Hero Xtreme 160R 4V vs TVS Apache RTR 160 4V: कौन-सी बाइक में हैं बेहतर फीचर्स?
160cc सेगमेंट में Hero Xtreme 160R 4V और TVS Apache RTR 160 4V के बीच मुकाबला है। Hero ने क्रूज कंट्रोल के साथ Xtreme 160R 4V का Combat Edition लॉन्च किया है। Apache RTR 160 4V TFT में प्रीमियम TFT कंसोल, राइडिंग मोड्स और सेफ्टी फीचर्स हैं। दोनों बाइक्स में थोड़ी कीमत का अंतर है, लेकिन Hero हाईवे राइडर्स के लिए और TVS सेफ्टी के लिए बेहतर है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 160cc सेगमेंट में फीचर-लोडेड मोटरसाइकिलों में मुकाबला बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में Hero Xtreme 160R 4V को क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च किया है। इसके Combat Edition को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही यह पहले से ज्यादा फीचर्स से लैस हो गई है। इसका मुकाबला सीधे TVS Apache RTR 160 4V TFT से देखने के लिए मिलेगा। हम यहां पर आपको इन दोनों (Hero Xtreme 160R 4V vs TVS Apache RTR 160 4V) मोटरसाइकिलों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी ज्यादा बेहतर रहेगी?
Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition
- Hero Xtreme 160R 4V का टॉप वेरिएंट Combat Edition कलर स्कीम के साथ आता है। इसमें कंपनी ने क्रूज कंट्रोल फीचर दिया है, जो 160cc बाइक सेगमेंट में काफी अनोखा है। हाईवे पर यह फीचर लंबे समय तक समान रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है, जिससे राइडर को थकान कम होती है। हालांकि, भारत की ट्रैफिक भरी हाईवे स्थितियों को देखते हुए इसके वास्तविक उपयोग पर सवाल भी उठते हैं।
- इस वेरिएंट में एक कलर LCD कंसोल दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और रियल-टाइम इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है।
- इसमें इसमें क्रूज कंट्रोल और अपडेटेड डिजिटल क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए बेहतर स्विचगियर भी दिया गया है।
- इसके अलावा, बाइक में 3 राइडिंग मोड्स Rain, Road और Sport मिलते हैं, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलते हैं। इससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक के व्यवहार को ट्यून कर सकता है।
|फीटर्स
|Hero Xtreme 160R 4V
|TVS Apache RTR 160 4V
|प्रोजेक्टर हेडलाइट
|हाँ
|हाँ
|कंसोल
|कलर-LCD
|TFT
|ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
|हाँ
|हाँ
|टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन
|हाँ
|हाँ
|कॉल/एसएमएस अलर्ट
|हाँ
|हाँ
|वॉयस असिस्ट
|नहीं
|हाँ
|ABS
|डुअल-चैनल
|डुअल-चैनल
|राइडिंग मोड्स
|हाँ
|हाँ
|लो-आरपीएम असिस्ट
|नहीं
|हाँ
|क्रूज कंट्रोल
|हाँ
|नहीं
|ट्रैक्शन कंट्रोल
|नहीं
|हाँ
|एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर
|नहीं
|हाँ
TVS Apache RTR 160 4V TFT
- Apache RTR 160 4V अपने सेगमेंट में सबसे प्रीमियम TFT कंसोल के साथ आती है। इसका डिजाइन TVS Apache RTR 310 के कंसोल जैसा लगता है, जो इसे एक हाई-एंड फील देता है। यह कंसोल स्पीड, फ्यूल लेवल, DTE, टाइम जैसे बेसिक रीडआउट्स के अलावा रेस टेलीमेट्री, 0-60 किमी/घंटा टाइमर और लैप रिकॉर्डर भी दिखाता है।
- इस बाइक में भी 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जो न सिर्फ पावर आउटपुट बल्कि ABS इंटरवेंशन को भी बदलते हैं। Sport Mode में बाइक का फुल पावर 17.55PS और 14.73Nm टॉर्क जनरेट होता है। Urban और Rain Mode में पावर 15.64PS और 14.14Nm टॉर्क मिलती है, साथ ही ABS ज्यादा एक्टिव रहता है।
- Apache में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और क्रैश अलर्ट जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। क्रैश की स्थिति में यह फीचर राइडर के तीन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेज सकता है। यह फीचर्स खासकर नए राइडर्स के लिए काफी उपयोगी हैं।
- इसके अलावा TVS की ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) बाइक को बिना थ्रॉटल दिए सिर्फ क्लच मॉड्यूलेशन से धीमी गति पर चलने में मदद करती है। यह ट्रैफिक में बेहद काम आता है और राइडर की थकान कम करता है।
Hero Xtreme 160R 4V vs TVS Apache RTR 160 4V: कीमत
|मॉडल
|कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|Hero Xtreme 160R 4V Cruise Control
|1,34,100 रुपये
|TVS Apache RTR 160 4V TFT
|1,35,840 रुपये
दोनों मोटरसाइकिल के बीच कीमत में केवल 1,740 रुपये का अंतर है। दोनों ही अपने-अपने इस्तेमाल के अनुसार खास है। Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition हाईवे राइडर्स के लिए ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि इसमें क्रूज कंट्रोल और आरामदायक राइडिंग मोड्स का ध्यान रखा गया है। TVS Apache RTR 160 4V TFT फीचर-लोडेड है और सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करती है। TFT स्क्रीन, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रैश अलर्ट और पावर-एडजस्टेबल मोड्स इसे ज्यादा सुरक्षित और फन-टू-राइड बनाते हैं।
