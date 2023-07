CNG Car का माइलेज बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ दिनों में ही दिखने लगेगा असर

CNG ईंधन विकल्प पेट्रोल या डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता है जो इसे वाहन मालिकों के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बनाता है। अगर आपके पास भी एक सीएनजी कार है या फिर आप निकट भविष्य में नई कार खरीदने वाले हैं तो अपने इस लेख में हम आफको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप सीएनजी कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं।

how to enhance mileage of a CNG Car here are important tips and tricks

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल/डीजल के दाम और इलेक्ट्रिक वाहनों के इंफ्रा को लेकर दुविधा के बीच सीएनजी वाहन संकटमोचक बन कर उभर रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सीएनजी कारों को लेकर काफी क्रेज है और इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, सीएनजी गैसोलीन या डीजल की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन है, जिसके परिणामस्वरूप हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है। वहीं, दूसरी ओर ये ईंधन विकल्प पेट्रोल या डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता है, जो इसे वाहन मालिकों के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बनाता है। अगर आपके पास भी एक सीएनजी कार है या फिर आप निकट भविष्य में नई कार खरीदने वाले हैं, तो अपने इस लेख में हम आफको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप सीएनजी कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करना है। टायर प्रेशर मेंटेन करें सुनिश्चित करें कि आपकी कार के टायरों में ठीक से हवा भरी हुई है। कम हवा होने के कारण टायर रोलिंग प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, जिससे फ्यूल एफीशियंसी कम हो सकती है। ऐसे में टायर प्रेशर मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सलीके से ड्राइव करें अगर आप कार को पार्क कर रहे हैं या लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं, तो इंजन को चलते रहने देने के बजाय उसे बंद कर देना सबसे अच्छा है। निष्क्रिय गति से बिना किसी वास्तविक लाभ के ईंधन की खपत होती है। अपनी कार का वजन कम करने के लिए उसमें से अनावश्यक वस्तुएं हटा दें। अतिरिक्त वजन इंजन पर दबाव डालता है और कार का माइलेज कम कर देता है। एयर फिल्टर और क्लच की स्थिति पर नजर रखें अपनी सीएनजी कार के लिए अनुशंसित रखरखाव अनुसूची का पालन करें। सुनिश्चित करें कि एयर फिल्टर को नियमित रूप से साफ किया जाए या जरूरत पड़ने पर इसे बदला जाए। समय-समय पर ये भी जांचे कि कार का क्लच ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि घिसा हुआ क्लच वाहन के माइलेज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

Edited By: Rammohan Mishra