs इसे मॉर्डन अपनी देने का काम करते हैं।

    इसके साइड में नए अलॉय-स्टाइल व्हील कवर और पीछे स्मोक्ड LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं, जो इसे रोड पर ज्यादा बेहतर प्रेजेंस देने का काम करते हैं।