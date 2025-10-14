Kia की Cars पर इस दिवाली भारी छूट, Kia Syros, Seltos पर ₹1.6 लाख तक का डिस्काउंट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली के त्योहार पर नई चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। इस दौरान अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि दिवाली के पर्व पर Kia अपनी गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। कंपनी अपनी कुछ गाड़ियों पर 1.6 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। इसके साथ ही GST दरों में हुई कटौती के बाद कीमतों में और भी कमी आ गई है, जिससे किआ की गाड़ियां पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Kia की किस कार पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

Kia की कौन-सी कार पर कितनी छूट? मॉडल डिस्काउंट Kia Syros ₹1.6 लाख तक Kia Seltos ₹1.47 लाख तक Kia Carens और Carens Clavis ₹1.42 लाख तक Kia Sonet ₹1.03 लाख तक 1. Kia Syros Kia Syros पर दिवाली पर सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। इसपर 1.6 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.67 लाख रुपये से शुरू होकर 15.64 लाख रुपये तक जाती है। यह एक कॉम्पैक्ट SUV है, जिसे HTK, HTK (O), HTK+, HTX, HTX+ और HTX+ (O) वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसमें 120hp, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 116hp, 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। यह दोनों इंजन ही मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स के साथ आते हैं।

2. Kia Seltos इस दिवाली पर Kia Seltos पर 1.47 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये से लेकर 19.81 लाख रुपये तक जाती है। इसे नौ वेरिएंट HTE (O), HTK, HTK (O), HTK+, HTK+ (O), HTX, HTX (O), GTX+ और X Line में ऑफर किया जाता है। सेल्टोस में 1.5-लीटर इंजन के तीन ऑप्शन मिलके हैं, जो 115hp नेचुरली एस्पिरेटेड, 160hp टर्बो-पेट्रोल और 116hp डीजल है। सभी इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, जबकि टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है।

3. Kia Carens और Carens Clavis अक्टूबर 2025 में Kia Carens और Carens Clavis पर 1.42 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाता है। Kia Carens की एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये से लेकर 12.77 लाख रुपये तक है, जबकि Carens Clavis की एक्स-शोरूम कीमत 11.08 लाख रुपये से लेकर 20.71 लाख रुपये के बीच है। इन दोनों को ही कुल आठ वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। Carens Clavis को 1.5-लीटर इंजन के तीन ऑप्शन मिलते हैं, जो 115hp NA पेट्रोल, 160hp टर्बो-पेट्रोल और 116hp डीजल है।

4. Kia Sonet कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet पर कुल 1.03 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच है। सोनेट को भारतीय बाजार में HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTK+, HTK+ (O), HTX, GTX+ और X-Line वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसमें इसमें 83hp 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 120hp 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 116hp 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं।