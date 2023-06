पुरानी कार बेचने से पहले जरूर करें ये काम, इन तरीकों से मिल सकती है मुंहमांगी कीमत

जब आप अपनी कार को बेचने जा रहे हैं तो जब आपकी कार लेने वाले से पूरी बात हो जाए तभी ओनरशिप ट्रांसफर करें । पेमेंट मिलते ही आरसी ट्रांसफर कर दें क्योंकि आरसी ट्रांसफर करने से यह होगा कि वह कार अब उस आदमी के नाम हो जाएगी। कोई भी कार लेने से पहले डाक्यूमेंट्स को जरूर मांगेगा। उसमें यह देखेगा कि इसकी लास्ट सर्विसिंग कब हुई है।

Do this work before selling old car see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। किसी भी पुरानी चीज को बेचना काफी मुश्किल होता है, खासतौर जब बात कार की हो अगर आप अपने कार को बेचने की सोच रहे हैं तो इससे पहले आपको कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। अपनी कार का सही मूल्यांकन करें जब भी आप अपनी कार को बेचने का मन बना रहे हैं तो आपके दिमाग में अपनी कार को लेकर एक बजट तो आता ही है। उस हिसाब से अपनी कार का रेट तैयार कर लें। आप देख ले कि सामने वाले को आप जिस ऑफर में अपनी कार दे रहे हैं क्या वह उस ऑफर में आपकी कार को लेना चाहता है कि नहीं। इसलिए सबसे पहले अपनी कार के लिए एक निर्धारित बजट तय कर लें। सभी डाक्यूमेंट्स को रखे तैयार कोई भी कार लेने से पहले डाक्यूमेंट्स को जरूर मांगेगा। उसमें यह देखेगा कि इसकी लास्ट सर्विसिंग कब हुई है और क्या इसकी पुलिस से रिलेटेड शिकायत तो नहीं है। एक बार जब रेट का आप निर्धारण कर ले तो कार से जुड़े डाक्यूमेंट्स भी जरूर तैयार कर ले अगर कार लोन पर है तो वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्विस हिस्ट्री के पेपर तैयार कर लें। कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर का रखें ख्याल अगर आप अपने कार को बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं तो एक बार जरूर कार के एक्सटीरियर इंटीरियर को अच्छे से जांच लें ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो एक बार कार को बाहर से जरूर बंद करा लें तभी आप को आप अपनी कार के लिए मन मुताबिक रकम मिल पाएगी। पूरी रकम मिलने के बाद ही ओनरशिप को ट्रांसफर करें जब आप अपनी कार को बेचने जा रहे हैं तो जब आपकी कार लेने वाले से पूरी बात हो जाए तभी ओनरशिप ट्रांसफर करें । पेमेंट मिलते ही आरसी ट्रांसफर कर दें क्योंकि आरसी ट्रांसफर करने से यह होगा कि वह कार अब उस आदमी के नाम हो जाएगी कल को अगर उस कार से कोई हादसा होता है तो यह जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी।

Edited By: Ayushi Chaturvedi