नई MG Hector के हर वेरिएंट की पूरी जानकारी, किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई MG Hector को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि मिड-साइज SUV सेगमेंट की सबसे फीचर-लोडेड और टेक-फ्रेंडली SUVs में से है। इसे रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग, बड़ा और अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ लाया गया है। इसे कुल पांच वेरिएंट में लेकर आया गया है, जो Style, Select Pro, Smart Pro, Sharp Pro और Savvy Pro है। अगर आप ई Hector खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि किस वेरिएंट में क्या-क्या ऑफर किया जा रहा है?

MG Hector के सभी वेरिएंट की कीमतें वेरिएंट्स टर्बो पेट्रोल MT टर्बो पेट्रोल CVT Hector Style 11.99 लाख रुपये — Hector Select Pro 13.99 लाख रुपये — Hector Smart Pro 14.99 लाख रुपये 16.29 लाख रुपये Hector Sharp Pro 16.79 लाख रुपये 18.09 लाख रुपये Hector Savvy Pro — 18.99 लाख रुपये Hector Plus Sharp Pro 17.29 लाख रुपये 18.59 लाख रुपये Hector Plus Savvy Pro — 19.49 लाख रुपये MG Hector वेरिएंट वाइज फीचर्स 1. MG Hector Style (बेस वेरिएंट) Style वेरिएंट भले ही बेस मॉडल हो, लेकिन सेफ्टी और बेसिक कंफर्ट के मामले में किसी से कम नहीं है। 1. एक्सटीरियर प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप LED DRLs पार्टियल LED टेललैंप 17-इंच स्टील व्हील (व्हील कवर के साथ) शार्क-फिन एंटीना, रूफ स्पॉइलर 2. इंटीरियर फैब्रिक सीट्स सिल्वर फिनिश डोर हैंडल फ्रंट और रियर रीडिंग लाइट्स 3. कंफर्ट और कन्वीनियंस टिल्ट स्टीयरिंग सेकंड रो सीट रिक्लाइन फ्रंट और रियर चार्जिंग पोर्ट सभी पावर विंडोज (वन-टच अप/डाउन) रियर वाइपर और वॉशर 4. इंफोटेनमेंट MID डिस्प्ले ब्लूटूथ और USB के साथ ऑडियो सिस्टम 4 स्पीकर्स 5. सेफ्टी 6 एयरबैग ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ABS, EBD और ESC रियर पार्किंग सेंसर ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स किसके लिए सही? अगर आपका बजट सीमित है और आप सेफ्टी से समझौता नहीं करना चाहते, तो Style वेरिएंट आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसमें पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, जिसकी कमी आपको खल सकती है।

2. MG Hector Select Pro यहीं से Hector की असली टेक-USP शुरू होती है। इसमें Style वेरिएंट के सभी फीचर्स मिलते हैं। 1. एक्सटीरियर LED प्रोजेक्टर हेडलैंप फुल और कनेक्टेड LED टेललैंप 17-इंच अलॉय व्हील पैनोरमिक सनरूफ 2. इंटीरियर LED रीडिंग लाइट्स क्रोम डोर हैंडल फ्रंट और रियर स्कफ प्लेट्स 3. कंफर्ट और कन्वीनियंस स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जेस्चर कंट्रोल वायरलेस फोन चार्जर क्रूज कंट्रोल ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल कूल्ड ग्लवबॉक्स 4. इंफोटेनमेंट बड़ा 14-इंच टचस्क्रीन वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay 6 स्पीकर्स डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 5. सेफ्टी रिवर्स पार्किंग कैमरा कॉर्नरिंग फॉग लैम्प किसके लिए सही? अगर आप प्रीमियम फील, बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस और सनरूफ चाहते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट नहीं खरीदना चाहते है। फिर आपके लिए Select Pro एक बहुत ही वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित हो सकता है।

3. MG Hector Smart Pro यह वेरिएंट कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का बैलेंस ऑफर करता है। इसमें Select Pro वेरिएंट के फीचर्स मिलते है। 1. मुख्य हाइलाइट्स 18-इंच अलॉय व्हील ड्यूल-टोन इंटीरियर लेदरेट सीट्स लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग 2. कंफर्ट और टेक कनेक्टेड कार फीचर्स ड्राइव मोड्स पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ऑटो ORVMs 3. सेफ्टी और टेक फ्रंट पार्किंग सेंसर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक TPMS 8-स्पीकर साउंड सिस्टम किसके लिए सही? जो लोग रोजाना इस्तेमाल वाली कार की तलाश में है और वह फीचर अपग्रेड चाहते हैं। उनके लिए Smart Pro एक बेहद संतुलित चॉइस है।

4. MG Hector Sharp Pro यह वेरिएंट Hector को लक्ज़री SUV के और करीब ले जाता है। इसमें Smart Pro में मिलने वाले सभी फीचर्स भी दिए गए हैं। 1. प्रीमियम फीचर्स LED फॉग लैंप क्रोम विंडो सराउंड और बॉडी क्लैडिंग 8-कलर एम्बिएंट लाइटिंग वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट ऑटो हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर ऑटो-डिमिंग IRVM टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग 2. इंफोटेनमेंट Infinity by Harman साउंड सिस्टम किसके लिए सही? अगर आप कंफर्ट, लॉन्ग ड्राइव्स और प्रीमियम फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो Sharp Pro एक शानदार मिड-टॉप विकल्प है।

5. MG Hector Savvy Pro (टॉप वेरिएंट) यह Hector का फ्लैगशिप और टॉप वेरिएंट है। इसमें ऊपर बताए गए सभी फीचर्स मिलते हैं। 1. प्रीमियम फीचर्स पावर्ड टेलगेट एयर प्यूरीफायर 360-डिग्री कैमरा लेवल-2 ADAS (एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट आदि) किसके लिए सही? यह सबसे एडवांस, सेफ और टेक-लोडेड Hector है। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में जिसमें भर-भर के लग्जरी फीचर्स हो, तो Savvy Pro से बेहतर ऑप्शन हो सकता है।

6. Hector Plus (7-सीटर ऑप्शन) MG Hector Plus सिर्फ Sharp Pro और Savvy Pro वेरिएंट में आती है। 1. एक्स्ट्रा फीचर्स ड्यूल-टोन टैन इंटीरियर सेकंड रो स्लाइड फंक्शन थर्ड रो के लिए USB चार्जिंग अलग फैन स्पीड कंट्रोल 50:50 स्प्लिट थर्ड रो सीट्स इन गाड़ियों से मुकाबला MG Hector का मुकाबला Tata Safari, Hyundai Alcazar और Mahindra XUV700 से है। कीमतों में कटौती के बाद यह Creta, Seltos, Taigun, Kushaq, Elevate, Grand Vitara, Hyryder और Tata Sierra जैसी SUVs से है।