दिवाली पर Hyundai की कार खरीदने का बना रहे प्लान, यहां देखें किस मॉडल पर मिल रही कितनी छूट?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली पर Hyundai अपने ग्राहकों को लिए खुशखबरी दी है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन में कंपनी अपनी गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है, जिससे Hyundai की कारें अब और भी किफायती हो गई हैं। इस बदलाव के साथ-साथ कुछ मॉडल्स पर सीमित अवधि के फेस्टिव ऑफर्स भी मिल रहे हैं। दिवाली पर हुंडई की गाड़ियों पर 70,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Hyundai Cars पर डिस्काउंट ऑफर मॉडल नई कीमत (एक्स-शोरूम) GST लाभ फेस्टिव ऑफर Grand i10 Nios ₹5.47 लाख ₹51,022 ₹50,000 तक i20 ₹6.87 लाख ₹64,035 ₹45,000 तक Aura ₹5.98 लाख ₹55,780 ₹33,000 तक Verna ₹10.69 लाख ₹60,640 – Exter ₹6.05 लाख ₹55,984 ₹50,000 तक Venue ₹7.26 लाख ₹67,719 ₹50,000 तक Creta ₹10.72 लाख ₹38,311 – Alcazar (पेट्रोल) ₹14.47 लाख ₹75,376 ₹60,000 तक Alcazar (डीज़ल) ₹15.44 लाख ₹75,376 ₹60,000 तक 1. Hyundai Grand i10 Nios और i20 Hyundai का एंट्री-लेवल मॉडल Grand i10 Nios की कीमत GST लाभ के साथ 51,022 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी नई कीमत 5.47 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी तरह Hyundai i20 को को भी GST लाभ मिला है और यह 64,035 रुपये सस्ता हो गया है। जिसकी नई शुरूआती कीमत 6.87 लाख रुपये है। हुंडई की यह कार प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सबसे पसंदीदा विकल्प बनी हुई है।

2. Hyundai Aura और Verna Hyundai Aura की कीमत 55,780 रुपये की GST छूट मिली है और अब इसकी कीमत 5.98 लाख रुपये से शुरू होती है। यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान है। इसी तरह Hyundai Verna की कीमत 60,640 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है।

3. Hyundai Exter और Venue Hyundai Exter की कीमत में 55,984 रुपये तक की कटौती हुई है। इसकी नई कीमत 6.05 लाख रुपये से शुरू होती है। यह Hyundai की कुल बिक्री में लगभग 12% का योगदान करता है। इसकी की तरह Hyundai का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल Venue की कीमत अब 7.26 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी कीमत में 67,719 रुपये की कटौती हुई है।

4. Hyundai Creta और Alcazar भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV, Hyundai Creta की कीमत में 38,311 रुपये तक सस्ती हो घई है। इसकी नई कीमत 10.72 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी की Alcazar की कीमत में 75,376 रुपये तक की कमी की गई है। इसकी शुरुआती 14.47 लाख रुपये से शुरू होती है।