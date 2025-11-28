लॉन्ग, शॉर्ट और स्क्वायर इंजन में क्या है अंतर? जानिए आपको लिए कौन-सी होगी सही?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। आपने कभी न कभी लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट स्ट्रोक जैसे शब्द सुने होंगे। कभी मोटरसाइकिलों की स्पेसिफिकेशन शीट देखते हुए, तो कभी दोस्तों के साथ चाय पर बहस करते हुए। ये शब्द भले तकनीकी लगते हों, लेकिन असल में ये इंजन की बनावट के बारे में बताते हैं। बाइक के इंजन का यह छोटा सा फर्क तय करता है कि एक बाइक शांत, टॉर्की महसूस होगी या फिर तेज, हाई-रेविंग बाइक बनेगी।

Bore और Stroke क्या होते हैं? हर इंजन के अंदर एक पिस्टन सिलेंडर के भीतर ऊपर-नीचे चलता है। Bore सिलेंडर का व्यास होता है। Stroke पिस्टन का ऊपर से नीचे तक चलने का पूरा सफर को कहते हैं। यह दोनों चीजें मिलकर इंजन की कुल क्षमता यानी cc तय करती हैं। अगर स्ट्रोक बोर से ज्यादा है, तो इंजन लॉन्ग स्ट्रोक होता है। अगर स्ट्रोक बोर से कम होता है, तो इंजन शॉर्ट स्ट्रोक कहलाता है। यही अनुपात पूरी बाइक के व्यवहार और उसकी राइडिंग फील को बदल देता है।

Long Stroke इंजन यह आराम से चलने वाली ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करने वाली होती है। Royal Enfield Classic 350 जैसी बाइक में लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल होता है। इनमें पिस्टन लंबी दूरी तय करता है। इससे कम RPM पर ज्यादा टॉर्क मिलता है। लंबे स्ट्रोक की वजह से क्रैंकशाफ्ट को ज्यादा लीवरेज मिलता है, जैसे लंबे रिंच से बोल्ट खोलना आसान होता है। इसलिए ये इंजन कम RPM पर भी मजबूत खिंचाव देते हैं। लंबा पिस्टन सफर रेव बढ़ने पर बहुत तेज हो जाता है, जिससे हाई RPM इन इंजनों को पसंद नहीं। इसीलिए इनकी रेडलाइन आमतौर पर कम होती है। ये इंजन टॉप-एंड स्पीड से ज्यादा फील, थंप और ट्रैक्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं।

Short Stroke इंजन इसमें पिस्टन कम दूरी तय करता है, जिसकी वजह से बहुत से RPM बढ़ाता है। इससे ज्यादा पावर मिलती है। साथ ही रेडलाइन लंबी और टॉप-एंड एक्साइटिंग होती है। यह इंजन Yamaha R15 या KTM Duke 200 जैसी हाई-रेव वाली बाइक में होता है।

कम स्ट्रोक होने से मैकेनिकल लीवरेज भले कम मिलता है, लेकिन इंजन बेहद तेज घूम सकता है। इसकी वजह से ऊपर की RPM पर धमाकेदार परफॉर्मेंस, तेज आवाज और स्पोर्टी फील मिलती है। कम RPM पर ये इंजन थोड़े सुस्त लगते हैं, खासकर ट्रैफिक या ढलान पर बिना गियर बदले चलाना मुश्किल हो सकता है।