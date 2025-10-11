Language
    दिवाली पर Hyundai की कार खरीदने का बना रहे प्लान, यहां देखें किस मॉडल पर मिल रही कितनी छूट?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    दिवाली के अवसर पर हुंडई की कार खरीदने की सोच रहे हैं? कंपनी इस त्योहारी सीजन में विभिन्न मॉडलों पर आकर्षक छूट दे रही है। नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट छूट जैसे लाभ उपलब्ध हैं। किस मॉडल पर कितनी छूट मिल रही है, यह जानने के लिए हुंडई की वेबसाइट या डीलरशिप पर जाएँ। विस्तारित वारंटी और आसान फाइनेंसिंग विकल्प भी उपलब्ध हैं।

    Hero Image

    दिवाली पर हुंडई कारों पर भारी छूट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली पर Hyundai अपने ग्राहकों को लिए खुशखबरी दी है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन में कंपनी अपनी गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है, जिससे Hyundai की कारें अब और भी किफायती हो गई हैं। इस बदलाव के साथ-साथ कुछ मॉडल्स पर सीमित अवधि के फेस्टिव ऑफर्स भी मिल रहे हैं। दिवाली पर हुंडई की गाड़ियों पर 70,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

    Hyundai Cars पर डिस्काउंट ऑफर

    मॉडल नई कीमत (एक्स-शोरूम) GST लाभ फेस्टिव ऑफर
    Grand i10 Nios ₹5.47 लाख ₹51,022 ₹50,000 तक
    i20 ₹6.87 लाख ₹64,035 ₹45,000 तक
    Aura ₹5.98 लाख ₹55,780 ₹33,000 तक
    Verna ₹10.69 लाख ₹60,640
    Exter ₹6.05 लाख ₹55,984 ₹50,000 तक
    Venue ₹7.26 लाख ₹67,719 ₹50,000 तक
    Creta ₹10.72 लाख ₹38,311
    Alcazar (पेट्रोल) ₹14.47 लाख ₹75,376 ₹60,000 तक
    Alcazar (डीज़ल) ₹15.44 लाख ₹75,376 ₹60,000 तक

    1. Hyundai Grand i10 Nios और i20

    Hyundai का एंट्री-लेवल मॉडल Grand i10 Nios की कीमत GST लाभ के साथ 51,022 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी नई कीमत 5.47 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी तरह Hyundai i20 को को भी GST लाभ मिला है और यह 64,035 रुपये सस्ता हो गया है। जिसकी नई शुरूआती कीमत 6.87 लाख रुपये है। हुंडई की यह कार प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सबसे पसंदीदा विकल्प बनी हुई है।

    Hyundai Grand i10 Nios

    2. Hyundai Aura और Verna

    Hyundai Aura की कीमत 55,780 रुपये की GST छूट मिली है और अब इसकी कीमत 5.98 लाख रुपये से शुरू होती है। यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान है। इसी तरह Hyundai Verna की कीमत 60,640 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है।

    Hyundai Verna

    3. Hyundai Exter और Venue

    Hyundai Exter की कीमत में 55,984 रुपये तक की कटौती हुई है। इसकी नई कीमत 6.05 लाख रुपये से शुरू होती है। यह Hyundai की कुल बिक्री में लगभग 12% का योगदान करता है। इसकी की तरह Hyundai का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल Venue की कीमत अब 7.26 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी कीमत में 67,719 रुपये की कटौती हुई है।

    Hyundai Exter

    4. Hyundai Creta और Alcazar

    भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV, Hyundai Creta की कीमत में 38,311 रुपये तक सस्ती हो घई है। इसकी नई कीमत 10.72 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी की Alcazar की कीमत में 75,376 रुपये तक की कमी की गई है। इसकी शुरुआती 14.47 लाख रुपये से शुरू होती है।

    Hyundai Creta

    Hyundai की कारों पर फेस्टिव ऑफर्स

    GST लाभ के अलावा Hyundai चुनिंदा ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स भी दे रही है। Grand i10 Nios और i20 पर 60,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। इसकी तरह ही Aura और Exter पर 50,000 रुपये तक और Venue पर 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    Hyundai Alkazar