PUC सर्टिफिकेट कार, बाइक या स्कूटर के लिए कैसे बनवाएं? घर बैठे डाउनलोड से लेकर ऑफलाइन तक की पूरी जानकारी

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हैं, तो PUC सर्टिफिकेट (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना ड्राइविंग लाइसेंस और RC। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जो साबित करता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं तय सरकारी मानकों के भीतर है। बिना वैध PUC के गाड़ी चलाने पर चालान और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि PUC सर्टिफिकेट बनवाने और डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नजदीकी एमिशन टेस्टिंग सेंटर से ऑफलाइन बनवा सकते हैं। आइए इसे बनवाने के आसान तरीके के बारे में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

PUC सर्टिफिकेट क्या है? PUC सर्टिफिकेट एक वैध सरकारी दस्तावेज होता है, जो यह बताता है कि आपका वाहन पर्यावरण के लिए तय किए गए प्रदूषण मानकों का पालन कर रहा है या नहीं। यह सर्टिफिकेट पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सभी वाहनों के लिए जरूरी है। आमतौर पर यह एक साल के लिए वैध होता है। समय-समय पर इसे रिन्यू कराना अनिवार्य है। सीधे शब्दों में कहें तो PUC यह सुनिश्चित करता है कि आपकी गाड़ी जरूरत से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला रही।

PUC सर्टिफिकेट बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस आप अपनी गाड़ी के लिए PUC सर्टिफिकेट को ऑनलाइन नहीं बनवा सकते है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी एमिशन टेस्टिंग सेंटर जाना होगा। उसे आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का PUC पहले से बन चुका है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यह तरीका सबसे आसान है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का तरीका परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं। वहां पर PUC Certificate के ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक डालें। वेरिफिकेशन कोड भरकर सबमिट करें। स्क्रीन पर आपकी गाड़ी की PUC डिटेल्स दिखाई देंगी। अब Download / Print PUC Certificate पर क्लिक करें। डाउनलोड किया गया PUC सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या प्रिंट निकालकर रख सकते हैं। जिसे जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस को दिखाया जा सकता है।

PUC सर्टिफिकेट बनवाने का ऑफलाइन प्रोसेस अगर आपकी गाड़ी का PUC एक्सपायर हो चुका है या आपने पहले कभी नहीं बनवाया है, तो इसके लिए आपको एमिशन टेस्टिंग सेंटर जाना होगा। PUC सर्टिफिकेट बनवाने का ऑफलाइन तरीका गाड़ी को नजदीकी एमिशन टेस्टिंग सेंटर पर लेकर जाएं। ऑपरेटर गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में एक टेस्टिंग डिवाइस लगाएगा। गाड़ी स्टार्ट करके उसे थोड़ी रेस दी जाएगी। डिवाइस से निकलने वाली रिपोर्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगी। गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो ली जाएगी। इसके बाद तुरंत PUC सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। PUC सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? PUC सर्टिफिकेट सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध पर्यावरण और आपकी जिम्मेदारी से है। PUC आपकी गाड़ी और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी है। बिना PUC गाड़ी चलाने पर चालान हो सकता है। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करता है। समय पर रिन्यू कराने से आपको अनावश्यक परेशानी से बचाता है।