Ola Electric Roadster vs Hero Splendor Plus; रेंज के मामले में कौन बेहतर, किसे खरीदना सही

Ola Electric Roadster vs Hero Splendor Plus ओला अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है जो Ola Electric Roadster बाइक है। इस बाइक के बेस वेरिएंट की कीमत Hero Splendor Plus से कम हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं इन दोनों बाइक को चलाने में कौन सस्ती पड़ेगी। आइए जानते हैं इनके बारे में।