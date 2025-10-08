कैसे बदलें अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर का इंजन ऑयल? स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

मोटरसाइकिल और स्कूटर को नया रखने के लिए समय पर देखभाल जरूरी है जिसमें इंजन ऑयल बदलना महत्वपूर्ण है। यह काम आप घर पर भी कर सकते हैं। इंजन ऑयल इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है और गर्मी को दूर रखता है। आमतौर पर 4000 से 6000 किलोमीटर या 3-6 महीनों में इंजन ऑयल बदलने की सलाह दी जाती है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मोटरसाइकिल और स्कूटर को हमेशा नया जैसा परफॉर्मेंस देती रहे इसके लिए उसकी समय पर देखभाल और रखरखाव जरूरी है। इस दौरान बहुत से लोग इसकी एक चीज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और उसके लिए आपको किसा खास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं है। वह एक चीज है बाइक या स्कूटर इंजन ऑयल बदलना। यह एक ऐसा काम है, जो आप खुद आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि खुद बाइक या स्कूटर का इंजन ऑयल कैसे बदलें?

इंजन ऑयल का काम क्या है? मोटरसाइकिल या स्कूटर में इंजन ऑयल का मुख्य काम इंजन के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करना है। यह पिस्टन रिंग्स और बेयरिंग्स हीट यानी गर्मी को दूर रखने का काम करता है और मौजूद कंटेमिनेंट्स को सस्पेंड करता है, ताकि वे मेटल को स्कोर न करें, और यह एक पतली सील बनाता है जो कंप्रेशन में मदद करती है। जैसे इंजन ऑयल पुराना होता जाता है, तो वह समय के साथ गर्मी, एसिड और कंबशन बायप्रोडक्ट्स को दूर रखने की क्षमता को खोता जाता है।

इंजन ऑयल को कितनी बार बदलना चाहिए? भारत में छोटे कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए अक्सर सर्विस शेड्यूल में हर 4,000 से 6,000 किलोमीटर या हर 3 से 6 महीने में इंजन ऑयल को बदलने की सलाह दी जाती है। अगर आप ज्यादा ट्रैफिक में राइड, शॉर्ट राइड्स या ज्यादा हार्ड राइडिंग करते हैं, तो आपको ऑयल ज्यादा बार बदलने की जरूरत हो सकती है।