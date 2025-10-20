Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: फीचर्स में कौन-सा स्कूटर ज्यादा स्मार्ट है?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 125cc स्कूटर सेगमेंट में Honda Activa 125 और Suzuki Access 125 दो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम हैं। दोनों ही स्कूटर अपने प्रैक्टिकल नेचर, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और वैल्यू-फॉर-मनी फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से ज्यादा स्मार्ट कौन है? आइए जानते हैं फीचर्स के हिसाब से कौन-सा स्कूटर आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।