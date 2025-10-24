Language
    Honda Shine 125 vs SP125: एक जैसी दिखने वाली होंडा की इन मोटरसाइकिल में कितना अंतर?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    Honda Shine 125 vs SP125: होंडा शाइन 125 और एसपी 125 दोनों ही 125cc सेगमेंट में लोकप्रिय हैं। शाइन 125 बेहतर माइलेज और आसान राइडिंग के लिए जानी जाती है, जबकि एसपी 125 स्पोर्टी लुक और अतिरिक्त फीचर्स प्रदान करती है। एसपी 125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एलईडी लाइट्स जैसे फीचर्स हैं।

    Honda Shine 125 vs SP125: आपके लिए कौन-सी बाइक बेस्ट?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 125cc कम्यूटर सेगमेंट में Honda Shine 125 अपनी बिक्री के मामले में सबसे आगे है। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पोर्टी लुक और नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Honda SP125 भी मौजूद है। दोनों मोटरसाइकिल एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, लेकिन उनके इंजन, फीचर्स और डिजाइन में कुछ छोटे अंतर हैं। आइए जानते हैं कौन सी बाइक (Honda Shine 125 vs SP125) आपके लिए बेहतर हो सकती है।

    Honda Shine 125 vs SP125: इंजन

    स्पेसिफिकेशन Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX
    इंजन 123.94cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड 123.94cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड
    पावर 10.78 PS 10.88 PS
    टॉर्क 11 Nm 10.9 Nm
    गियरबॉक्स 5-स्पीड 5-स्पीड

    Shine 125 में दिए गया इंजन ट्यूनिंग स्मूथ पावर डिलीवरी और माइलेज के साथ आता है, वहीं SP125 थोड़ी ज्यादा पावर और रिस्पॉन्सिव फील देती है। दोनों का ही इंजन काफी बेहतरीन है।

    Honda Shine 125 vs Honda SP125

    Honda Shine 125 vs SP125: चेसिस और सस्पेंशन

    स्पेसिफिकेशन Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX
    फ्रेम डायमंड टाइप डायमंड टाइप
    फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक टेलिस्कोपिक
    रियर सस्पेंशन डुअल शॉक एब्ज़ॉर्बर डुअल शॉक एब्ज़ॉर्बर
    फ्रंट ब्रेक 240mm डिस्क 240mm डिस्क
    रियर ब्रेक 130mm ड्रम 130mm ड्रम
    फ्रंट टायर 80/100-18 M/C 47P, ट्यूबलेस 80/100-18 M/C 47P, ट्यूबलेस
    रियर टायर 90/90-18 M/C 51P, ट्यूबलेस 100/80-18 M/C 53P, ट्यूबलेस

    SP125 का रियर टायर थोड़ी चौड़ी है, जिससे ग्रिप और स्टेबिलिटी बेहतर रहती है। दोनों बाइक्स में CBS ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन ABS नहीं है। इसके अलावा दोनों ही मोटरसाइकिल में चेसिस और सस्पेंशन बेहतर मिलते हैं।

    Honda Shine 125 vs Honda SP125 (2)

    Honda Shine 125 vs SP125: डायमेंशन

    स्पेसिफिकेशन Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX
    फ्यूल टैंक 10.5L 11L
    सीट हाइट 791mm 790mm
    ग्राउंड क्लियरेंस 162mm 160mm
    व्हीलबेस 1285mm 1285mm
    कर्र्ब वेट 113kg 117kg

    डायमेंशन के मामले में दोनों मोटरसाइकिल करीब समान हैं। SP125 का अतिरिक्त 4kg वजन उसके स्पोर्टी इंजन के कारण महसूस नहीं होगा। वहीं, SP125 थोड़ी हल्की होने पर भी बेहतर रिस्पांस देती है।

    Honda Shine 125 vs Honda SP125 (4)

    Honda Shine 125 vs SP125: फीचर्स

    फीचर Honda Shine 125 Disc Honda SP125 DLX
    इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल डिजिटल (गियर पोज़िशन, रियल-टाइम माइलेज, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी) फुल डिजिटल TFT + ब्लूटूथ, कॉल और SMS अलर्ट
    USB चार्जर हाँ हाँ
    साइलेंट स्टार्ट/स्टॉप हाँ हाँ
    आइडलिंग स्टॉप सिस्टम हाँ हाँ
    नेविगेशन नहीं टर्न-बाय-टर्न

    SP125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, TFT डिस्प्ले और LED लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह ज्यादा प्रीमियम लगती है। Shine 125 सिंपल लेकिन फंक्शनल है। इसके बावजूद यह काफी बेहतरीन मोटरसाइकिल में गिनी जाती है।

    Honda Shine 125 vs Honda SP125 (3)

    Honda Shine 125 vs SP125: कीमत

    बाइक एक्स-शोरूम कीमत
    Honda Shine 125 Disc Rs 82,898
    Honda SP125 DLX Rs 93,152

    SP125 का 11,000 रुपये का प्रीमियम उसके स्पोर्टी लुक और प्रीमियम फीचर्स के लिए है। अगर आप एक भरोसेमंद, आसान और माइलेज वाली बाइक चाहते हैं, तो Shine 125 सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर लुक और स्पोर्टी फील ज्यादा मायने रखती है, तो SP125 चुन सकते हैं।

    Honda Shine 125 vs Honda SP125 (5)

     