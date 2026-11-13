Hyundai Creta vs Grand Vitara: इंजन से लेकर माइलेज और फीचर्स तक, दोनों में क्या-क्या हैं अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट में Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara दोनों ही काफी लोकप्रिय गाड़ियां हैं। दोनों ही SUV शानदार डिजाइन, दमदार इंजन और मॉडर्न फीचर्स के साथ लैस हैं। हालांकि, इंजन विकल्प, माइलेज, स्पेस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अंतर देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप इन दोनों SUV को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि इंजन, माइलेज और फीचर्स और कीमत के मामले में कौन ज्यादा बेहतर है।

Feature / Category Hyundai Creta Maruti Suzuki Grand Vitara Engine Options & Gearbox 1.5L MPi Petrol: 6-speed Manual / IVT

6-speed Manual / IVT 1.5L Diesel: 6-speed Manual / Automatic

6-speed Manual / Automatic 1.5L Turbo Petrol: 7-speed DCT 1.5L Mild Hybrid Petrol: 5-speed Manual / 6-speed Automatic (with AWD option)

5-speed Manual / 6-speed Automatic (with AWD option) 1.5L Strong Hybrid: Petrol + Electric Motor with e-CVT

Petrol + Electric Motor with e-CVT 1.5L CNG Mileage (ARAI) 17.4 to 21.8 kmpl (varies by engine and gearbox) Strong Hybrid: 27.97 kmpl

27.97 kmpl Mild Hybrid Petrol: 19.38 – 21.11 kmpl

19.38 – 21.11 kmpl CNG: 26.6 km/kg Dimensions Length: 4,330 mm

4,330 mm Width: 1,790 mm

1,790 mm Height: 1,635 mm

1,635 mm Wheelbase: 2,610 mm Length: 4,345 mm

4,345 mm Width: 1,795 mm

1,795 mm Height: 1,645 mm

1,645 mm Wheelbase: 1,645 mm (Note: As per provided text) Boot Space 433 Litres 265 Litres Key Features Dual 10.25-inch screens

Panoramic sunroof

Ventilated front seats

Dual-zone automatic climate control

8-speaker Bose audio system 9-inch SmartPlay Pro+ touchscreen

Panoramic sunroof

Ventilated front seats

Dual-zone automatic climate control

8-speaker Bose audio system Safety Features Level-2 ADAS (Top variants)

6 Airbags

Electronic Stability Control (ESC)

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) Level-2 ADAS (Top variants)

6 Airbags

Electronic Stability Control (ESC)

TPMS, Hill-Hold Assist & Hill-Descent Control Best Suited For Buyers looking for powerful performance, Diesel/Turbo-petrol options, and larger boot space. Buyers prioritizing high fuel efficiency, Hybrid/CNG technology, and All-Wheel Drive (AWD). Creta vs Grand Vitara: इंजन और पावर सबसे पहले बात करें इंजन की तो Hyundai Creta में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं। इसमें 1.5 लीटर MPi पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और IVT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसके अलावा, Creta में 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलता है जिसे 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। वहीं, इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है। वहीं, Maruti Grand Vitara में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके अलावा इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प दिया गया है। दूसरा है, 1.5 लीटर स्ट्रॉंग हाइब्रिड इंजन है जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है जिसमें e-CVT गियरबॉक्स मिलता है। इसके अलावा, इसमें CNG का विकल्प भी मिलता है।

Grand Vitara vs Creta: माइलेज में कौन आगे? माइलेज की बात करें तो इस मामले में Maruti Vitara आगे दिखती है। इसके स्ट्रॉंग हाइब्रिड वेरिएंट का ARAI माइलेज 27.97kmpl है। वहीं, इसके माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 19.38kmpl से 21.11kmpl तक का है। इसके अलावा, Grand Vitara के CNG वेरिएंट का 26.6km/kg है। वहीं दूसरी तरफ Hyundai Creta का माइलेज इंजन और गियरबॉक्स के मुताबिक 17.4 से 21.8kmpl तक है।

फीचर्स और सेफ्टी में कौन बेहतर? Hyundai Creta में डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और Bose के 8-स्पीकप ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा टॉप वेरिएंट में लेवल-2 ADAS भी दिया गया है। वहीं, Vitara में 9-इंच का Smartplay Pro+ टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और Bose के 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स के साथ टॉप-वेरिएंट में लेवल-2 ADAS मिलता है।

सेफ्टी फीचर्स के तौर पर दोनों SUV में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और TPMS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जहां Grand Vitara में हिल-होल्ड असिस्ट और हिल-डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है। किसे खरीदना बेहतर? कुल मिलाकर देखा जाए तो Hyundai Creta और Grand Vitara दोनों ही अपने-अपने तरीके से बेहतर SUV है। अगर आप दमदार इंजन, डीजल और टर्बो पेट्रोल का विकल्प, ज्यादा बूट स्पेस चाहते हैं तो Hyundai Creta आपके लिए अच्छा विकल्प है। वहीं, अगर आपका फोकस ज्यादा माइलेज, हाइब्रिड तकनीक, CNG और ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प है तो आपके लिए Maruti Grand Vitara बेहतर रहेगी।