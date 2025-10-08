कैसे बदलें अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर का इंजन ऑयल? स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
मोटरसाइकिल और स्कूटर को नया रखने के लिए समय पर देखभाल जरूरी है जिसमें इंजन ऑयल बदलना महत्वपूर्ण है। यह काम आप घर पर भी कर सकते हैं। इंजन ऑयल इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है और गर्मी को दूर रखता है। आमतौर पर 4000 से 6000 किलोमीटर या 3-6 महीनों में इंजन ऑयल बदलने की सलाह दी जाती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। मोटरसाइकिल और स्कूटर को हमेशा नया जैसा परफॉर्मेंस देती रहे इसके लिए उसकी समय पर देखभाल और रखरखाव जरूरी है। इस दौरान बहुत से लोग इसकी एक चीज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और उसके लिए आपको किसा खास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं है। वह एक चीज है बाइक या स्कूटर इंजन ऑयल बदलना। यह एक ऐसा काम है, जो आप खुद आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि खुद बाइक या स्कूटर का इंजन ऑयल कैसे बदलें?
इंजन ऑयल का काम क्या है?
मोटरसाइकिल या स्कूटर में इंजन ऑयल का मुख्य काम इंजन के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करना है। यह पिस्टन रिंग्स और बेयरिंग्स हीट यानी गर्मी को दूर रखने का काम करता है और मौजूद कंटेमिनेंट्स को सस्पेंड करता है, ताकि वे मेटल को स्कोर न करें, और यह एक पतली सील बनाता है जो कंप्रेशन में मदद करती है। जैसे इंजन ऑयल पुराना होता जाता है, तो वह समय के साथ गर्मी, एसिड और कंबशन बायप्रोडक्ट्स को दूर रखने की क्षमता को खोता जाता है।
इंजन ऑयल को कितनी बार बदलना चाहिए?
भारत में छोटे कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए अक्सर सर्विस शेड्यूल में हर 4,000 से 6,000 किलोमीटर या हर 3 से 6 महीने में इंजन ऑयल को बदलने की सलाह दी जाती है। अगर आप ज्यादा ट्रैफिक में राइड, शॉर्ट राइड्स या ज्यादा हार्ड राइडिंग करते हैं, तो आपको ऑयल ज्यादा बार बदलने की जरूरत हो सकती है।
मोटरसाइकिल या स्कूटर का इंजन ऑयल बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
- स्टेप 1: सबसे पहले आपको मोटरसाइकिल या स्कूटर में मौजूद इंजन ऑयल को निकालने के लिए इंजन को गर्म करना होगा।
- स्टेप 2: गर्म इंजन ऑयल को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए इंजन को कुछ देर के लिए आइडल पर चलने के लिए छोड़ दें।
- स्टेप 3: अब आप अपनी बाइक या स्कूटर को सेंट्रल स्टैंड या पैडॉक स्टैंड पर खड़ी करें और इंजन के नीचे ड्रेन पैन को रखें।
- स्टेप 4: अब ड्रेन प्लग को हटाकर, तेल को पैन में बहने दें। कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि पूरा तेल निकल जाए।
- स्टेप 5: अगर बाइक ऑयल फिल्टर बदलने लायक है, तो उसे हटा कर, नए फिल्टर को हल्के से तेल में कोट करके फिट करें।
- स्टेप 6: मोटरसाइकिल या स्कूटर के मैन्युअल में बताए गए प्रोसेस के अनुसार सही वॉल्यूम और विस्कोसिटी का तेल डालें।
- स्टेप 7: इसके बाद आपको मोटरसाइकिल या स्कूटर को ऑन करके छोड़ दे और फिर ऑयल के लेवल को चेक करें।
- स्टेप 8: अब आप ऑयल के पड़े छींटों को सही से साफ करें और इस्तेमाल किए गए इंजन ऑयल को सही से निपटाएं।
- स्टेप 9: इंजन ऑयल के बदलने की तारीख और ओडोमीटर रीडिंग रिकॉर्ड करें, ताकि अगली सर्विस की तैयारी की जा सके।
सही इंजन ऑयल कैसे चुनें?
इसके लिए आपको अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर के मैनुअल में झांकना होगा। हर वाहन के मैनुअल में स्पेशल ऑयल की विशेषता जैसे viscosity और API/JASO रेटिंग गई होती है। अगर मैनुअल में किसी खास कंपनी के इंजन ऑयल के इस्तेमाल करने बारे में सलाह दी गई है, तो आप उसके बराबर क्वालिटी वाले बाकी कंपनी के ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।