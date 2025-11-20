Helmet Cleaning Tips: गंदे से गंदा हेलमेट भी चमकने लगेगा, ये है साफ करने का आसान तरीका

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जिस तरह से मोटरसाइकिल को मेंटेन रखना जरूरी होती है, उसी तरह से हेलमेट को भी सफाई की जरूरत होती है। हेलमेट की सफाई को बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम यहां पर आपको हेलमेट को साफ करने का आसान तरीका बता रहे हैं। इससे वह हमेशा साफ, सुरक्षित और ताजा खुशबू देता रहेगा। यहां दिए गए 5 आसान टिप्स हेलमेट को लंबे समय तक नया बनाए रखेंगे।

हेलमेट की सफाई का तरीका 1. हेलमेट के बाहरी हिस्से की सफाई का तरीका आपको सबसे पहले गुनगुने पानी से हल्का गीला किया हुआ माइक्रोफाइबर कपड़ा लेना होगा और हेलमेट को धीरे-धीरे पोंछना होगा। इससे सतह पर जमी धूल आसानी से निकल जाती है। अगर हेलमेट पर कुछ जिद्दी दाग हो, तो उन्हें हटाने के लिए आप टिशू पेपर को गीला करके 15-20 के लिए उसपर रखकर छोड़ दें। इसके बाद दाग आसानी से साफ हो जाएगा। जरूरत पड़े तो इस प्रक्रिया दो दोहराएं। आखिरी में सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से हेलमेट के पूरे बाहरी हिस्से को अच्छी तरह से पोंछ दें।

2. हेलमेट के एयर वेंट्स की सफाई लंबे समय तक हेलमेट का इस्तेमाल करने से एयर वेंट्स में बहुत धूल जमा हो जाती है। अगर एयर वेंट्स बड़े हैं, तो कपड़े के कोने से उन्हें साफ करें। अगर वेंट्स छोटे हैं, तो उनकी सफाई के लिए पतला रोल किया हुआ टिशू पेपर या ईयरबड का इस्तेमाल करें। इसकी सफाई के दौरान बहुत जोर न लगाएं, इससे वेंट को बंद करने वाले मैकेनिज्म टूट सकते हैं।

3. हेलमेट के इनर पैड्स की सफाई सबसे ज्यादा हेलमेट के अंदर लगे कुशन को साफ करना होता है। इसे साफ करने से लिए पहले अपने हेलमेट की मैनुअल देखें और जानें कि पैड्स कैसे निकलते हैं। इसे निकालने बाद आप इसकी सफाई नम कपड़े से वाइप-क्लीन कर सकते हैं या फिर पैड्स को गुनगुने पानी और हल्के साबुन वाले टब में 1 घंटे के लिए डालकर भी साफ कर सकते हैं। अगर आप इसे पानी और सोप के घोल से साफ करते हैं, तो उसे घोल से बाहर निकालने के बाद बहते पानी में हल्के से धोएँ। हाथ से हल्का दबाकर पानी निकालें, कभी भी पैड्स को मरोड़ें नहीं। इसे धूप की जगह पर छांव में सुखाएं। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें, इससे पैड्स खराब हो सकते हैं। अगर पैड्स में रिमूवेबल लाइनर हैं, तो कुछ पैड्स वॉशिंग मशीन के जेंट’ या सॉफ्ट मोड में भी धुल सकते हैं।

4. हेलमेट के वाइजर की सफाई हेलमेट को वाइजर को साफ करने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइजर पर लगे हुए जिद्दी दाग को साफ करने के लिए गीला टिशू पेपर चिपका दें। यह वही तरीका है, जो हेलमेट के बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए किया गया था। सफाई के बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से सुखाएं ताकि उस पर स्क्रैच न आएं।

5. वाइजर मैकेनिज्म की सफाई और लुब्रिकेशन लंबे समय तक हेलमेट की पूरी सफाई नहीं करने पर वाइजर के मैकेनिज्म पर भी मिट्टी और धूल जमा हो जाती है। इसे साफ करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। छोटे हिस्सों और क्रेविसेज को साफ करने के लिए टिशू पेपर या ईयरबड का इस्तेमाल करें। अगर आपके हेलमेट में रिमूवेबल मैकेनिज्म है, तो इसे बहते पानी में धोकर सुखा लें। जरूरत पड़ने पर हल्का लुब्रिकेशन भी किया जा सकता है, लेकिन हमेशा अपने हेलमेट की मैनुअल के निर्देशों का पालन करें।