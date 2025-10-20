Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: फीचर्स में कौन-सा स्कूटर ज्यादा स्मार्ट है?
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: होंडा एक्टिवा 125 और सुजुकी एक्सेस 125 भारत में लोकप्रिय स्कूटर हैं, दोनों में 125cc का इंजन है। एक्सेस 125, एक्टिवा 125 से थोड़ी अधिक शक्तिशाली और सस्ती है। एक्टिवा 125 में बेहतर ईंधन दक्षता और अधिक सुविधाएँ हैं। दोनों स्कूटरों के प्रदर्शन, विशेषताओं और कीमत में कुछ अंतर है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 125cc स्कूटर सेगमेंट में Honda Activa 125 और Suzuki Access 125 दो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम हैं। दोनों ही स्कूटर अपने प्रैक्टिकल नेचर, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और वैल्यू-फॉर-मनी फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से ज्यादा स्मार्ट कौन है? आइए जानते हैं फीचर्स के हिसाब से कौन-सा स्कूटर आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|पैरामीटर
|Honda Activa 125 (H-Smart)
|Suzuki Access 125 (Ride Connect)
|इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|4.2-इंच TFT डिस्प्ले, टैकोमीटर (RPM), नेविगेशन, कॉल/SMS अलर्ट, 5-वे जॉयस्टिक
|4.2-इंच TFT डिस्प्ले, बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, नेविगेशन, कॉल/SMS अलर्ट
|स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
|हाँ
|हाँ
|USB चार्जिंग पोर्ट
|हाँ (एप्रन पर)
|हाँ (एप्रन पर)
|फ्रंट स्टोरेज
|नहीं
|दो फ्रंट कबी होल्स
|अंडर-सीट स्टोरेज
|18 लीटर (अनुमानित, तुलना के लिए)
|24.4 लीटर
|Idle Stop-Start सिस्टम
|हाँ
|नहीं
|कीलेस इग्निशन (H-Smart Key)
|हाँ
|नहीं
|लोकेट माई स्कूटर फीचर
|हाँ
|नहीं
|एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप
|हाँ
|हाँ
|कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|₹91,983
|₹93,877
- दोनों स्कूटर में 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो काफी ब्राइट और पढ़ने में आसान है। दोनों ही डिस्प्ले में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर मिलता है, जिससे आप कॉल/SMS अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन देख सकते हैं।
- Honda Activa 125 का डिस्प्ले थोड़ा एडवांस्ड है क्योंकि इसमें RPM (टैकोमीटर) भी दिखता है। वहीं Suzuki Access 125 में टैकोमीटर नहीं है, लेकिन इसमें बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर दिया गया है।
- Activa 125 में मेन्यू नेविगेशन के लिए 5-वे जॉयस्टिक दिया गया है, जिससे यूजर इंटरफेस काफी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर, दोनों स्कूटर इस सेक्शन में एक-दूसरे के काफी करीब हैं।
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: कंवीनियंस फीचर्स
- हालांकि, Suzuki Access 125 यहां बढ़त लेता है क्योंकि इसमें दो फ्रंट स्टोरेज पॉकेट्स (कबी होल्स) दिए गए हैं, जो छोटी चीजें रखने में काम आते हैं। साथ ही इसका अंडर-सीट स्टोरेज 24.4 लीटर का है, जो Honda Activa 125 से 6.4 लीटर ज्यादा है।
- Honda Activa 125 को फायदा मिलता है उसके Idle Stop-Start सिस्टम से, जो ट्रैफिक में स्कूटर रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिक बंद कर देता है और क्लच दबाने पर चालू कर देता है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
- दोनों स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप दिया गया है, जिससे सीट उठाए बिना पेट्रोल डलवाना आसान होता है। दोनों ही स्कूटर में एप्रन पर USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिससे चलते-फिरते मोबाइल चार्ज किया जा सकता है।
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: एडिशनल फीचर्स
- Honda Activa 125 का H-Smart वेरिएंट फीचर्स के मामले में सबसे आगे है। इसमें कीलेस इग्निशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें एक स्मार्ट की फॉब मिलता है। इससे आप स्कूटर को बिना चाबी लगाए स्टार्ट कर सकते हैं और पार्किंग में “लोकेट माई स्कूटर” फीचर के जरिए स्कूटर को खोज सकते हैं।
- Suzuki Access 125 में ऐसा कोई हाई-टेक फीचर नहीं है, लेकिन इसका सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।