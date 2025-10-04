कब लगेगी अगली लोक अदालत? तारीख से लेकर डॉक्यूमेंट तक की पूरी जानकारी, देखें

अगर आप 13 सितंबर को लगी लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान को माफ नहीं करा पाए तो अगली लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को लगेगी। यह साल की आखिरी लोक अदालत होगी। लोक अदालत में यातायात चालान सिविल मामले और अन्य छोटे-मोटे विवादों का निपटारा किया जाता है। इसके लिए आपको चालान की फोटोकॉपी आरसी ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान प्रमाण जैसे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आपने हाल में 13 सितंबर को लगी लोक अदालत में अपने लंबित ट्रैफिक चालान को माफ नहीं करवा पाए है और अब अगली लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको अलगी लोक अदालत लगने की तारीख के साथ ही इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी के बारे में बता रहे हैं। आइए विस्तार में इसके बारे में जानते हैं।

अगली लोक अदालत की तारीख अगली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। यह इस साल की आखिरी लोक अदालत होगी। साल में कुल चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जा है। अभी तक 8 मार्च, 10 मई और 13 सितंबर को इसे आयोजित किया जा चुका है।

लोक अदालत में क्या होता है? यहां पर लंबित मामलों को जल्दी और कम कीमत में निपटाया जाता है। लोक अदालत में यातायात चालानों, सिविल मामलों और अन्य छोटे-मोटे विवादों का निपटारा किया जाता है। यहां पर कुछ मामले पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, जबकि कुछ मामलों को कम राशि के भुगतान पर निपटाया जाता है।