Honda Shine 125 vs SP125: एक जैसी दिखने वाली होंडा की इन मोटरसाइकिल में कितना अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 125cc कम्यूटर सेगमेंट में Honda Shine 125 अपनी बिक्री के मामले में सबसे आगे है। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पोर्टी लुक और नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Honda SP125 भी मौजूद है। दोनों मोटरसाइकिल एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, लेकिन उनके इंजन, फीचर्स और डिजाइन में कुछ छोटे अंतर हैं। आइए जानते हैं कौन सी बाइक (Honda Shine 125 vs SP125) आपके लिए बेहतर हो सकती है।

Honda Shine 125 vs SP125: इंजन स्पेसिफिकेशन Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX इंजन 123.94cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड 123.94cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड पावर 10.78 PS 10.88 PS टॉर्क 11 Nm 10.9 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड 5-स्पीड Shine 125 में दिए गया इंजन ट्यूनिंग स्मूथ पावर डिलीवरी और माइलेज के साथ आता है, वहीं SP125 थोड़ी ज्यादा पावर और रिस्पॉन्सिव फील देती है। दोनों का ही इंजन काफी बेहतरीन है।

Honda Shine 125 vs SP125: चेसिस और सस्पेंशन स्पेसिफिकेशन Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX फ्रेम डायमंड टाइप डायमंड टाइप फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक टेलिस्कोपिक रियर सस्पेंशन डुअल शॉक एब्ज़ॉर्बर डुअल शॉक एब्ज़ॉर्बर फ्रंट ब्रेक 240mm डिस्क 240mm डिस्क रियर ब्रेक 130mm ड्रम 130mm ड्रम फ्रंट टायर 80/100-18 M/C 47P, ट्यूबलेस 80/100-18 M/C 47P, ट्यूबलेस रियर टायर 90/90-18 M/C 51P, ट्यूबलेस 100/80-18 M/C 53P, ट्यूबलेस SP125 का रियर टायर थोड़ी चौड़ी है, जिससे ग्रिप और स्टेबिलिटी बेहतर रहती है। दोनों बाइक्स में CBS ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन ABS नहीं है। इसके अलावा दोनों ही मोटरसाइकिल में चेसिस और सस्पेंशन बेहतर मिलते हैं।

Honda Shine 125 vs SP125: डायमेंशन स्पेसिफिकेशन Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX फ्यूल टैंक 10.5L 11L सीट हाइट 791mm 790mm ग्राउंड क्लियरेंस 162mm 160mm व्हीलबेस 1285mm 1285mm कर्र्ब वेट 113kg 117kg डायमेंशन के मामले में दोनों मोटरसाइकिल करीब समान हैं। SP125 का अतिरिक्त 4kg वजन उसके स्पोर्टी इंजन के कारण महसूस नहीं होगा। वहीं, SP125 थोड़ी हल्की होने पर भी बेहतर रिस्पांस देती है।

Honda Shine 125 vs SP125: फीचर्स फीचर Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल डिजिटल (गियर पोज़िशन, रियल-टाइम माइलेज, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी) फुल डिजिटल TFT + ब्लूटूथ, कॉल और SMS अलर्ट USB चार्जर हाँ हाँ साइलेंट स्टार्ट/स्टॉप हाँ हाँ आइडलिंग स्टॉप सिस्टम हाँ हाँ नेविगेशन नहीं टर्न-बाय-टर्न SP125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, TFT डिस्प्ले और LED लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह ज्यादा प्रीमियम लगती है। Shine 125 सिंपल लेकिन फंक्शनल है। इसके बावजूद यह काफी बेहतरीन मोटरसाइकिल में गिनी जाती है।