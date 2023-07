पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय न करें ये गलती, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान!

vehicle Refuel Tips गाड़ी में तेल डलवाते समय हमेशा इंजन को ऑफ रखें। इससे आपका ध्यान पेट्रोल पंप पर तो होगा ही साथ ही साथ आपका ईंधन भी बचेगा। कई बार इंजन में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसलिए रिस्क लेने से बेहतर है कि आप गाड़ी के इंजन को तेल भरवाते समय ऑफ रखें। (जागरण फोटो)

how to not refuel your car or bike fue

Your browser does not support the audio element.