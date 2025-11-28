Hero Xtreme 160R 4V vs TVS Apache RTR 160 4V: कौन-सी बाइक में हैं बेहतर फीचर्स?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 160cc सेगमेंट में फीचर-लोडेड मोटरसाइकिलों में मुकाबला बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में Hero Xtreme 160R 4V को क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च किया है। इसके Combat Edition को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही यह पहले से ज्यादा फीचर्स से लैस हो गई है। इसका मुकाबला सीधे TVS Apache RTR 160 4V TFT से देखने के लिए मिलेगा। हम यहां पर आपको इन दोनों (Hero Xtreme 160R 4V vs TVS Apache RTR 160 4V) मोटरसाइकिलों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी ज्यादा बेहतर रहेगी?