भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 10 हाइब्रिड कारें, एक लीटर पेट्रोल में 20km से 40km तक चलने का दावा

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोल की कीमतें जब भी जेब पर बोझ बढ़ाती हैं, तो हर कार मालिक की नजर ऐसी गाड़ी पर होती है, जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करे। यही वजह है कि अब हाइब्रिड कारें लोगों के बीच एक आकर्षक ऑप्शन बनती जा रही हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का सपोर्ट मिलता है, जिससे बेहतर माइलेज पाने में मदद मिलती है। खास बात यह है कि बाजार में अब ऐसी हाइब्रिड कारें और SUVs मौजूद हैं, जो 20 kmpl से लेकर 40 kmpl से भी ज्यादा माइलेज देने का दावा करती हैं। MG से लेकर Maruti Suzuki, Toyota और Honda तक के मॉडल इस रेस में शामिल हैं। आइए जानते हैं भारत की उन 10 हाइब्रिड कारों के बारे में, जो माइलेज के मामले में सबसे आगे हैं।

सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड कारें कार का नाम दावा किया गया माइलेज एक्स-शोरूम कीमत MG Hector Tomahawk PHEV 40+ kmpl ₹25.69–27.79 लाख Renault Duster Strong Hybrid 29 kmpl ₹16.99–19.49 लाख Maruti Suzuki Victoris Strong Hybrid 28.65 kmpl ₹16.43–19.99 लाख Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid 27.97 kmpl ₹16.63–19.77 लाख Toyota Urban Cruiser Hyryder Strong Hybrid 27.97 kmpl ₹16.77–20.31 लाख Honda City e:HEV 27.26 kmpl ₹19–21 लाख Toyota Innova Hycross Strong Hybrid 23.24 kmpl ₹26.76–32.95 लाख Maruti Suzuki Invicto Strong Hybrid 22.16 kmpl ₹25.02–28.71 लाख Maruti Suzuki Fronx Turbo Smart Hybrid 21.50 kmpl (MT) 20.01 kmpl (AT) ₹8.97–12.03 लाख Maruti Suzuki XL6 Smart Hybrid 20.97 kmpl (MT) 20.27 kmpl (AT) ₹11.62–14.68 लाख 1. MG Hector Tomahawk PHEV इस लिस्ट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड SUV MG Hector Tomahawk PHEV है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 40 kmpl से ज्यादा है। यह SUV केवल इलेक्ट्रिक पावर पर 115 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है, जबकि इसकी कुल रेंज 1,100 किलोमीटर से अधिक बताई गई है। इसमें प्योर EV, सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड और इंजन डायरेक्ट जैसे चार ड्राइविंग मोड मिलते हैं। साथ ही, यह 25 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। MG Hector Tomahawk PHEV की एक्स-शोरूम कीमत भारत में 25.69 लाख रुपये से शुरू होकर 27.79 लाख रुपये तक जाती है।

2. Renault Duster Strong Hybrid Renault Duster स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इसका दावा किया गया माइलेज 29 kmpl है, जो इसे यहां सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड SUV बनाता है। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसका आउटपुट 160 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क है। कंपनी के अनुसार, कुछ शहरी ड्राइविंग परिस्थितियों में यह SUV 80 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है। फुल टैंक पर इसकी कुल रेंज 1,400 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। Renault Duster Strong Hybrid की एक्स-शोरू कीमत 16.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये तक जाती है।

3. Maruti Suzuki Victoris Strong Hybrid Maruti Suzuki Victoris स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इसे 28.65 kmpl का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज मिलता है। इसमें 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसका हाइब्रिड सिस्टम जरूरत के मुताबिक SUV को केवल इलेक्ट्रिक पावर पर भी चलाने में सक्षम है। Victoris में पेट्रोल और फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा माइलेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में मिलता है। Maruti Suzuki Victoris Strong Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 16.43 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है।

4. Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid Maruti Suzuki Grand Vitara स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का दावा किया गया माइलेज 27.97 kmpl है। इसमें 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और छोटा बैटरी पैक मिलता है। इंजन को e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कम रफ्तार पर अनुकूल परिस्थितियों में यह SUV इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है। इसकी बैटरी पेट्रोल इंजन और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की मदद से अपने आप चार्ज होती है। इसलिए इसे बाहरी चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 16.63 लाख रुपये से 19.77 लाख रुपये के बीच है।

5. Toyota Urban Cruiser Hyryder Strong Hybrid Toyota Urban Cruiser Hyryder स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी 27.97 kmpl का माइलेज देती है। यह मारुति ग्रैंड विटारा का रीबैज्ड वर्जन है और इसमें भी 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर तथा e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार इसका हाइब्रिड सिस्टम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर के बीच अपने आप बदलाव करता है। Toyota Urban Cruiser Hyryder Strong Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 16.77 लाख रुपये से 20.31 लाख रुपये के बीच है।

6. Honda City e:HEV इस लिस्ट में शामिल एकमात्र सेडान Honda City e:HEV है। इसका ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 27.26 kmpl है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और होंडा का टू-मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इसका संयुक्त आउटपुट 126 PS है। इसमें EV ड्राइव, हाइब्रिड ड्राइव और इंजन ड्राइव जैसे तीन मोड मिलते हैं। ड्राइविंग की स्थिति के अनुसार सिस्टम सही मोड का चयन करता है। Honda City e:HEV की एक्स-शोरूम कीमत 19 लाख रुपये से 21 लाख रुपये के बीच है।

7. Toyota Innova Hycross Strong Hybrid बड़ी MPV होने के बावजूद Toyota Innova Hycross स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 23.24 kmpl का दावा किया गया माइलेज देती है। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इसका संयुक्त पावर आउटपुट लगभग 184 PS है। Toyota Innova Hycross Strong Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 26.76 लाख रुपये से 32.95 लाख रुपये के बीच है।

8. Maruti Suzuki Invicto Strong Hybrid Maruti Suzuki Invicto टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस पर आधारित है और इसे केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाता है। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन और e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। हालांकि, समान पावरट्रेन होने के बावजूद इसका दावा किया गया माइलेज 22.16 kmpl है। Maruti Suzuki Invicto Strong Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 25.02 लाख रुपये से 28.71 लाख रुपये के बीच है।

9. Maruti Suzuki Fronx Turbo Smart Hybrid Maruti Suzuki Fronx स्मार्ट हाइब्रिड में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बजाय माइल्ड हाइब्रिड तकनीक मिलती है। इसमें 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर दिया गया है। यह सिस्टम सीमित टॉर्क असिस्ट, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और ऑटोमैटिक इंजन स्टार्ट-स्टॉप की सुविधा देता है। इसके 5-स्पीड मैनुअल वर्जन का ARAI माइलेज 21.50 kmpl है, जबकि 6-स्पीड ऑटोमैटिक वर्जन 20.01 kmpl देता है। यह SUV केवल इलेक्ट्रिक पावर पर नहीं चल सकती। Maruti Suzuki Fronx Turbo Smart Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 8.97 लाख रुपये से 12.03 लाख रुपये के बीच है।

10. Maruti Suzuki XL6 Smart Hybrid इस लिस्ट में आखिरी स्थान Maruti Suzuki XL6 स्मार्ट हाइब्रिड का है। इसका मैनुअल वर्जन 20.97 kmpl का दावा किया गया माइलेज देता है। इस छह-सीटर MPV में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड तकनीक मिलती है। इसमें ब्रेक एनर्जी रीजेनरेशन, आइडल स्टार्ट-स्टॉप और सीमित इलेक्ट्रिक असिस्ट जैसे फीचर्स हैं। इसका 6-स्पीड ऑटोमैटिक वर्जन 20.27 kmpl का माइलेज देता है। इसके अलावा, XL6 फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन में भी उपलब्ध है। Maruti Suzuki XL6 Smart Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 11.62 लाख रुपये से 14.68 लाख रुपये के बीच है।