रात के अंधेरे में बाइक चलाते समय पीछे पड़ते हैं कुत्ते तो अपनाये ये टिप्स

रात के समय में आप जब भी अपनी बाइक से बाहर जाते हैं तो पीछे की ओर से कुत्ते भौंकने लगते हैं। तेजी से दौड़ने लगते हैं आपकी बाइक का पीछा जहां तक हो सके करने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी ड़र लगता है कि कहीं वो करीब आकर काट भी सकते हैं। इससे बचने के लिए आप एक आसान टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

how To avoid dogs barking problem during bike riding in night

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। रात में बाइक चलाना बहुत पसंद होता है या फिर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको रात में अपनी बाइक से बाहर जाना पड़ता है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कही न कहीं हर किसी ने इस चीज को फेस की होगी। रात के समय में आप जब भी अपनी बाइक से बाहर जाते हैं तो पीछे की ओर से कुत्ते भौंकने लगते हैं। तेजी से दौड़ने लगते हैं आपकी बाइक का पीछा जहां तक हो सके करने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी ड़र लगता है कि कहीं वो करीब आकर काट भी सकते हैं। आज हम आपको इससे बचने के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। बचने के लिए करें आसान टिप्स का इस्तेमाल इससे बचने के लिए आप एक आसान टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर कुत्ते भौंकते क्यों हैं। आपको बता दें, जब भी आप अपनी बाइक को रात में कुत्तों के सामने से तेज स्पीड में लेकर जाते हैं तो उसके कारण कुत्ते ट्रिगर हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं और काटने के लिए फिर दौड़ने लगते हैं। कम स्पीड में बाइक को लेकर जाना है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कुत्ते आपके पीछे या पड़े और न ही भौंकें तो आपको उनके पास से सावधानी के साथ कम स्पीड में बाइक को लेकर जाना है। अगर आप बाइक की स्पीड धीमी रखेंगे तो कुत्ते पीछे नहीं पडेगे। बाइक धीरे -धीरे आगे बढ़ाएं इसके बाद बाइक धीरे -धीरे आगे बढ़ाएं और वहां से निकल जााएं। फिर आप देखेंगे की कुत्ते पीछे हट जाएंगे और भौंकना भी बंद कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते कि ये ट्रिक हर बार काम नहीं आएगी रात के समय में ड्राइव करते वक्त आपको अधिक सावधान होने की जरूरत है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi