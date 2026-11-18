ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 10 लाख रुपए से कम के बजट में एक बेहतर और स्टाइलिश 5-सीटर कार खरीदने की सोच रहे हैं तो Hyundai i10 Nios आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। भारतीय बाजार में यह कार अपनी कम कीमत, शानदार माइलेज और कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। इसमें न केवल मॉडर्न लुक और फीचर्स मिलते हैं बल्कि छोटे परिवारों के रोजाना के सफर के लिए भी बहुत सही विकल्प है।

Engine / Fuel Type Displacement & Cylinders Max Power Max Torque Transmission Claimed Mileage Ex-Showroom Price Range (India) 1.2L Kappa Petrol 1197 cc, 4-cylinder 82–83 bhp / PS 113.8–114 Nm 5-Speed Manual (MT) 18 km/l (MT) ₹5.60 Lakh – ₹8.09 Lakh (lineup range) 1.2L Kappa Petrol 1197 cc, 4-cylinder 82–83 bhp / PS 113.8–114 Nm 5-Speed AMT 16 km/l (AMT) ₹7.21 Lakh – ₹8.09 Lakh (AMT range) 1.2L Petrol + CNG 1197 cc, 4-cylinder 68–69 bhp / PS 95–95.2 Nm 5-Speed Manual (MT) 27 km/kg (CNG) ₹7.33 Lakh – ₹7.83 Lakh (CNG range) Hyundai i10 Nios इंजन और पावर इस 5-सीटर कार में 1,197cc का 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल 4 सिलिंडर इनलाइन इंजन मिलता है जो 6,000rpm पर 83PS की पावर और 113.8nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT और फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ जोड़ा गया है। दूसरा है 1.2 लीटर बायो-फ्यूल पेट्रोल और CNG इंजन जो 68bhp की पावर और 95.2nm का टॉर्क जनरेट करता है जिस 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है।

डाइमेंशन सीटिंग और बूट स्पेस Hyundai India के मुताबिक इसकी लंबाई 3,815mm, चौड़ाई 1,680mm, ऊंचाई 1,520mm और व्हीलबेस 2,450mm है। इस कार में 5 लोगों के बैठने की जगह है और 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा इसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक और 60 लीटर का CNG टैंक दिया गया है। इसका ARAI माइलेज पेट्रोल मैनुअल पर 18kmpl, पेट्रोल ऑटोमैटिक पर 16kmpl और CNG पर 27km/kg का है।

पहिए और टायर ट्रिम के मुताबिक अलग-अलग हैं जिसमें Magna में व्हील कवर के साथ 165/70 R14, Corporate में 175/60 डुअल-टोन स्टाइल्ड स्टील और Sportz (O), Asta और Vibe जैसे हाई ट्रिम्स पर 175/60 डायमंडक कट या ब्लैक अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

सेफ्टी और फीचर्स Hyundai के मुताबिक सभी ट्रिम्स में ड्राइवर, पैसेंजर, साइड और कर्टन एयरबैग, EBD के साथ ABS, सीटबेल्ट प्रीपेंसनर और लोड लिमिटर, रियर पार्किंग सेंसर इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। वहीं, इसके AMT और हायर ट्रिम्स पर ESC, VSM और हिल-स्टार्ट असिस्ट उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ट्रिम के आधार पर मिलने वाले फीचर्स में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच की टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल और एक रियर कैमरा शामिल हैं।