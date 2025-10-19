दिवाली पर पटाखों से अपनी कार या मोटरसाइकिल कैसे बचाएं? 

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। वाली का त्योहार खुशी, रोशनी और उत्साह लेकर आता है, लेकिन इसके साथ ही पटाखों की तेज आवाज़ और चमक से वाहनों को नुकसान पहुँचने का खतरा भी रहता है। हर साल इस समय कई कार और बाइक मालिक अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। चाहे वह आपकी नई कार हो या प्रिय मोटरसाइकिल, कुछ सावधानियों के साथ आप उन्हें पटाखों के नुकसान से बचा सकते हैं।

वाहन को सुरक्षित जगह पर पार्क करें सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह यह है कि दिवाली के दिन वाहन को सुरक्षित और दूरस्थ जगह पर पार्क करें। कोशिश करें कि वाहन घर के अंदर या गेस्ट हाउस, गैरेज जैसी सुरक्षित जगह पर हो। यदि घर में गैरेज नहीं है, तो सड़क के किनारे या अन्य सार्वजनिक जगहों पर पार्क करते समय ध्यान दें कि वहां आसपास पटाखे फोड़ने की संभावना कम हो।

वाहन को ढकें – मोटा कवर, गीले बोरी या गीले कंबल एक अच्छी गुणवत्ता वाले कार कवर या बाइक कवर का इस्तेमाल करें। यह सिर्फ धूल से नहीं, बल्कि आग के छोटे टुकड़ों और पटाखों की चिंगारी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। दिवाली में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आप गीले बोरी या गीले कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गीले कपड़े आग के फैलने की संभावना को काफी हद तक कम कर देते हैं और वाहन की पेंटिंग तथा प्लास्टिक पार्ट्स को सुरक्षित रखते हैं।

जलन और पटाखों से दूरी बनाए रखें वाहन के पास धुआँ, पटाखे या फटाके रखने से बचें। कभी-कभी पड़ोसी भी बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़ते हैं, इसलिए अपने वाहन और फटाके के बीच कम से कम 5–10 मीटर की दूरी रखें। यदि संभव हो, तो वाहन को घर के किसी छायादार या कोने वाले हिस्से में रखें, जहां सीधे पटाखों की चिंगारी न पहुँचे।

आग बुझाने वाले उपकरण तैयार रखें अचानक आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। घर के पास एक छोटा फायर एक्सटिंगुइशर या बाल्टी में पानी रखने से शुरुआती आग को आसानी से रोका जा सकता है। बाइक या कार के पास किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तु न रखें।

सुरक्षा संकेत और चेतावनी यदि आप गेस्ट हाउस या सार्वजनिक जगह पर वाहन पार्क कर रहे हैं, तो आसपास लोगों को सूचित करें कि वहां वाहन खड़ा है। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ लोग जानबूझकर वाहन के पास पटाखे फोड़ सकते हैं।