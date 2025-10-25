ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? स्टेप-बाई-स्टेप तरीका

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या वह खराब हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब काफी आसान हो गया है। हम यहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डुप्लीकेट लाइसेंस अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।

क्यों बनवाना जरूरी है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस?

भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चालाना कानूनी अपराध है। इसके बिना ड्राइविंग करने के दौरान पड़ने जाने पर जुर्माना या कारावास की सजा है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ परिस्थितियों में जारी की जाती है, जिसमें लाइसेंस का क्षतिग्रस्त या फटा होना, चोरी हो जाना और लाइसेंस का गुम हो जाना शामिल है। डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता मूल लाइसेंस जितनी ही होती है। अगर मूल लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, तो रिन्यूअल के लिए आवेदन करें। चोरी या खो जाने के मामलों में ही FIR जरूरी है। ध्यान दें कि भारत में मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनी कार्रवाई या जुर्माने का कारण बन सकता है।