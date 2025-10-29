Kawasaki KLE 500 vs Royal Enfield Himalayan 450: कौन-सी एडवेंचर बाइक है बेहतरीन?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में कावासाकी ने करीब 18 साल के बाद अपनी पॉपुलर Kawasaki KLE 500 को लॉन्च किया है। यह एक एडवेंचर बाइक है, जिसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसे अभी भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं किया गया है, अगर यह भारत में आती है, तो इसका मुकाबला Royal Enfield Himalayan 450 से देखने के लिए मिलेगा। जिसे देखते हुए यहां पर आपको इन दोनों (Kawasaki KLE 500 vs Royal Enfield Himalayan 450) एडवेंचर बाइक की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कौन-सी ज्यादा बेहतरीन है? आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।