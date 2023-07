नई कार खरीदने के बाद न करें ये गलतियां, अन्यथा हो सकता है बड़ा नुकसान

अगर आप नई कार के मालिक है तो आपको कार की सर्विसिंग समय -समय पर करवाते रहना चहिए। कभी भी कार में ओवर लोडिंग न करें इसके कारण टायर्स सस्पेंशन और इंजन पर बुरा असर पड़ता है। कार में जरुरत से अधिक सामान रखने से बचें। कभी भी नई कार को तेज स्पीड में न चलाएं इससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है।

Do not make these mistakes after buying a new car

