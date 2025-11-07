Hyundai Venue vs Kia Syros: किसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं ज्यादा फीचर्स?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में हुंडई ने अपनी नई जनरेशन की Hyundai Venue को लॉन्च किया है। कंपनी इसे कई नए फीचर्स के साथ लेकर आई है। नई Venue को Kia Syros के K1 प्लेटफॉर्म पर बनी है। हालांकि, दोनों ही गाड़ियां देखने में अलग है, लेकिन Venue का लुक एसयूवी जैसा है, जबकि Syros का डिजाइन टॉलबॉय स्टाइल का है। दोनों के टॉप वेरिएंट में कई सारे फीचर्स मिलते हैं। हम यहां पर दोनों (Hyundai Venue vs Kia Syros) के टॉप वेरिएंट की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कौन-सी SUV आपके लिए बेहतर रहेगी।

Hyundai Venue vs Kia Syros: कीमत

इंजन विकल्प Hyundai Venue HX 10 Kia Syros HTX+ (O) अंतर टर्बो-पेट्रोल DCT ₹14.56 लाख ₹15.29 लाख ₹72,847 डीज़ल-AT ₹15.51 लाख ₹15.93 लाख ₹42,798

नई Venue का टॉप HX 10 वेरिएंट टर्बो-पेट्रोल DCT ऑटोमैटिक और डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आता है। वहीं, Syros का टॉप HTX+ (O) वेरिएंट में इन्हीं इंजन-ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन को दिया जाता है।

Hyundai Venue vs Kia Syros: एक्सटीरियर

फीचर Hyundai Venue Kia Syros हेडलैंप्स LED LED LED DRLs हाँ, कनेक्टेड बार हाँ टेल लैंप्स LED, कनेक्टेड बार LED पडल लैंप्स हाँ हाँ पहिये (Wheels) 16-इंच 17-इंच ऑटो हेडलैंप्स हाँ हाँ रियर स्पॉइलर हाँ हाँ कलर सिंगल और डुअल-टोन सिंगल और डुअल-टोन इलेक्ट्रिक एडजस्ट/फोल्ड ORVMs हाँ हाँ रूफ रेल्स हाँ हाँ शार्क फिन एंटीना हाँ हाँ

Syros की व्हीलबेस 2,550mm है, जो Venue से 30mm ज्यादा लंबी है। Kia Syros की ऊंचाई 15mm ज्यादा है, जिससे पीछे की सीट पर ज्यादा जगह मिलती है। Syros में 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि Venue में 16-इंच के अलॉय व्हील हैं।

Hyundai Venue vs Kia Syros: इंटीरियर

फीचर Hyundai Venue Kia Syros इंफोटेनमेंट स्क्रीन साइज 12.3 इंच 12.3 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 12.3 इंच 12.3 इंच AC कंट्रोल डिस्प्ले नहीं 5 इंच Apple CarPlay, Android Auto वायरलेस वायरलेस ऑटो AC हाँ हाँ सीट अपहोल्स्ट्री लेदरेट लेदरेट लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग हाँ हाँ वायरलेस चार्जर हाँ हाँ ऑन-बोर्ड नेविगेशन हाँ हाँ ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम 8-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम वेंटिलेटेड सीट्स केवल फ्रंट सीट्स फ्रंट + रियर सीट्स (केवल रियर सीट बेस) पुश बटन स्टार्ट हाँ हाँ 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स हाँ हाँ Type-C पोर्ट्स हाँ हाँ फ्रंट आर्मरेस्ट हाँ हाँ स्लाइडिंग रियर सीट्स नहीं हाँ रिक्लाइनिंग रियर सीट्स हाँ हाँ कनेक्टेड कार टेक हाँ हाँ OTA अपडेट्स हाँ हाँ रियर विंडो सनशेड नहीं हाँ एंबिएंट लाइटिंग हाँ हाँ कूल्ड ग्लोवबॉक्स हाँ हाँ पावर्ड ड्राइवर सीट 4-वे 4-वे सनरूफ सिंगल पेन पैनोरमिक एयर प्यूरीफायर नहीं हाँ

दोनों ही SUV कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इनमें स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालाँकि, Syros में AC कंट्रोल के लिए 5-इंच का अतिरिक्त डिस्प्ले, रियर सीट बेस वेंटिलेशन, एयर प्यूरीफायर, स्लाइडिंग रियर सीटें, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो Venue में नहीं दिए गए हैं।

Hyundai Venue vs Kia Syros: सेफ्टी फीचर्स

फीचर Hyundai Venue Kia Syros एयरबैग 6 6 कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री पार्किंग सेंसर फ्रंट, रियर (आगे, पीछे) फ्रंट, रियर (आगे, पीछे) ADAS लेवल 2 लेवल 2 इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हाँ हाँ TPMS हाँ हाँ ESC हाँ हाँ हिल असिस्ट कंट्रोल हाँ हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल हाँ हाँ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक हाँ हाँ

नई Venue और Syros दोनों में ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, पैडल शिफ्टर्स और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे समान ड्राइविंग फीचर्स मिलते हैं। दोनों एसयूवी सुरक्षा के मामले में लगभग बराबर हैं, और दोनों में ही लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं।