Maruti की सबसे महंगी कार का थम नहीं रहा क्रेज , जानिए इसमें क्या कुछ है खास

Maruti Invicto में फीचर्स के तौर पर पैनोरमिक सनरूफएप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो 10.1-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फ़ंक्शन डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल 50 सुजुकी कनेक्ट फीचर्स360 डिग्री मॉनिटर वेंटिलेडेट फ्रंट सीट्स पैडल शिफ्टर्स पावर्ड टेलगेट एम्बिएंट लाइटिंग 6 एयरबैग मिलता है। कंपनी को 6200 से अधिक की प्री -बुकिंग मिल चुकी है।इस कार में आखिर क्या कुछ खास है जो लोगों को इतनी पसंद आती है।

Maruti Suzuki Invicto : Maruti Suzuki Invicto booking details

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने इनविक्टो के लॉन्च के साथ 20 लाख से 30 लाख की कीमत में वाली कार सेगमेंट में एंट्री कर ली है। आपको बता दें, भारतीय बाजार में इस कार की शुरुआती कीमत 24.79 लाख रुपये है। इस कार की प्री-बुकिंग 19 जून 2023 से चालू है और अब तक कंपनी को इस कार के लिए 6200 से अधिक की बुकिंग मिल चुकी है। चलिए आपको बताते हैं इस कार में आखिर क्या कुछ खास है जो लोगों को इतनी पसंद आती है। Maruti Suzuki Invicto 6,200 से अधिक की प्री -बुकिंग वाहन निर्माता कंपनी ने अपने एक इवेंट के दौरान बताया कि कंपनी को 6,200 से अधिक की प्री -बुकिंग मिल चुकी है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें, आप मात्र 25 हजार रुपये की टोकन राशि देकर बुक करा सकते हैं। इसकी डिलीवरी जल्द ही शुरू हो जाएगी। वहीं कंपनी ने बताया कि कंपनी के पास पहले से ही लगभग 10 हजार यूनिट्स का स्टॉक है। इस कार का प्रोडक्शन कर्नाटक में टोयोटा के बिदादी प्लांट में किया जा रहा है। Maruti Suzuki Invicto का इंजन और पावर आउटपुट इस कार में आपको 2.0 लीटर , चार सिलेंडर हाइब्रिड -पेट्रोल यूनिट है, जिसे इलेक्ट्रिक मोटर और मोटर के साथ जोड़ा गया है। इसके पावरट्रेन का पावर आउटपुट 183 बीएचपी है और यह ई-सीवीटी के साथ आती है। इसमें सिर्फ एक ही पावरट्रेन ऑप्शन भी रखा गया है। Maruti Suzuki Invicto फीचर्स इस कार में फीचर्स के तौर पर पैनोरमिक सनरूफ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 10.1-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फ़ंक्शन, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 50 सुजुकी कनेक्ट फीचर्स, 360 डिग्री मॉनिटर, वेंटिलेडेट फ्रंट सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, पावर्ड टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, टीपीएमएस और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे कई दमदार फीचर्स मिलते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi