लग्जरी कार खरीदने की कर रहे हैं तैयारी, इन गाड़ियों का मार्केट में जलवा रहता है बरकरार, BMW जैसे नाम शामिल

affordable Luxury Car List see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी है। क्या आपको अपने लिए एक नई लग्जरी कार खरीदनी है, तो आज हम आपके लिए लग्जरी कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इन कारों में कुछ खास है। MG Comet EV भारतीय बाजार में एमजी इंडिया की ओर से आने वाली नई ईवी है। जो हेक्टर और ग्लोस्टर जैसी प्रीमियम एसयूवी को पेश करती है। इस कार की कीमत 7.98 लाख रुपये से शुरू होती है। भारत में ये बिकने वाली सबसे सस्ती ईवी में से एक है। Volkswagen Virtus Volkswagen Virtus ये एक मेड -इन -इंडिया सेडान है। आपके बजट में आने वाली प्रीमियम कार में से एक है। इसकी शुरुआती कीमत 11.48 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। skoda Slavia, Skoda Kushaq skoda Slavia ये कार एमक्यूबी-ए0 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस लग्जरी सेडान की कीमत 11.39 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है। हाई -एंड कोडियाक के अलावा कुशाक भारत में स्कोडा की एंट्री लेवल एसयूवी है। जर्मन एसयूवी की कीमत 11.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है। Jeep Compass कम्पास की कीमत भारतीय बाजार में 22.07 लाख रुपये से शुरू होती है। ये एक प्रीमियम कार है। आपको बता दें, ये प्रामाणिक अमेरिकी जीप ब्रांड अनुभव प्रदान करता है। Audi A4 जिन लोगों का बजट हाई है वो लोग अपने लिए इस कार को ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। इस कार की कीमत 43.85 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। इस कार में आपको कई दमदार फीचर्स मिलते हैं। BMW 2-series Gran Coupe ये सबसे लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी में से एक है। इस कार की शुरुआती कीमत 43.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। Mercedes-Benz A-Class Limousine मर्सिडीज-बेंज भारत में नए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए ए- क्लास लिमोसिन की पेशकश करती है। जो लोग इस कार को खरीदना चाहते हैं उनको बता दें, इस कार की कीमत 42 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi